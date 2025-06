Orbán Viktor belengette a kamatstop meghosszabbítását

Portfolio 2025. június 13. 07:52

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában a kamatstop további meghosszabbítását lengette be. Mint mondta, "300 ezer családot védenek ma a kamatstopok, ha ezt kivezetnénk, akkor sokan a tönk szélére jutnának". Arról is beszélt, hogy az önkormányzatok eszközöket kaptak arra, hogy megvédjék magukat a beköltözők ellen - ha akarják.