Váratlanul fújt visszavonulót a kormány – Mire számíthatnak most a nyugdíjasok?

Úgy tűnik, hogy a kormány visszakozik a korábban beharangozott nyugdíjas áfa-visszatérítésből és utalványokkal támogatja 2,4 millió nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember élelmiszer-vásárlását. A döntés váratlan, volt aki már készült a technikai átállásra, a kisebb boltok azonban örülhetnek, hogy mentesülnek az intézkedésből fakadó teher alól. Az államkassza pedig megmenekülhet egy több száz milliárdos tehertől.

A kormány bejelentette, hogy 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt ad a nyugdíjasoknak és bár egyelőre hivatalosan ezt nem erősítették meg, a kommunikációból azt lehet kiolvasni, hogy ez a támogatási forma a korábban beharangozott áfa-visszatérítés helyett érkezik. Zsigó Róbert, Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy

az indokolatlan áremelések ellen minden eszközzel fellép a kormány, és az árréscsökkentés mellé a nyugdíjasok külön segítséget kapnak. Meghallgattuk az idősek visszajelzéseit és az Idősek Tanácsát is, és úgy döntöttünk, hogy ezt a támogatást utalvány formájában fogjuk odaadni

Azt is megtudhattuk, hogy a nyugdíjasok egy több címletből álló, papíralapú utalványt kapnak, amelyet őszig kapnak kézhez. Az utalvány beváltható lesz majd vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon és az őstermelőknél is. Zsigó Róbert azt is elárulta, hogy már készülnek a szükséges jogszabályok, a törvényjavaslatot hamarosan benyújtják a parlament elé, ezt követően kezdődhet majd meg az utalványok gyártása.

Megkérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy mi áll a döntés hátterében és valóban az áfa-visszatérítés helyett adják-e az utalványokat. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

Iparági forrásból azonban úgy tudjuk, hogy váratlanul érte a szereplőket ez a bejelentés mivel

voltak olyan cégek, amely elkezdték a felkészülést a "nyugdíjaskártyák" elfogadására.

Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta a Portfolio-nak, hogy örülnek ennek a támogatásnak és annak is, ha nem az eredetileg tervezett, elektronikus megoldással él a kormány. Az ugyanis a kisebb boltoknak több tízezer forintos anyagi ráfordítással járna és nem is biztos, hogy minden egységnél működött volna az elfogadás.

Spórol a kormány?

A korábbi, áfa-visszatérítésről szóló bejelentésnél nem tudtuk, hogy a kormány meddig folyósította volna a támogatást, de az szinte biztos, hogy 2025 utolsó negyedévében igen. Ez 30-45 ezer forintos kiadást jelentett volna egy emberre vetítve, feltételezve, hogy teljes mértékben kihasználták volna a támogatást. Bár tudjuk, hogy az összeghatár eléréséhez messze átlag feletti összeget kellett volna zöldségekre, gyümölcsökre, illetve tejtermékekre költeni, borítékolható, hogy sok család az idős hozzátartozókon keresztül vásárolta volna meg az érintett termékeket.

Most tudjuk, hogy a 2,4 millió nyugdíjasnak járó 30 ezer forint 72 milliárd forintot jelent, de mivel az utalványok pörgetik a kiskereskedelmet, a nettó költségvetési hatás ennél kisebb.

Ha a kormány 2026-ban is folyósította volna az áfa-visszatérítést, akkor az 288 - 432 milliárd forint többletkiadást jelentett volna az államnak. Ez lényegesen több, mint a mostani összeg, azonban semmi sem zárja ki, hogy az utalványokat sem egyszer küldi a kormány, hanem a választáshoz közeledve további összegeket kapnak ebben a formában a nyugdíjasok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images