10 milliárdos üzlet a taxis fuvarszervezés – Kiderült, hogy tényleg kell a nemzetközi háttér

Szász Péter 2025. június 10. 15:00

Továbbra is virágzik a taxis fuvarszervezői piaci Budapesten. Kiderült, hogy a legnagyobb bevételek eléréséhez kell egy nemzetközi brand, de ettől függetlenül a kisebb szereplők is életképesek maradtak Budapesten, amely részben annak is tulajdonítható, hogy nincs árverseny a cégek között. Applikációja már minden fuvarszervezőnek van, a nagy kérdés, hogy a városba érkező turisták melyiket nyitják meg.