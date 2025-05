Úgy lesokkolta a cégeket Trump, hogy az AI-hoz kellett fordulniuk

A vállalatok mesterséges intelligencia eszközöket vetnek be a Trump-féle vámintézkedések hatásainak kezelésére és ellátási láncaik optimalizálására - számolt be a Cnbc

Portfolio Financial IT 2025 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 27-én a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Több technológiai cég is arról számolt be a CNBC-nek, hogy AI megoldásokat használnak az ellátási láncok vizualizálására és a vámváltozások hatásainak elemzésére, miután Donald Trump amerikai elnök kölcsönös vámintézkedéseket vezetett be.

A Salesforce múlt héten bejelentette, hogy kifejlesztett egy új, importra szakosodott AI-ügynököt, amely

azonnal feldolgozza az amerikai vámrendszer mind a 20 000 termékkategóriájában bekövetkező változásokat, és szükség szerint intézkedik.

A rendszer az amerikai Harmonizált Vámtarifa Jegyzék 4400 oldalas dokumentumára támaszkodik.

"A globális vámváltozások üteme és összetettsége miatt szinte lehetetlen a legtöbb vállalkozás számára, hogy manuálisan tartsák a lépést", nyilatkozta Eric Loeb, a Salesforce kormányzati ügyekért felelős ügyvezető alelnöke. "A múltban a cégek kis létszámú házon belüli szakértői csapatokra támaszkodhattak."

Szimulációkat végeznek

A Kinaxis ellátási lánc menedzsment szoftvercég termékigazgatója, Andrew Bell elmondta, hogy gépi tanulási technológiájukkal a gyártók és forgalmazók értékelhetik termékeiket, az azokhoz felhasznált anyagokat, valamint külső jelzéseket, például híreket és makrogazdasági adatokat.

"Ezekkel az információkkal szimulációkat végezhetünk, például: itt van egy alkatrész az anyagjegyzékben, amelyre jelentős vámot vetnek ki. Ha ehelyett másik alkatrészt használna, mi lenne az általános hatás?" - magyarázta Bell.

Trump vámlajstroma, amely több tucat országot érint, arra kényszerítette a vállalatokat, hogy újragondolják ellátási láncaikat és árképzésüket. A Walmart és a Nike már emelte egyes termékek árait. Az Egyesült Államok a népszámlálási adatok szerint 2024-ben körülbelül 3,3 billió dollár értékű árut importált.

A Wipro indiai IT-óriás ügyvezető partnere és technológiai szolgáltatásokért felelős globális vezetője, Nagendra Bandaru szerint ügyfeleik a vállalat AI-megoldásait használják "a beszállítói stratégiák módosítására, a kereskedelmi útvonalak kiigazítására és a vámkitettség dinamikus kezelésére, ahogy a szakpolitikai környezet változik".

A Wipro különböző AI-rendszereket alkalmaz - saját fejlesztésűeket és harmadik féltől származókat egyaránt -, a nagy nyelvi modellektől a hagyományos gépi tanulásig és a számítógépes látásig, hogy ellenőrizze a határon átnyúló tranzitban lévő fizikai eszközöket.

Az AI hatékony eszköz, de nem csodaszer

- mondta Bandaru. "Nem helyettesíti a kereskedelempolitikai stratégiát, hanem fokozza azt azáltal, hogy a globális kereskedelmet reaktív kihívásból proaktív, adatvezérelt előnnyé alakítja."

Az AI már Trump átfogó vámbejelentései előtt is kiemelt befektetési prioritás volt a globális cégek számára. A Capgemini januárban közzétett jelentése szerint az üzleti vezetők közel háromnegyede sorolta az AI-t és a generatív AI-t a 2025-ös befektetések három legfontosabb technológiája közé. Ajay Agarwal, a Bain Capital Ventures partnere szerint "az AI számos módon segítheti a vállalatokat a vámok és az ebből eredő bizonytalanság kezelésében. De bármely AI-megoldás sikere azon múlik, milyen minőségű adatokhoz fér hozzá".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images