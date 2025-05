Mennyiből lehet idén kihozni egy tengerparti nyaralást?

Minimum 300 ezer forintba kerül idén majd egy hét tengerparti nyaralás félpanzióval, de akár 3,5 millió forintot is el lehet költeni egy egzotikus hajóúton. A magyarok döntő többsége idén is a hagyományosnak mondható görög, horvát, török, esetleg spanyol tengerpartokat választja, mert ezek számítanak a magyar családok átlagpénztárcáihoz mérve a megfizethető kategóriáknak. Az egyre melegebb nyarak miatt ma még csak elvétve mennek a magyar turisták északi országokba. Nemcsak azért, mert az utóbbi célpontok esetében egy hét általában másfélszer többe kerül a tengerparti nyaraláshoz képest, hanem azért is, mert a skandináv országokban még jóval kevesebb a szálláshely.

A december és március vége között előfoglalási szezon az utóbbi évekhez képest nem volt annyira erős, közölte a Portfolio érdeklődésére Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing igazgatója.

Itt is érződik, hogy az emberek jobban átgondolják a költéseiket

– jegyezte meg a szakember.

Mintegy 10 százalékos drágulás

Tavalyhoz képest átlagban 8-10 százalékkal drágultak a külföldi utak a magyar turisták által kedvelt dél-európai nyaralóparadicsomokban.

Ez főként a forint gyengülésével magyarázható, de a légitársaságok, illetve a külföldi szállásadók, éttermek is emelték az áraikat. „Egy 4 csillagos görög vagy spanyol nyaralás egy hétre, fejenként 300 és 500 ezer forint között mozog félpanziós ellátással, de az ellátás nélküli apartman már 220-250 ezer forinttól is elérhető. Az 5 csillagos all inclusive szállodák esetében pedig a határ a csillagos ég” – részletezte a lehetőségeket Termes Nóra.

Idén is a görög, a spanyol és a török utak a legnépszerűbbek.

Aki csak tengerparti pihenésre vágyik, annak a török szállodákat javasolják az idegenforgalmi szakemberek, akik viszont szeretnek kirándulni, felfedezni egy-egy szigetet, vagy a környező településeket, inkább egy spanyol nyaralás ajánlott.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke is úgy látja, hogy továbbra is a dél-európai utak a legvonzóbbak a magyar turisták számára. Ezen kívül a szintén hagyományosnak mondható nyaralóhelynek számító Egyiptom, Tunézia és Marokkó szerepel még a kedvelt úticélok között. A minimum összegek itt már inkább 350 ezer forinttól kezdődnek, amiért egy jó minőségű szállást lehet találni, ellátással. „Az ultra all in clusive ellátás egy 5 csillagos török szállodában azonban már inkább egymillió forint felé közelít” – mondta Molnár Judit.

Persze az ultra all inclusive ellátás nem véletlenül drágább, mert olyan extra szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyeket a szállodák maguk alakítanak ki.

Ilyen lehet például a prémium italok ingyenes fogyasztása, a frissen facsart gyümölcslevekhez való hozzájutás a nap bármely szakaszában,

de az olyan extra lehetőségek is, mint a korai vagy a késői check-in, illetve a kimaradó étkezések esetén ételcsomag igénylése.

Egyes helyeken az ultra all inclusive vendégek inast is kapnak a szobájukhoz, de azért nem ez a jellemző.

Északon nyaralni?

Mivel a nyarak egyre melegebbek a fő úticélországokban főleg az idősebb korosztály esetében, egyre gyakrabban merül fel az igény az északi országokban való kikapcsolódásra. Lengyelország északi részén, a Balti-tenger partján komoly szállodaipar épült ki az elmúlt időszakban, de a svéd turisták körében kedvelt Gotland szigete is. Ezekben az esetekben általában nem a klasszikus tengerparti nyaralásokra kell gondolni, mert még nyáron is meglehetősen hűvös a Balti-tenger.

Az északi országok szállodái sem árban, sem kapacitásban nem versenyképesek még a dél-európai országok infrastruktúrájával.

Emiatt az északi országokban egy hétnyi kikapcsolódás nagyjából másfélszer annyiba kerülhet, mintha a déli tengerpartokat választja a turista

– magyarázta Molnár Judit. Hozzátette: Lengyelország olcsóbb, de Norvégia, Svédország vagy éppen Izland teljesen más árkategória. Főleg a skandináv régióban egy hét nyaralás fejenként közelít az egymillió forinthoz, ha magasabb minőségű szállodában tervezi azt az utazó félpanziós ellátással, azonban egy-egy svédországi és norvégiai, vagy éppen lengyelországi apartman már 400 ezer forintért elérhető ellátás nélkül.

Termes Nóra egyben azt is elmondta, hogy nem nyári, hanem téli-tavaszi úti célként 2023 óta remekül teljesít az ománi desztináció. Ott az utasok 60 százaléka visszatérő vendég. Ebbe az országba viszont nyáron nem visznek ki csoportokat, mert május és szeptember között esik az eső. Ide október és május között érdemes utazni.

Tematikus körutak, tengeri hajóutak

Temes Nóra kitért arra is, hogy az év minden szakaszában nagy a kereslet a városlátogató utak és a körutazások iránt. Sok a tematikus lehetőség, például az irodalmi és gasztronómiai lehetőségek felfedezése az európai nagyvárosokban. Sőt, Ázsiába és a Közép-Amerikába is utaznak így a magyarok. Előfordul már az is, hogy mondjuk Kanadába, esetleg Izlandra mennek nyaralni, de aki az „örök tavaszra” vágyik, az kellemesebb klímával találkozhat a Zöld-foki-szigetek, Madeira vagy éppen a Kanári-szigetek egy-egy nyaralóhelyén is.

Molnár Judit a speciális nyaralások kapcsán pedig azt emelte ki, hogy a minimum kéthetes tengeri hajóutak népszerűbbek, mint valaha. „Ezek persze nem tartoznak az olcsóbb nyaralások közé. A földközi-tengeri hajóutak 1,5 millió forint körül vannak, de aki közép-amerikai, vagy ázsiai körútra vágyik, esetleg Ausztrália környékén kapcsolódna ki, az 3,5 millió forintos árral kalkulálhat fejenként” – mondta a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio