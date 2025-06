Vészesen apad és melegszik a Duna: ebből még nagy baj lehet

A térséget sújtó csapadékhiány miatt ismét a történelmi mélypontokat közelíti a magyarországi folyók vízállása , és a hőségben felmelegedésük is fokozódik. A szélsőségesen alacsony vízállás számos ágazatban okozhat gondot, a folyami teherszállítást, az ivóvízellátást, az agráriumot, a turizmust, valamint az energiatermelést és -ellátást is kedvezőtlenül érintheti. Magyarországon több olyan fontos erőmű is működik, melyek hűtésében a folyóvíznek szerepe van, eddig azonban az erőművek extrém alacsony vízállás és kiemelkedően magas vízhőfok esetén is mindig megoldották a hűtést és a folyamatos villamosenergia-termelést.