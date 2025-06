A vízválság már az üzleti világot fenyegeti – Az EU drasztikus lépéssel reagál

Ambiciózus új stratégiát mutatott be az Európai Bizottság, amellyel megerősítené az Európai Unió vizeinek és vízgazdálkodásának ellenálló képességét, hiszen egyre nagyobb problémával áll szemben a régió - ami akár vízhiányhoz is vezethet.

Az európai víz-ellenállóképességi vagy vízvédelmi stratégia (European Water Resilience Strategy) fő céljai a víz körforgásának helyreállítása és védelme, a tiszta és megfizethető vízhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint a vízhatékony gazdaság kiépítése a súlyosbodó klímaváltozás, vízhiány, szennyezés és természetpusztítás közepette. Értékelések szerint a stratégia rendkívül lényeges változást jelent az EU klímaváltozáshoz való alkalmazkodása tekintetében, és

a 21. század egyik legfontosabb ágazatát, a vízgazdálkodást, illetve vízbiztonságot helyezi az Unió környezeti, gazdasági és társadalmi adaptációs szakpolitikájának középpontjába.

Ugyanakkor több kritika is érte a tervet. A napokban bemutatott stratégia magába foglalja:

a megfelelő minőségű és mennyiségű víz biztosítására való törekvést,

a víz tájban való megtartásának fokozását,

az édesvízi rendszerek szennyezésének (beleértve az úgynevezett örök vegyi anyagok jelenlétének) csökkentését,

a vízinfrastruktúra korszerűsítését és a vízpazarlás csökkentését,

digitális technológiák és az intelligens mérőeszközök bevezetését, valamint

egyebek mellett társadalmi figyelemfelkeltő és edukációs kampányok indítását is.

A mérföldkőnek számító kezdeményezés több mint 30 célzott intézkedést vázol a hatékonyabb vízkészletkezelést elősegítendő.

Az összehangolt és fenntartható vízgazdálkodás iránti igény minden eddiginél nagyobb, ahogy Európa is egyre inkább megszenvedi a klímaváltozás pusztító hatásait; a katasztrofális árvizektől a súlyos aszályokon át a kiterjedt erdőtüzekig egyetlen régió sem bújhat ki a következmények alól. A szélsőséges időjárási események nemcsak a természetet veszélyeztetik, hanem az energia- és élelmiszerellátást is megzavarják, megterhelik a közegészségügyet, és egyre nagyobb gazdasági veszteségeket okoznak. Ahogy az Európai Bizottság is figyelmeztetett, a víz többé nem vehető garantáltnak.

A tíz legjelentősebb globális üzleti kockázat közül öt közvetlenül a vízhez fűződik,

így a vízbiztonság biztosítása elengedhetetlen az EU hosszú távú stabilitásához és jólétéhez is.

A vízgazdálkodás ellenálló képességének fokozása a 2024–2029-es időszakra mandátummal rendelkező jelenlegi Európai Bizottság prioritása, és a stratégia az EU által az ENSZ 2023-as Vízügyi Konferenciáján előterjesztett 2050-es jövőképén alapul. A stratégia - illeszkedve a Bizottság által az utóbbi időszakban kidolgozott tervek sorába - a vízgazdálkodást is az európai versenyképesség és befektetői vonzerő fellendítésének kritikus eszközeként pozicionálja.

A javaslat szerint a tagállamoknak saját vízhatékonysági célkitűzéseket kellene meghatározniuk, amelyek ugyanakkor nem lennének jogilag kötelező érvényűek. Uniós szinten a stratégia legalább 10%-os vízhatékonyság-növelési célt tart szükségesnek - ami nem feltétlen egyenlő a vízfogyasztás 10%-os csökkentésével -, és közös módszertan, illetve referenciaértékek kidolgozását is kilátásba helyezi a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve. Néhány tagállam már rendelkezik saját konkrét célszámokkal, például Franciaország a vízkivétel 10%-os csökkentését tűzte ki célul 2030-ra.

A vízhelyzet tagállami és regionális szinten jelentős eltéréseket mutat, de ahogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) új jelentése is hangsúlyozza, általánosságban egyre sürgetőbb feladat a vízmegtakarítás. A jelentés megállapítja,

2010 óta a vízkivétel szinte minden ágazatban nőtt, és

különösen jelentős vízmegtakarítási potenciállal rendelkezik például a mezőgazdaság, a villamos energia és az egyéb közmű-szolgáltatások.

Az EEA adatai szerint Európában a felszíni vizeknek csak 37%-a van jó vagy nagyon jó ökológiai állapotban, és 29%-uk érte el a jó kémiai állapotot. 2022-ben az 1300 európai megfigyelőhely közül a folyók 59%-a, a tavak 35%-a és a part menti vizek 73%-a haladta meg a perfluoroktánszulfonsavra, az örök vegyi anyagok egy fajtájára vonatkozó határértékét.

A helyzet annyira rossz, hogy a vízgazdálkodási ellenálló képesség eléréséhez már a társadalom minden részének fellépése szükséges - amint a Bizottság is hangsúlyozza: a kormányoknak, a helyi hatóságoknak, a vállalkozásoknak, a kutatóknak és a polgároknak együtt kell működniük a vízkészletek védelme érdekében.

Az Európai Bizottság egyeztetni kíván a tagállamokkal, régiókkal és helyi vízügyi hatóságokkal a kihívások azonosítása, a legjobb gyakorlatok előmozdítása és a szabályozások egyszerűsítése érdekében. A beruházások támogatására az Európai Beruházási Bank több mint 15 milliárd eurót mozgósít 2025 és 2027 között vízügyi projektek finanszírozására. A vízgazdálkodás digitalizációját egy hamarosan megjelenő uniós cselekvési terv fogja ösztönözni, de az EU célzott kutatási és innovációs stratégiát, valamint egy új Európai Vízügyi Akadémiát is létrehoz az új technológiák fejlesztésének támogatására, a munkaerő fejlesztésére, továbbá Európa vízügyi innovációban betöltött globális vezető szerepének megerősítésére.

Az Európai Bizottság új stratégiája nem irányoz elő új törvényeket a vízhasználattal vagy a vízszennyező anyagokkal, például az úgynevezett örök vegyi anyagokkal (PFAS) és a nitrátokkal kapcsolatban,

vagyis a terv nagymértékben a meglévő jogszabályok végrehajtására támaszkodik.

Ugyanakkor a testület létrehoz egy olyan, a magán és a közszféra együttműködésén alapuló kezdeményezést, melynek célja technológiai áttörés elérése a vegyi anyagok okozta szennyeződés eltávolítása területén.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a vízkivétel jelentős csökkentése egyértelműen megvalósítható a veszteségek és szivárgások csökkentését célzó technikai és operatív intézkedésekkel, valamint a vízfelhasználás hatékonyságának javításával az áramtermelésben, a mezőgazdaságban, a közüzemi vízellátásban és a feldolgozóiparban.

Ez már csak azért is szükséges, mert

a vízhiány az előrejelzések szerint a jövőben súlyosbodni fog,

és a víz iránti növekvő kereslet, illetve az éghajlatváltozás pedig különösen Dél-Európát és a sűrűn lakott területeket fogja érinteni.

A jelentés azt is kiemeli, hogy a vízkivétel csökkentésének és a vízfelhasználás hatékonyságának növelésének elsőbbséget kell élveznie a kínálat növelésével szemben, a vízkészletek diverzifikálása újrafelhasználás, sótalanítás és esővízgyűjtés révén pedig szintén növelheti a vízellátás ellenálló képességét.

A stratégiát több kritika is érte zöldszervezetek részéről amiatt, hogy a helyzet súlyossága és sürgető jellege ellenére nem tartalmaz kötelező érvényű célkitűzéseket, alap- és határértékeket, ütemtervet vagy végrehajtási mechanizmust, hogy nélkülözi a célzott finanszírozásra vonatkozó részleteket, valamint hogy csak korlátozott irányítási eszközöket vetne be a végrehajtás támogatására.

A terv szerint 2025 decemberétől a Bizottság kétévente vízreziliencia-fórumot tart majd, amelyen az érdekelt felek felmérik az eredményeket és nyomon követik a stratégia végrehajtását.

