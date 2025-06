Orbán Viktor: ez egy őrület, nem lehet hitegetni egy országot, amely vért ad minden nap a szabadságáért

Orbán Viktor Kapu Tibor űrutazásáról úgy fogalmazott: most mindannyian büszkék lehetünk. Szerinte Kapu Tibor 15 millió magyart képvisel az űrben, és okot adott arra, hogy ismét büszkék legyünk arra, hogy magyarok vagyunk. Hangsúlyozta, már 2021-ben megkezdődtek az előkészületek a küldetésre. Mint mondta, ez is azt bizonyítja, hogy ha időben és következetesen építkezik az ország, akkor akár néhány éven belül is kézzelfogható eredményeket lehet elérni.

Arról is beszélt, hogy Magyarországnak komoly képességei vannak az űriparban, és emlékeztetett arra is.

A Pride kapcsán arról beszélt, hogy a rendőrség döntésén múlik egy rendezvényt meg lehet tartani, vagy sem. Emellett szerinte a fővárosnak inkább az önkormányzat gazdálkodásának helyreállításával kellene foglalkoznia.