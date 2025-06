Kiderült, mi lesz az elszívott 1300 milliárd forinttal

A magyarok közel 1300 milliárd forintot füstöltek el tavaly. Ennek a hatalmas összegnek a nagy része az államot gazdagítja a jövedéki adón és az áfán keresztül, de jut belőle az Országos Dohányboltellátónak. Megnéztük a nagyobb hazai dohánycégek tavalyi évét.

A hazai dohányipar ezermilliárdos üzletté nőtte ki magát már néhány éve. A KSH szerint a dohány kiskereskedelem 2024-ben 1 267 milliárd forintot tett ki, 5,3 százalékkal többet, mint 2023-ban. Nem meglepő, hogy a hazai trafikokat kizárólagosan ellátó Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) bevétele is nettó 1 123 milliárd forint lett tavaly, 7,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Ez az a cég, amelyet a kormány arra jelölt ki, hogy a 2012 után létrejött trafikrendszert kiszolgálja. Maga a vállalat 2015-ben alakult, két tulajdonosa van: a Tabán Trafik Zrt. (51 százalék) és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. (49 százalék).

A cég az államnak koncessziós díjat fizet,

ez 2015 és 2024 között 36,6 milliárd forint volt,

csak tavaly 8,3 milliárd, amely összeg egyénként kisebb, mint a cég 10,2 milliárdos nyeresége.

Az ODBE hatalmas bevételét az adja, hogy a trafikokban eladott dohánytermékek gyakorlatilag rajtuk haladnak át, ezt mutatja, hogy az eladott áruk beszerzési értéke 1 082 milliárd forintot tett ki. A bérek és a különféle szolgáltatások igénybevétele után 6,3 milliárdos üzemi eredményük maradt, amelyet kiegészítve a pénzügyi eredményekkel érték el a 10 milliárdnál magasabb profitot. Ebből egyébként a tulajdonosok 9,9 milliárd forint osztalékot is kivettek.

A legnagyobb magyarországi dohánycégek tavaly 913,4 milliárd forint bevételt és 38,7 milliárd forint profitot termeltek. Ezeknél a vállalatoknál a kiadások között messze a jövedéki adó a legnagyobb tétel, amely lényegében átfolyik csak a cégeken. Az állam a jövedéki adó mellett a 27 százalékos áfán is szépen keres minden dohányterméken.

A tavaly év végi Államháztartási jelentés szerint egyébként 553 milliárd forint folyt be az államkasszába a dohánytermékek jövedéki adójaként.

Philip Morris

A legnagyobb magyarországi szereplő a Philip Morris Magyarország Kft. tavaly 380 milliárd forint nettó bevételt termelt. Ők gyártják többek között a Marlborót, az L&M-et, vagy a Chesterfieldet, de egyik legismertebb füstmentes dohánytermék, az IQOS is az övék. A bevételük jelentős része a különféle dohánytermékek értékesítéséből jön össze, de IQOS-készülékeket is eladtak 2,3 milliárd forint értékben. Utóbbi egyébként 40 százalékkal kisebb összeg, mint a 2023-as.

A vállalat messze legnagyobb kiadása a jövedéki adó, amely a dohánytermékek esetében tetemes összeg, a Philip Morris közel 240 milliárd forintot fizetett ki az államnak.

A Philip Morrisnál az eladott áruk beszerzési értéke 111 milliárdot, a fizetések 6,4 milliárdot tettek ki. Az adózott eredményük 2,4 milliárd forint lett, amelynek a nagy részét a svájci anyacég osztalékként ki is vette.

BAT

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. nemzetközi márkái közül itthon a Dunhill, a Pall Mall, a Rothmans, a Lucky Strike és a Vogue találhatóak meg a dohányboltok polcain, míg kimondottan a magyarországi piacra szánt, Fecske és Sopianae is hozzáférhető fogyasztók számára. Ők is gyártanak hevítéses termékeket és e-cigarettákat is.

A vállalat bevétele tavaly 206 milliárdra nőtt, amely mindössze 2,5 százalékos emelkedést jelent. A kiegészítő melléklet tanúsága szerint ez a növekmény is a bérmunkagyártásból jött össze.

Az eladott áruk beszerzési értéke 31,7 milliárdot tett ki, bérekre és egyéb személyi juttatásokra 10,1 milliárdot fordítottak. A jövedéki adó, mint legnagyobb kiadási tétel 117,7 milliárd forintot tett ki.

A cég 15,3 milliárdos profitot ért el, amely az eredménytartalékba került.

Continental

A Continental Dohányipari Zrt. bevétele 84,4 milliárd forint lett, amely 9,4 százalékos növekedés. A bevétel nagy részét a belföldi értékesítés tette ki, de közel 17 milliárd forintot jelentett az export is, 7,5 milliárdot pedig a bérmunka.

A Continental többek között olyan cigarettamárkákat gyárt, mint a Pannónia és a Hungária, vagy a Silverado.

A cég 31,3 milliárdos anyagjellegű és 5,8 milliárdos személyi jellegű ráfordítás mellett 20,5 milliárd forint jövedéki adót fizetett ki. Nyereségük 9 milliárd forint, amely 2 milliárd forintot osztalékként kifizettek, 7 milliárd forint pedig az eredménytartalékba került.

Imperial Tobacco

Az Imperial Tobacco bevétele 1,2 százalékkal csökkent tavaly, 83 milliárd forintra. (A cég pénzügyi éve 2024. szeptember 30-án végződött). Termékei közé tartozik a Davidoff, a Golden Gate és a West is.

A kiegészítő mellékletükben részletezik, hogy milyen termékekből mennyi bevételük származott, ez pedig visszaigazolja azokat a piaci folyamatokat, amelyeket a dohánykereskedelemben megfigyelhettünk az elmúlt években: a cigarettaértékesítés gyakorlatilag stagnált, a fogyasztási dohány csökkent, de még mindig jelentős mennyiség, a szivarka-eladások emelkedtek és a hevített dohány is, bár ennek volumene még jóval kisebb mint a hagyományos cigarettáé vagy a vágott dohányé.

Az Imperial Tobacco anyagjellegű ráfordításai 30,6 milliárdot tettek ki, amelyből 24,3 milliárd az eladott áruk beszerzési értéke. A személyi ráfordítások 1 milliárdot emésztettek csak fel, jövedéki adóra pedig közel 50 milliárdot fizettek ki a pénzügyi év során.

A cég 3,9 milliárd forintos profittal zárt az időszakot.

JTI

A JTI Hungary Zrt. - többek között a Winston, a Camel és az LD gyártója- bevétele 3,6 százalékkal 97,6 milliárd forintra emelkedett, ennek jelentős része belföldi értékesítésből származik. Az előző évhez hasonlóan a dohánytermékek mellett a társaság cigarettahüvelyeket és cigarettatöltőket is értékesített, illetve 2023. szeptemberétől belépett a hevített dohánytermékek piacára is.

Az eladott áruk beszerzési értéke 23,8 milliárdot (a teljes anyagjellegű ráfordítás 29,1 milliárdot) a bérek mintegy 200 millió forintot tettek ki.

Jövedéki adóra 65,9 milliárdot fordítottak, profitjuk 617 millió forint lett, amelyet az eredménytartalékba tettek.

A magyar piacon több, kisebb bevételű cég is működik, a fenti 913 milliárd forintba beleszámoltuk a

Danczek Hungary Kft. 1 milliárdos

az Alföld-Tabak Kft. 18,7 milliárdos

A TTI Magyarország Kft. 1,4 milliárdos

és a Róna Dohányfeldolgozó Kft. 41,1 milliárdos bevételét is.

