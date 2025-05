Fegyvergyárak válhatnak a bezáró európai autógyárakból

A biztonsági kihívásokkal szembenéző Európa védelmi kapacitása jelentős növelésére készül. A védelmi kiadások növelése a tételek nagyságára tekintettel konfliktusba kerülhet az EU klímapolitikai programjával, így a ráfordítások megtervezésében komporomisszumkényszer állhat elő nem csak tagállami szinten, de magában az uniós költségvetésben is. A védelmi és klímapolitikai programok és célok azonban egyáltalán nem állnak teljesen összeütközésben egymással, amint erre a Bruegel nevű think tank elemzésében rámutatott.

Annak érdekében, hogy az Egyesült Államok nélkül is képes legyen megvédeni magát Oroszországgal szemben,

Európának a jelenlegi körülbelül 2%-os GDP-arányos szintről viszonylag rövid idő alatt a GDP 3,5%-ára kell emelnie védelmi ráfordításait

- ez mintegy évi 250 milliárd eurós növekedést jelentene a kiadásokban. Az Európai Bizottság márciusban mutatta be az Európa felfegyverzését célzó javaslatát (ReArm Europe Plan/Readiness 2030), amely 800 milliárd eurót kíván mozgósítani a védelmi kiadásokban.

Vélemények szerint a védelmi kiadások növelése konfliktusban áll az EU klímapolitikai programjával, mivel a védelmi kiadások növelése a GDP 1,5%-ával a klímaváltozással kapcsolatos ráfordítások a GDP 2%-ának megfelelő, a kapcsolódó célok teljesítéséhez szükségesnek tartott emelésével egy időben egyszerűen fenntarthatatlan lenne. A tételek nagyságára tekintettel a kapcsolódó közkiadások megtervezésében kompromisszumkényszer állhat elő nem csak tagállami szinten, de magában az uniós költségvetésben is.

Ezt azonban enyhítheti, hogy a védelmi és klímapolitikai agenda mégsem áll teljesen összeütközésben egymással - hívja fel a figyelmet elemzésében a Bruegel. A think tank szerint ugyanis az uniós védelmi és éghajlatvédelmi cél több ponton átfedésben van, és a kapcsolódó érdekek hét esetben is konvergálnak, vagyis közelítenek egymáshoz. Így a tanulmány lényegében azt is sugallja, hogy az összehangolt szakpolitika olyan előnyöket eredményezhet mindkét területen, amelyek miatt megéri kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket.

1) Az első közös érdeket a tiszta villamos energiára való átállás jelenti a védelmi és a klímapolitikai menetrend között, tekintettel arra, hogy Európa nagymértékben függ az importált fosszilis tüzelőanyagoktól.

Az energiaválság megmutatta, hogy az importált földgáztól való függősége Európa egyik fő biztonsági sebezhetősége. Az elsősorban belföldi megújuló energiaforrásokra támaszkodó tiszta villamosítási folyamat mérsékli ezt a sérülékenységet és fokozza az európai energiarendszer ellenálló képességét.

A kritikus energiainfrastruktúra elleni erősödő fenyegetések kezelhetőek a decentralizált megújulóenergia-rendszerekkel, beleértve a mikrohálózatokat (mikrogrideket) és az okos hálózatokat is. A biztonságos és versenyképes áramellátás létfontosságú az energiaintenzív védelmi szektor gyártási és működési tevékenységéhez, illetve az ellátási láncok fenntartásához is. A modern védelmi berendezések jelentős része elektromos árammal működik, a harctéren hordozható megújulóenergia-rendszerekkel történő villamosenergia-termeléssel pedig a sérülékeny üzemanyag-utánpótlástól való függőség is elkerülhető, ami további stratégiai előnyt jelent - mutat rá a szervezet.

2) A megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok fejlesztése létfontosságú a légi közlekedés, a tengeri szállítás és a nehézgépjárművek dekarbonizációjához, valamint a védelmi szektor biztonságos üzemanyag-ellátásának biztosításához is.

Európa globális vezető pozíciót foglal el ezen üzemanyagok fejlesztésében, de tervezett termelése és kapacitása korlátozott, ezért az ágazat bővítésére van szükség, a fentieken túl a kontinens versenyképességének megerősítéséhez is. A megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok kulcsfontosságúak a polgári üzemanyag-piactól függő európai katonai erők hosszú távú működésének biztosításához is, melynek kereslete várhatóan további növekedés előtt áll a védelmi kapacitás növelésével és fejlesztésével párhuzamosan (például egy F-35-ös vadászgép 60 százalékkal több üzemanyagot éget el, mint egy F-16-os).

3) A védelmi beszerzések zöldítése lehetőséget kínál Európa biztonsági, klíma- és versenyképességi céljainak elérésére.

Az uniós Tiszta Ipari Megállapodás nagy hangsúlyt helyez a vezető európai piacok létrehozására, hogy megteremtse az olyan tiszta technológiák, mint a zöldacél, -cement és -vegyszerek üzleti alapjait. Ennek érdekében az uniós tervek az eddigieknél nagyobb szerepet adnának a közbeszerzéseknek, szélesebb körben alkalmazva ezt az eszközt.

A Bruegel szerint a zöld kritériumokat támasztó közbeszerzéseket a védelmi beszerzéseknél is alkalmazni kell, mivel az ágazat egyebek mellett olyan anyagoktól függ, mint az acél, az alumínium és a vegyszerek. A zöld közbeszerzések a tiszta termékek vezető piacává tehetik az európai védelmi ágazatot, támogatva a védelem szempontjából alapvető uniós ipari ágazatok átalakítását, miközben nem növelnék jelentősen Európa újrafegyverzésének költségeit.

4) A védelmi és klímapolitikai program biztosíthatná az európai gazdaság versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú autóiparban is az igazságos, társadalmilag méltányos átmenetet.

Az autók iránti általános kereslet gyengülése és az elektromos járművekre való átállás következtében Európa-szerte autógyárbezárások várhatóak, miközben a védelmi ipar aktivitásának bővítésére törekszik. A think tank szerint a kihasználatlan autóipari termelési infrastruktúrát fel kell használni Európa védelmi képességei fejlesztésének felgyorsítására, amivel részben a zöld átállás kedvezőtlen társadalmi hatásai is kezelhetőek.

Egy ilyen irányú eltolódás már most látszik. A német Rheinmetall bejelentette, hogy gyártókapacitása növelése céljából átvenné a leálló Volkswagen-gyárakat, míg a belga John Cockerill ipari csoport a brüsszeli Audi-gyár átvétele iránt érdeklődik a katonai járműgyártás fokozása érdekében, az olasz kormány pedig bejelentette, hogy támogatja az ország küszködő autóipari ellátási láncának védelmi és repülőgép-gyártási célú átalakítását. Az infrastruktúra átalakítását az EU-nak is támogatnia kellene a Bruegel szerint, például a Méltányos Átállást Szolgáló Alap (Just Transition Fund) áthangolásával, amely jelenlegi formájában amúgy is alulhasznosított.

5) A védelmi és a klímatechnológiák nagymértékben ugyanarra a kritikus nyersanyagkészletre támaszkodnak, és a stratégiailag fontos erőforrások stabil, biztonságos ellátását igénylik.

A kritikus nyersanyagokról szóló uniós törvény (Critical Raw Materials Act) integráltabb megközelítést alkalmaz a nyersanyagbiztonság tekintetében, ezzel keretet teremt a függőségek csökkentésére és stratégiai partnerségek kiépítésére. Végrehajtásának azonban kifejezetten reflektálnia kell a számos nyersanyagra jellemző kettős - polgári és katonai célú - felhasználásra, azért, hogy a védelmi és a tiszta technológiai ellátási láncok ne versengjenek egymással a szűkös erőforrásokért, hanem hangolják össze erőfeszítéseiket közös ellenálló képességüket biztosítandó - húzza alá a Bruegel.

Ezt figyelembe véve az EU-nak megfelelő készletezési stratégiákat kell kidolgoznia, külföldi kitermelő projektekbe kell beruháznia partnerekkel társulva, de támogatnia kell az újrahasznosításra és helyettesítésre irányuló innovációt, illetve a két ágazatban össze kell hangolnia a kereskedelmi és iparpolitikát.

6) A védelmi ipar és a tiszta technológiai ipar egyaránt jelentős mértékben támaszkodik az innovációra és az élvonalbeli fejlesztésekre.

A megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokkal, akkumulátorokkal, hordozható napelemekkel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos innováció az európai védelmi ipar és az egész társadalom számára előnyöket hoz. Az Európai Védelmi Alap, a Horizont Európa és az uniós Innovációs Alap jobb koordinációja elősegítheti az új tiszta technológiák megjelenését és elterjedését a biztonsági alkalmazások területén is.

Az EU-nak a biztonság- és klímapolitika szempontjából egyaránt releváns új technológiák fejlesztése során a saját innovációs programokat folytató NATO-val is érdemes összehangolnia tevékenységét, mivel a prioritások összehangolása különösen a kettős felhasználású tiszta technológiák terén jelentősen növelhetné a fejlesztési hatékonyságot.

7) Mind a védelmi, mind a klímapolitika megkívánja a biztonságra és felkészültségre való összpontosítást.

Az energiaellátás és az infrastruktúra biztonságának fenntartása a rosszindulatú szereplők és a szélsőséges időjárási események okozta zavarokra való felkészültséget és tervezést tesz szükségessé. A tervezési és biztonsági szempont megerősítése ilyen módon a környezeti fenntarthatósághoz is közvetlenül hozzájárulhat.

