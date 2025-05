Verdiktet mondanak Magyarországról, eldőlhet a forint sorsa miután Trump Európára támadt

Miután Donald Trump amerikai elnök pénteken újra vámemelési fenyegetéssel élezte ki a feszültségeket az EU és az USA között, két sorsfordító esemény is vár a magyar piacokra: kedden az MNB kamatdöntése, pénteken pedig a Moody’s hitelminősítési felülvizsgálata érkezik. A kereskedelmi háborús retorika újraéleződése globálisan is borzolja a befektetői idegeket, miközben számos fontos makroadat is érkezik a héten.