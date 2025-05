Meddig tart a hitelminősítők türelme Magyarországgal szemben?

Visszafogott gazdasági növekedés és gyakorlatilag stagnáló költségvetési hiány jellemezheti a következő két évben Magyarországot, ebben a környezetben pedig nagy kérdés, meddig tart majd a hitelminősítők türelme, hiszen valamelyik cégnél már most is rezeg a léc, hogy esetleg leminősítenek – mondta egy szerdai székesfehérvári üzleti fórumon Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. A szakember szerint a forint árfolyama jelenleg nagyjából egyensúlyban van, az év végéig várhatóan nem mozdul majd ki a 395-410-es sávból az euró jegyzése.

Téved Trump

Szerintem teljesen rossz analízist állított fel Donald Trump amerikai elnök az USA gazdaságával kapcsolatban – kezdte előadását Németh Dávid. Kiemelte, hogy nominálisan ugyan valóban növekszik az amerikai külkereskedelem hiánya, de GDP-arányosan a 2000-es évek elején volt magasabb a jelenlegi 3-3,5%-nál, ráadásul ez a szint nem okoz különösebb problémát a gazdaságban. Hasonlót lehet elmondani Trump másik fő érvéről is: a feldolgozóiparban dolgozók száma nem alakul drámaian az utóbbi időszakban, ráadásul nagy kérdés, hogy a technológia fejlődésével szükség van-e egyáltalán annyi feldolgozóipari munkaerőre, mint évtizedekkel ezelőtt.

Egy átlagosan 10%-os vámtarifával az USA visszatérne a 40-es évek szintjére, 30%-os átlagos vám esetében pedig az 1800-as évek második fele térne vissza

- emelte ki a K&H Bank vezető elemzője. Szerinte egyetlen dolog motiválja Trump vámháborúját: az elnöknek szüksége van a vámokból származó bevételekre, hogy azokat el tudja költeni.

A régiónkban elég nagy az autóipari kitettség, egy 20%-os autóipari vám a magyar GDP esetében 0,2-0,3 százalékpontos visszaesést jelentene – emelte ki Németh. Az eurózóna esetében 0,6%-kal fogná vissza a gazdaságot egy ilyen teher. Nem gondolom, hogy ettől recesszióba süllyedne Európa, legfeljebb lelassul, de valamekkora kis növekedésre azért lehet számítani – hangsúlyozta.

Németh Dávid szerint a jó hír, hogy az utóbbi hónapok tapasztalatai szerint meg lehet állapodni Donald Trumppal, ha ő is kap valamit cserébe, amit fel tud mutatni a választópolgároknak. Éppen ezért a kezdeti vámháborús retorika után ő arra számít, hogy nagyjából 10%-os szinten állnak majd be az általános tarifák, ami alól lesznek kivételek. Ebben a környezetben pedig Magyarország és Európa számára is kulcsfontosságú, hogy kedvező megállapodásokat kössön Amerikával.

Nem szabad az orosz energiafüggőséget amerikaira cserélni

Az elmúlt években kulcskérdés volt az energiaellátás, szerintem ezen a területen is a racionalitásra kell törekednie Európának,

nem szabad egy orosz függőséget leváltani egy amerikai függőségre

- emelte ki Németh Dávid.

Ráadásul az elemző szerint a tengeri szállítás miatt az amerikai energia extra kockázatot jelent, ezért sokkal inkább a Közel-Kelet és Kazahsztán felé kellene elmozdulnia a kontinensnek, ahonnan csővezetéken lehetne importálni. Ráadásul ma már nem biztos, hogy az energia a legfontosabb, hiszen felértékelődtek a ritkaföldfémek, melyek lelőhelyei gyakran geopolitikailag feszült régiókban, például Afrikában vannak, ez pedig nagyon kedvezőtlen Európa számára. Ezzel a problémával pedig valamit sürgősen kezdeni kellene, ha nem akarjuk, hogy az európai gazdaság még jobban lemaradjon – hangsúlyozta a K&H Bank vezető elemzője.

Németh Dávid előadásában külön kitért arra, hogy a fogyasztás gyengélkedése miatt Kínában jelenleg komoly túltermelés van, emiatt ömlenek be a kínai termékek Európába. Rövid távon ez jó, hiszen lefelé nyomja az európai inflációt, azonban hosszútávon megfojthatja az európai versenytársakat.

Meddig tart a türelem Magyarországgal szemben?

A magyar gazdaságban a vezető elemző szerint idén sem lesz jelentős növekedés, 0,8-1,3%-os sávban lehet a GDP-bővülés, vagyis még az optimista forgatókönyve is több mint egy százalékponttal elmarad a kormány 2,5%-os előrejelzésétől.

A realitás ugyanakkor 1 százalék alatti, 0,5-1 százalék közötti növekedés, megismétlődhet a 2024-es 0,5% körüli bővülési ütem.

A gazdasági növekedés fő hajtóereje a fogyasztás, azonban azzal kapcsolatban is vannak problémák. Az élelmiszerárak jelentősen növekedtek Magyarországon, azonban azzal nem tartott lépést a bérek emelkedése, sőt nominálisan nagyobb volt a bérnövekedés Európában, mint Magyarországon. Németh Dávid szerint hiába számít rá a kormány, nem fog berobbanni a fogyasztási ráta, mivel az ingatlanárak ismét jelentősen emelkednek, ez pedig elszívja a pénzt a fogyasztás elől. Az inflációval kapcsolatban az elemző hangsúlyozta: az árrésstopok eredményeként idén 4,4-4,5% lehet az átlagos áremelkedési ütem, azonban az intézkedések kivezetésével 2026-ban is 4% körül vagy felette lehet az infláció.

Én sajnos nem hiszem el, hogy 4% lesz a költségvetési hiány, inkább 4,5% környékére várom idén. Vagyis kicsit csökkenhet a tavalyi 4,9%-ról a deficit, de nem jelentősen, és várhatóan jövőre is 4,2-4,3%-on marad majd – emelte ki Németh Dávid. Szerinte ebben a környezetben

nagy kérdés, meddig tart a hitelminősítők türelme Magyarországgal kapcsolatban, mivel valamelyik cégnél már most rezeg a léc, hogy leminősítenek.

A forint árfolyama a jelenlegi 402 körüli szinten nagyjából egyensúlyban van, a 395-410-es sávban ez elmondható a K&H Bank vezető elemzője szerint. Ő arra számít, hogy 2025-ben nem is fog jelentősen kilépni ebből a sávból az árfolyam, hiszen a gazdaságpolitika célja is stabilabb árfolyam.

