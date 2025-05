Öldöklő küzdelem Magyarország szomszédjában: a befektetők ugrásra készen várják az eredményeket

A múlt héten a piac ráijesztett Romániára, hiszen a lej meredek gyengülésbe kezdett és a kötvényhozamok jelentősen emelkedtek az elnökválasztás első fordulója után. A nacionalista George Simion a vártnál nagyobb fölénnyel nyerte meg a voksolást, amit követően a kormány lemondott totális politikai káoszba taszítva az országot. A vasárnap esedékes második forduló tétje az, hogy sikerül-e felszámolni ezt a káoszt, illetve melyik úton indul el Románia, melyet már eddig is megtépázott a jelenlegi helyzet, de lehet, hogy ez még csak a kezdet.

A piac azonnal reagált a politikai káoszra

Május 4-én az előzetesen vártnál nagyobb fölénnyel nyerte meg a román elnökválasztás első fordulóját George Simion, a szélsőjobboldali AUR politikusa, aki a szavazatok több mint 40%-át szerezte meg. Így csak az volt a kérdés, ki lesz az ellenfele a második körben, végül Nicusor Dan bukaresti polgármester futott be a második helyre. Az eredményekre reagálva rögtön másnap lemondott Marcel Ciolacu miniszterelnök, aki döntését azzal indokolta, hogy a kormánykoalíció által támogatott jelölt nem jutott be a második fordulóba. Ezzel pedig az egyébként is jelentős politikai kockázatot csak tovább élezte, hiszen így már nem csak elnököt, hanem új parlamentet is kell választani hamarosan Romániában.

A fejleményekre a piac azonnal érzékenyen reagált, hiszen a román lej hirtelen kilépett az évek óta jellemző szűk kereskedési sávjából az euróval szemben és meredek gyengülésbe kezdett. Sajtóhírek szerint csak a választás utáni nap 2 milliárd eurójába került a jegybanknak, hogy csillapítsa a kedélyeket, azóta pedig még többet, becslések szerint összesen 5-10 milliárd eurót költhetett a nemzeti deviza megvédésére. Az Erste Bank becslései szerint

mintegy 6 milliárd eurónyi devizatartalékot dobhattal a piacra, ami a március végi 62 milliárd eurós összeg nagyjából tizede.

Kicsit sikerült is csillapítani a feszültséget a devizapiacon, az elmúlt napokban a korábbinál lényegesen gyengébb, de legalább stabil árfolyamon kereskedtek a román lejjel, mely most 5,10 körül jár az euró ellenében.

Az euró-román lej árfolyam az elmúlt három évben (Forrás: stooq.com)

A devizapiaci pánik kitörésével egyidőben a román kötvényhozamok is meredek emelkedésbe kezdtek, majd ott is stabilizálódott a helyzet. A tízéves referenciahozam 8,5% körül is járt, majd visszakorrigált 8% alá, de még így is magasnak mondható például a 6,9%-os hasonló magyar hozam mellett.

A román tízéves referenciahozam alakulása az elmúlt három évben (Forrás: stooq.com)

Románia azért van nehéz helyzetben, mert az egész Európai Unió legmagasabb, 9% feletti GDP-arányos költségvetési hiányát kellene leszorítania, ehhez viszont fájdalmas döntésekre van szüksége. Ha azonban a politikai káosz tartós lesz, akkor csökken a reformok esélye. Ráadásul az ország mindhárom nagy hitelminősítőnél (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) egyetlen fokozattal áll a befektetésre már nem ajánlott (bóvli) kategória felett negatív kilátással, vagyis bármikor beüthet egy esetleges leminősítés, ami további piaci feszültséget válthatna ki, hiszen a konzervatív befektetők leépítenék román kitettségüket.

Mit ígér a románoknak Simion és Dan?

A napokban az Economica című román gazdasági lap összesítette a két elnökjelölt gazdasági programját. Nicusor Dan egyértelműen Nyugat-párti, az EU-hoz való felzárkózást szolgáló gazdaságpolitikát ígért a választóknak, ami egyben piacbarát is lenne. Terveiben kiemelt szerepet kap az állami intézmények modernizációja, a korrupció elleni harc és az innováció erősítése. A konkrét intézkedések között szerepel a programban az állami adóhivatal teljes digitalizációja, a bürokrácia csökkentése, emellett kulcselem az energiafüggetlenség, amit egyrészt nemzeti vállalatokkal, másrészt a beruházások élénkítésével valósítana meg. Az energiabiztonság erősítése érdekében egy nemzeti energiaholdingot is felállítana, mely a régióban is számottevő szereplő lehetne.

Dan a függetlenséget nem csak az energia, hanem a technológia területén is támogatja, szerinte tarthatatlan, hogy Románia olyan autoriter rezsimeknek legyen alárendelve, mint például Kína. Helyette az országot egyértelműen az Európai Unió felé vezetné, minden kulcsfontosságú területen részt venne az uniós döntéshozatalban.

Sokkal forradalmibb elképzeléseket tartalmaz Simion Újjáépítjük Romániát címre keresztelt programja, mely a gazdasági nacionalizmust és az állam nagyobb szerepvállalását hirdeti. A szélsőjobboldali jelölt visszaszerezné az állami kontrollt a nemzeti ásványkincsek felett, újraiparosítaná a román gazdaságot, illetve visszavezetné az energiapiac szigorúbb szabályozását. Emellett felállítana egy állami beruházási alapot, ami a költségvetési hiányt és az állami beruházásokat finanszírozná. Korábban Simion jelentős adócsökkentéseket lengetett be a munkát terhelő adóknál, egyszerűsítené a vállalati adózást, illetve bizonyos állami vállalatok számára kötelezővé tenné a tőzsdei bevezetést.

Az iparosítás jegyében Simion csak olyan nagy hozzáadott értékű beruházásokhoz adna állami támogatást, melyek például jelentős részben használnak ipari robotokat, illetve mesterséges intelligenciát. Az ország energiaellátását szerinte a Fekete-tengerről kellene megoldani, a kampányban kijelentette, hogy győzelme esetén „egyetlen ott kitermelt gázmolekula sem hagyja el Románia területét”.

Fogytán a befektetők türelme

A befektetők egyértelműen azt értékelnék jobban, ha Dan győzne az elnökválasztáson, és nekilátna a szükséges fiskális reformoknak. Sokak szerint Simion is „megszelídülne” győzelme esetén, ezt emelte ki például friss elemzésében a Bank of America (BofA). Az amerikai befektetési bank kiemeli, hogy egy román politikai elemzővel beszélgetve az volt a benyomás, hogy az AUR elnökjelöltje végső soron pragmatikus, hatalomra kerülve mérsékeltebb hangnemet ütne meg. Ugyanakkor az elemzők szerint könnyen lehet, hogy hamar elfogyna a befektetők és a hitelminősítők türelme.

Továbbra sem lehet leírni a versenyben Nicusor Dan bukaresti polgármestert, aki az első fordulóban majdnem fele annyi szavazatot kapott, mint Simion, ugyanakkor az elmúlt napok lejgyengülése és hozamemelkedése sok választópolgár fejében megszólaltathatta a csengőt és mobilizálhatja őket. Vagyis továbbra sem zárható ki, hogy az AUR-ellenes választók összefognak és megakadályozzák a szélsőjobboldali fordulatot.

Erre utalnak a legfrissebb felmérések is, a közvetlenül a második forduló előtt készített közvéleménykutatásban egyaránt 48,2%-os támogatottságot mértek a két jelöltnek, vagyis

KIÉLEZETT HARC VÁRHATÓ VASÁRNAP - HACSAK AZ ELSŐ FORDULÓ MINTÁJÁRA NEM BECSÜLIK SÚLYOSAN ALUL A SZÉLSŐSÉGES JELÖLT TÁMOGATOTTSÁGÁT.

Az AtlasIntel kutatását annyival mindenképp érdemes kiegészíteni, hogy ugyan reprezentatív, de nem szerepel benne a diaszpóra szavazata, márpedig ők az első körben 60%-ban Simionra adták a voksukat.

Brüsszel is szégyenpadra ültetheti Romániát

Az elnökválasztás és az azt követő kormányalakítás kockázata, hogy a szükséges költségvetési konszolidációs intézkedések esetleg késlekednek vagy teljesen elmaradnak. Ez pedig nem csak a befektetőket aggaszthatja, a BoA elemzői szerint június-júliusban az Európai Unió is léphet és felfüggesztheti a Romániának járó források kifizetését, ha addig nem sikerül egy hihető tervvel előrukkolni.

Az amerikai befektetési bank szerint a GDP 2-3%-ának megfelelő kiigazításra lenne szükség ahhoz, hogy ezt elkerülje a román vezetés. Az uniós csatározások pedig újabb muníciót adhatnak a hitelminősítőknek, melyek ugrásra készen várják a fejleményeket. A három nagy minősítő közül legkorábban augusztus közepén a Fitch vizsgálja majd felül Románia besorolását, a BofA elemzői szerint rögtön egy leminősítés is várható a junk kategóriába.

A szakemberek három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel a következő hónapokra:

Dan győzelme esetén jelentős fiskális kiigazítással még elkerülhető lenne a leminősítés, ebben az esetben 50-55 bázispontos hozamcsökkenés jöhetne. Mérsékelt költségvetési kiigazítást hajthat végre Simion, abban az esetben egy hitelminősítőnél a bóvli kategóriába csúszhatna Románia, a hozamokban pedig nagyjából 30 bázispontos emelkedés jöhetne. Ha Simion győz és tartja magát az ígéreteihez, akkor a költségvetési konszolidáció elmaradása jelentős tőkekiáramlással járhatna és több leminősítést is hozhatna. Ez akár 150-200 bázispontos hozamemelkedéssel is járhatna, mivel ha két hitelminősítőnél is bóvliba kerülne Románia, akkor a konzervatív befektetők egy részének el kellene adnia eszközeiket.

Az amerikai befektetési bank szakértői szerint a második forgatókönyvnek van a legnagyobb esélye.

Az elnökválasztás első fordulója mindenesetre már a rajtvonalhoz állította a hitelminősítőket is, az S&P néhány nappal a szavazás után jelezte, hogy az elhúzódó politikai kockázat az ország befektetésre ajánlott minősítését veszélyezteti. Szerintük az eredménytől függetlenül a következő hónapokban töredezettebb lehet a román politikai színtér, ami gyengébb GDP-növekedéssel, rosszabb költségvetési és külső finanszírozási pozícióval párosulhatna, mint a cég egyébként is pesszimista előrejelzése. Egy másik amerikai befektetési bank, a JP Morgan szakemberei pedig akár 15-20%-os gyengülést is elképzelhetőnek tartanak a lej esetében, amennyiben a választás második fordulója után erősödik a piac kockázatkerülése.

