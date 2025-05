Bőkezű támogatást jelentett be Kína

MTI 2025. május 20. 17:42

Kína további 500 millió dollárral támogatja az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) az elkövetkező öt évben - jelentette be kedden Liu Kuo-csung, a kommunista ország államtanácsának elnökhelyettese Genfben, a WHO által Genfben rendezett Világegészségügyi Konferencián (WHA78), amelyen Robert Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter viszont a szervezet elhagyására szólította fel videóüzenetben a tagállamokat.