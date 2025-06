A kormány szerint csődben van Budapest, de készek segíteni

A kormány foglalkozott a Fővárosi Önkormányzat helyzetével is, azt szeretnénk, ha a város nagyszerűségéhez igazodna az önkormányzat tevékenysége is. Ehhez képest a főváros egyértelműen vezetői hibák miatt került abba a helyzetbe, amiben most van. Hat évvel ezelőtt jelentős tartalékkal vették át Budapest vezetését, a tavalyi kampányban sem volt szó csődről.

A felelősség kizárólag a fővárosi vezetést terheli, de készen állunk segíteni

- mondja Gulyás. Szerinte ehhez jelentős átvilágításra van szükség, hogy a probléma méretét feltárják.

A kormány döntött arról, hogy Latorcai Csaba miniszterhelyettest és Gulyás Gergelyt jelöli ki a tárgyalásokra a fővárossal.