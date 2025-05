Szép csendben építik le az embereket Magyarországon, most omlik össze a nagy béralku

Nagyon úgy tűnik, hogy tarthatatlan lesz a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának három éves bérmegállapodása a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint. Októberben jöhet az újratárgyalás, miután a gazdasági helyzet rosszabbul alakul, mint ahogy korábban várni lehetett.

Szakaszosan vannak leépítések a cégeknél, tömeges elbocsátásról viszont nem tudunk

– mondta el a Portfolio megkeresésére Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke. Hozzátette, hogy ez a kevesebb megrendelés miatt alakult így.

A határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg, illetve a nyugdíjasokat egy-egy vállalatnál nem foglalkoztatják vissza

– fogalmazott Mészáros Melinda. Ez pedig a nehezebb gazdasági helyzettel függ össze.

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a Portfolio-nak azt mondta, hogy az ukrajnai háború nem ért véget, nem tudni, hogy meddig tart. A vámháború erre rátett egy lapáttal az első negyedévben, ennek sem látszik a vége. Olyan bizonytalan időszakban vagyunk, hogy ezt a magyar gazdaság egyértelműen megsínyli. Harmadik tényezőként pedig az autóipar és akkumulátorgyártás is gyengélkedik.

Önmagában a vártnál rosszabb GDP-adat nem okoz leépítési hullámot, de az biztos, hogy nem javítja az amúgy sem túl rózsás vállalkozói hangulatot

– hangsúlyozta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Sajnos, a tartalékkal rendelkező kis- és középvállalkozások aránya rekordalacsony szintre esett, a saját üzletmenettel kapcsolatos kockázatok esetében pedig a veszteséges működést említették felmérésünkben a leggyakrabban a cégvezetők – tette hozzá.

Mindez tehát azt jelenti, hogy egyre kevesebben és egyre kevésbé képesek továbbra is kitartani, várni a fordulatot és finanszírozni a veszteségeket

– emelte ki Perlusz László.

A működő társas vállalkozások száma több mint 2 és fél éve folyamatosan csökken és ennek a trendnek valószínűleg nem használ az első negyedév általános gazdasági lassulása.

A kormányzattal közösen figyeljük a munkaerőpiacot és szükség esetén kezdeményezni fogjuk a COVID válságban bizonyított munkahelymegtartást támogató eszközrendszer „élesítését” és más, a kkv-k túléléséhez szükséges beavatkozásokat, akár szelektíven is – érzékeltette a helyzet komolyságát Perlusz László.

A tavalyi VKF-megállapodás még 3% feletti GDP-növekedéssel és alacsony inflációval számolt. Ehhez képest a GDP-növekedés már biztos, hogy sokkal alacsonyabb lesz, a kormány 2,5%-os terve sem lesz tartható az elemzők szerint. Sokkal inkább 1%-hoz lehet közel az idei növekedés.

A szakértők szerint kétséges, hogy a kedvezőtlen gazdasági adatok közepette lehet-e 13%-kal növelni a minimálbért 2026-ban, ahogy az a VKF-megállapodásban szerepel.

A VKF által elfogadott gazdasági előrejelzés (2025-2027) Tárgyév Bruttó átlagkereset növekedése (%) GDP növekedése (%) Infláció (%) 2025 8,7 3,4 3,2 2026 7,6 4,1 3 2027 7,4 4,3 3 Forrás: VKF

A VKF-megállapodás arról szólt, hogy "amennyiben az egyes mutatók eltéréseinek számtani összege a tárgyév I.-III. negyedévi átlagos tényadatai alapján pozitív vagy negatív irányban meghaladja az egy százalékpontot, a VKF tagjai a 2026-ra, illetve 2027-re vonatkozó minimálbér emelés mértékét újratárgyalják".

Amennyiben a tárgyalások során nem születik megállapodás, 2026-ra, illetve 2027-re vonatkozóan a minimálbér összege az eltérésnek megfelelően módosul

– írták a felek a megegyezésben.

A megállapodás szerint a kormány, támogatva a megállapodás végrehajtását, vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét a vállalkozások bérköltség növekedésének enyhítésére.

Nem úgy tűnik, hogy az infláció emelkedése és a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés hatása kioltanák egymást

– mondta a Portfolio-nak Mészáros Melinda. Szerinte október elején lehet reális, hogy a munkáltatókkal újra tárgyalóasztalhoz üljenek. Emlékeztetett arra is, hogy egyébként is csak a minimálbéremelésről kötöttünk 3 éves megállapodást, a jövő évi garantált bérminimumról mindenképpen meg kell egyezzünk.

Rolek Ferenc úgy látja, hogy a rendkívül bizonytalan helyzet miatt nagyon izgalmasak lesznek az októberi bértárgyalások.

Bár bíznak abban, hogy a második félév jobban alakul majd a magyar gazdaság számára is, de az első negyedév negatív meglepetése, az éves szintű stagnálás, és a negyedéves szintű gazdasági visszaesés nem sok jót jelez a következő időszakra

– fogalmazott Rolek Ferenc.

A gazdasági helyzetet és a kilátásokat a munkaadókhoz hasonlóan a munkavállalói szakszervezetek is kedvezőtlennek látják.

Azt gondoljuk, hogy a vállalatok, vállalkozások egyelőre kivárnak. Ha ez a trend hosszabb távon is fennmarad, az sajnos elkerülhetetlenül leépítésekkel fog járni

– mondta el Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Hozzátette, Magyarország fő exportpiacait jelentő országok gazdaságai növekedtek az elmúlt negyedévben és a hazai fogyasztás vonatkozásában is pozitívak a várakozások.

Noha a munkanélküliségi ráta most sem tekinthető magasnak, a dolgozók alkupozíciója vélhetően nem olyan erős, mint a korábbi időszakban a bizonytalan gazdasági helyzet miatt, de a magyar munkaerőt is könnyebb most külföldi dolgozókkal kiváltani – vélekedett.

Azt gondoljuk, hogy 10 százalék feletti bérdinamikát idén már nem fogunk tapasztalni, annál is inkább, mert a versenyszektorban érzékelhető bizonytalan környezet mellett a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy területén dolgozók esetében az államháztartás magas hiánya lesz gátja az ilyen ütemű bérfejlesztéseknek” – összegzett Palkovics Imre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images