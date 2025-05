Kiemelkedő évet zárt a Szerencsejáték Zrt.

Nemcsak átlépte, hanem jelentősen meghaladta az ezermilliárdos – értékesítési - árbevételi határt 2024-ben a Szerencsejáték Zrt. A társaság 50,3 milliárd forint adózott eredményt ért el tavaly, EBITDA mutatója pedig 57,6 milliárd forintra növekedett. Emellett a játékosokat megillető nyeremények napi átlagos összege tavaly meghaladta a 2,5 milliárd forintot - derült ki a vállalat által közzétett közleményből.

A Szerencsejáték Zrt. értékesítés nettó árbevétele a bázishoz képest 26,1 százalékkal, 1235,8 milliárd forintra nőtt 2024-ben. A nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 12,1 százalékkal emelkedett 2023-hoz képest, míg az adózott eredmény - új szintre lépve -, meghaladta az 50 milliárd forintot. 2024-ben nőtt a közösségi kiadásokhoz való hozzájárulás is 4,6%-kal (2023-hoz képest), összesen 178 milliárd forintot fizetett a társaság adók, járulékok, díjak és osztalék formájában a központi költségvetésbe - írta a vállalat közleményében.

Kiemelték továbbá azt is, hogy

a játékosok számára tavaly naponta átlagosan több mint 2 és félmilliárd forint nyereményt fizetett ki a vállalat, ami éves szinten 929,5 milliárd forintot jelentett.

Hangsúlyozták, az árbevétel közel kétharmadát a földi értékesítést végző csatornák (Posta, Lapker, Karitatív értékesítő hálózat, partner lottózók) együttes forgalma tette ki, ami a bázisévhez viszonyítva közel 10%-os növekedést jelent. Az interaktív értékesítési árbevételek, a társaság folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően – a 2023-as évhez viszonyítva - jelentős mértékben, 50% felett emelkedtek, ami kiemelkedőnek számít.

A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, közel 40 százalékkal, míg a számsorsjátékok szerényebb, valamivel 17 százalék alatti növekedéssel zárták az évet, a sorsjegyek esetében viszont minimális, 1,6 százalékos volt az emelkedés mértéke az előző évhez képest. A szegmensek teljesítménye tükrözi a játékosi igények alakulását, azaz folyamatos az eltolódás a fogadási típusú, gyors ritmusú termékek irányába a társaság közleménye szerint.

A Szerencsejáték Zrt. játékosai közül tavaly összesen 7196 szerencsés játékos vihetett haza milliós, illetve milliárdos nyereményt. Kétszer is megdőlt az Ötöslottó jackpotja, kihúzták minden idők legnagyobb főnyereményét a Skandináv lottón és a Kenó játékon is rekordnyeremény született. Emellett közel húsz esztendővel a legutóbbi magyar fejlesztésű lottójáték bevezetése után a Szerencsejáték Zrt. útjára indította új, hazai számsorsjátékát Napi Mázli néven, és 2024. december 13-án, pénteken megérkezett az e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy Extra” is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images