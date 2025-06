Satuféket nyomott a magyar gazdaság, fenntarthatatlanná vált a béremelés?

Már sem a munkáltatók, sem pedig a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei nem várnak jelentős gazdasági növekedést erre az évre. Sőt, az egyre súlyosabb geopolitikai feszültségek következményei miatt még nagyobb bizonytalanság lett úrrá a cégeken. A vállalatok döntő többsége túlélésre játszik, kevesen mernek új beruházásokat indítani - állítják a Portfolio-nak nyilatkozó szakértők.

Kemények ígérkeznek az őszi bértárgyalások, még úgy is, hogy a kormány a minimálbérek után fizetendő járulékok emelését a következő 3 évben, mindig 1 év csúszással lépi meg. Ez már most júliustól is hatályos, de

a cégeknek maguknak kell kezdeményezniük, hogy a minimálbéres dolgozóik után igénylik ezt a támogatást.