Nagyot akart Putyin, helyette méretes sallert kapott az orosz gazdaság

Hiába hirdette meg ismét nagyszabásúan a szentpétervári gazdasági fórumot, Vlagyimir Putyinnak idén sem sikerült visszacsábítania a nyugati befektetőket. A rendezvény inkább belső propagandashow-vá vált, ahol a politikai elit családtagjai töltik be az űrt az elmaradó üzleti szereplők helyett – számolt be az eseményre a Financial Times