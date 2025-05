Közel 9 százalékos osztalékhozam a Molnál - Kiderült, meddig lehet rá lecsapni

Bár kifejezetten magas osztalékot fogadott el a közgyűlésen, egészen mostanáig nem volt ismert az osztalékfizetés rendje a Molnál. Ma délután azonban a társaság is közzétette az ehhez kapcsolódó közleményt , így kiderült, meddig lehet még a tavalyi év eredménye után járó osztalékért megvásárolni a társaság részvényeit.

Kijött a fontos dátum

Több szempontból is nagy várakozások előzték meg a Mol mai bejelentését, hiszen az osztalékfizetés egyik zászlóvivője a magyar cégek között idén is az olajcég, amely a tavalyi magas eredmény után ismét komoly osztalékot fizet, ami ráadásul kifejezetten magas osztalékhozamot is ad a részvényekre.

A mAGYAR TŐZSDEI CÉGEK ÁLTAL FIZETETT OSZTALÉKTÖMEG TÖBB MINT 30 százaléka AZ OLAJVÁLLALATHOZ KÖTHETŐ, HISZEN DURVÁN 220 MILLIÁRD FORINTOT FIZET KI A CÉG.

Megjegyzés: az Appeninn közgyűlésén végül az osztalékfizetés ellen döntöttek.

Ami pedig a fontos dátumokat illeti, az osztalékfizetés kezdőnapja június 13., ami azt jelenti, hogy a tulajdonosi megfeleltetés június 5.

Ennek megfelelően a 2024. évi osztalékra jogosító MOL részvényeket utoljára 2025. június 3-án lehet vásárolni.

A Mol közvetlen és közvetett tulajdonában a mai napon 17 886 960 darab „A” sorozatú, valamint 578 darab „C” sorozatú Mol törzsrészvény van, mely a fordulónapig várhatóan nem változik. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék ez alapján: 275 forint.

Ez a tegnapi záróárfolyamon számolva nem csak a hazai blue chipek között, de a prémium kategóriás részvényeknél is kiemelkedően magas,

8,8 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Mol árfolyama idén 13,9 százalékot emelkedett.

Ki mennyit kap belőle?

Hogy kinek jut ebből a 220,4 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható,

a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba,

a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel,

az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállalatban,

míg a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van.

A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 67,2 milliárd forintot kaphatnak az osztalékból, de az OTP-nél is 11,7 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 17,5 milliárd forint lehet az osztalék,

az intézményi befektetőknek és a kisrészvényeseknek pedig több mint 124 milliárd forint jut.

Kontextus

Adódik a kérdés, hogy ez a 220,4 milliárd forintos osztalék és a közel 9 százalékos osztalékhozam önmagában soknak mondható-e. A gyors válasszal nem vagyunk sokkal beljebb:

attól függ.

Attól függ, mert a hazai tőzsdei cégek bejelentett osztalékfizetéseit tekintve soknak mondható.

Más képet kapunk, ha a régiós versenytársak várható osztalékfizetését nézzük - fontos tudni, hogy az árfolyam-emelkedés mellett a befektetők elsősorban a részvényesi juttatásokból várhatják a hozamot az olajszektorban, amely történhet osztalék és részvény-visszavásárlás formájában egyaránt. Utóbbi a régiós vállalatoknál nem jellemző, az osztalék tekintetében azonban rendkívül magas számok röpködnek; annyira, hogy

a Mol várható 8,9 százalékos osztalékhozama átlagosnak tekinthető a versenytársak körében.

Címlapkép forrása: Portfolio

