Váratlan fenyegetést dobott be Donald Trump

Amikor Trumpot a „pózoló” republikánus képviselőkről kérdezték – közéjük tartozhat például Thomas Massie –, azt mondta: „Van egy-kettő, aki csak szerepelni akar.” Trump korábban már felszólított arra, hogy Massie ellen indítsanak előválasztást. „Nézze, az alternatíva egy 68 százalékos adóemelés, és ezért a demokratákat hibáztathatják, meg egy-két pózert. Csak egy-kettő van. De hatalmas támogatásunk van.

Vagy tehát jön a 68 százalékos adóemelés, vagy pedig ... olyan adócsökkentés, amilyen még sosem volt.”

„Ez nagyobb, mint bármelyik Ronald Reagan-féle adócsökkentés. Még az én korábbi adócsökkentésemnél is nagyobb, hiszen azt most meghosszabbítjuk és növeljük. Ez tehát az ország történetének legnagyobb adócsökkentése – vagy jön a 68 százalékos adóemelés.

És ha ez megtörténik, nos, milyen republikánus szavazna erre? Mert akkor már nem is lenne republikánus. Olyan gyorsan kiszavaznák őket”

– tette hozzá Trump, utalva arra, hogy

az ilyen képviselők könnyen elveszíthetik a helyüket a Képviselőházban.

Trump megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy múlt héten a House Freedom Caucus (HFC – Szabadságpárti Frakció) több tagja a törvényjavaslat ellen szavazott. A javaslat számos szakpolitikai intézkedést tartalmaz, többek között a 2017-es adócsökkentések meghosszabbítását, valamint a borravaló és túlóra utáni adók eltörlését. A szavazás egy bizottságban történt, majd vasárnap este a költségvetési bizottság 17–16 arányban jóváhagyta a javaslatot, a HFC tagjai pedig tartózkodtak.

Trump ma a Capitoliumon egyeztet a republikánus képviselőkkel annak érdekében, hogy előmozdítsa a törvényjavaslat elfogadását.

Trump: This is the biggest tax cut in the history of our country, or youll get a 68% tax increase. And if that happens, I mean what Republican could vote for that to happen? Because they wouldnt be a Republican much longer. pic.twitter.com/1dSA63syjY