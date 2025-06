Ezer sebből véreznek az európai költségvetések, félve várhatjuk a jövőt

Az európai jóléti rendszerek sokáig mozdíthatatlan alapokon álltak – de ma már megremeg alattuk a talaj. A lakosság gyorsuló elöregedése, a klímavédelem ára, a biztonságpolitikai kiadások emelkedése és a technológiai átalakulás közösen kezdik ki az adórendszerek hagyományos bevételi pilléreit. A legnagyobb kockázat, hogy a társadalmi igények és a költségvetési kapacitás egyre látványosabban eltávolodnak egymástól. A kérdés már nem az, hogy baj lesz-e – hanem az, hogyan és mikor tör felszínre. A fő probléma az az Európai Bizottság legfrissebb jelentése alapján, hogy az adórendszerek elavultak, nem készültek fel a jövőre, ezért olyan bevételi forrásokat kell megfontolni, mint a környezeti és vagyonadók bevezetése vagy drasztikus emelése.

Az európai adórendszerek gyakorlatilag a II. világháború óta – a volt keleti blokkban a '90-es évek óta – ugyanúgy, ugyanazon elvek szerint működnek, mint egy jól beállított gépezet. A bevételeik működtetik a közszolgáltatásokat, fenntartják a társadalmi újraelosztást, finanszírozzák az infrastruktúrát, és az elmúlt évtizedekben alapvetően stabilnak mutatkoztak biztosítva a jólétet. Ám a felszín alatt egyre több hajszálrepedés jelenik meg. Demográfiai átrendeződés, gyorsuló éghajlatváltozás, fokozódó védelmi kiadások, technológiai átalakulás – ezek a folyamatok egyre élesebben vetik fel a kérdést: fenntarthatók-e a jelenlegi adórendszereink?

Az Európai Bizottság legfrissebb, 2024-es adójelentése ezt a kérdést tette fel, és a válasz, amit a számok mögött találunk, nem sok jóval kecsegtet. A gazdasági fellendülés évei után az uniós adóbevételek növekedése megtorpant a koronavírus-járvány és az energiaválság után, a társadalmi kiadások viszont változatlanul emelkednek.

A tagállamok többsége eddig csupán rövid távú intézkedésekkel próbált egyensúlyt teremteni a növekvő kiadások kigazdálkodására – átfogó szerkezeti reformok nélkül.

2023-ban az Európai Unió teljes adó- és járulékbevétele a bruttó hazai termék 39 százalékát tette ki, ami enyhe visszaesést jelent az előző évi 39,4 százalékhoz képest. Bár ez a szint történelmi összevetésben nem tekinthető alacsonynak, a mögöttes okok – különösen az infláció visszahúzódása – arra utalnak, hogy a gazdasági környezet változásai közvetlenül érintik az adórendszerek teljesítőképességét.

Még komolyabb kérdéseket vet fel a bevételi szerkezet maga. Az uniós tagállamok jellemzően három fő forrásból szedik be adóbevételeiket: a munkát, a fogyasztást és a tőkét terhelő adókból. E három pillér közül a munkaadó-bevételek – minden visszafogó szándék ellenére – továbbra is a legnagyobb arányt képviselik, miközben a munkaképes korú népesség már csökkenőben van, és az előrejelzések szerint 2050-re több tagállamban is drasztikus visszaesés várható. Ez közvetlenül csökkenti a járulékbevételeket, miközben a nyugdíj- és egészségügyi kiadások nőnek.

A fogyasztási adók, különösen az általános forgalmi adó (áfa), szintén stabil pillérnek számítanak, de ez a stabilitás csalóka.

Az áfabevételek reálértéke az infláció enyhülésével több országban is csökkent, részben azért, mert a háztartások vásárlóereje visszaesett, részben pedig az egyre bőkezűbb kedvezményrendszerek miatt.

A környezetterhelő termékekre és szolgáltatásokra kivetett „zöldadók” továbbra is csak marginális szerepet játszanak, annak ellenére, hogy ezek hatékony eszközei lehetnének a klímacélok elérésének.

A válság nem feltétlenül látványos, de egyre mélyebb. A bizottsági értékelés szerint a tagállamok – köztük Magyarország – nemcsak a jövőbeli kihívásokra nincsenek felkészülve, hanem a jelenlegi rendszerek működése is egyre több veszteséggel jár. Az adóelkerülés, a kedvezményes kulcsok okozta bevételkiesés és az adminisztráció hatékonyságbeli különbségei évente százmilliárd eurókat emésztenek fel az uniós tagállamok költségvetéseiből.

Magyarország is készülhet egy sötétebb jövőre

Magyarország különösen érdekes eset. 2023-ban az ország adóterhelése a GDP 35,1 százalékát érte el – alacsonyabb az uniós átlagnál, de nem kirívóan. Az adóbevételek szerkezete azonban éles kontrasztban áll a legtöbb tagállammal: a magyar állam a bevételeinek közel felét (49,6%) a fogyasztás megadóztatásából szerzi, ami a legmagasabb arány az egész EU-ban. Eközben a munkát terhelő adók súlya mindössze 38,5 százalék – messze elmaradva az uniós 51,2 százalékos átlagtól. A tőkét érintő adók szintén alacsony arányt képviselnek.

Az Európai Bizottság értékelése szerint a szerkezet rövid távon stabilnak tűnhet, de hosszabb távon kiszolgáltatottá teheti a rendszert.

Itt például felvetik, hogy egy esetleges keresletcsökkenés – például gazdasági visszaesés, háztartási megszorítások vagy strukturális átalakulás miatt – könnyen megingathatja a fogyasztásra épített adóalapot. A magyar áfakulcs 27 százalék, a legmagasabb az Európai Unióban, és az úgynevezett implicit kulcs – amely a ténylegesen beszedett áfa arányát jelzi – is kiemelkedően magas (22,3%).

A Bizottság szerint ez a megközelítés társadalmilag regresszív (mert a szegényebbek jövedelmük nagyobb részét költik el), sőt strukturális kockázatok is hordoz, hiszen érzékeny a gazdasági ingadozásokra.

Ugyanakkor Magyarország kiemelkedő teljesítményt nyújtott az adóbeszedés hatékonysága terén: 2022-ben az áfa-megfelelési rés mindössze 2,3 százalék volt, ami az EU egyik legjobb eredménye. Ez jórészt a digitalizációnak és az elektronikus adóbevallás elterjedtségének köszönhető, amely Magyarországon szinte teljes körű.

A kormány már korábban védelmébe vette a magyar adórendszert



Az Európai Bizottság egyik korábbi kritikájára válaszul Gerlaki Bence államtitkár és Nobilis Benedek főosztályvezető a Portfolio-n megjelent írásukban védelmükbe vették a magyar adórendszert. Szerintük a GDP-arányos adóelvonás csökkenése pozitív fejlemény, amely a munkajövedelmek terheinek mérsékléséből ered, és hozzájárult a foglalkoztatás bővüléséhez. Az alacsonyabb elvonás szerintük a magyar gazdaság versenyképességét erősíti, különösen annak fényében, hogy a régiós országokhoz képest korábban kiugróan magas volt a munkát terhelő adók szintje.



A szerzők hangsúlyozzák, hogy a magyar adóbevételek szerkezetét érő brüsszeli kritikák figyelmen kívül hagyják a fogyasztási adók – különösen az általános forgalmi adó – gazdaságbarát jellegét. Értelmezésük szerint ezek az adók kevésbé torzítják a beruházásokat és nem sújtják a hazai termelőket a külföldiekkel szemben. A társasági nyereségadó alacsony mértéke pedig célzott gazdaságélénkítő eszköz, amely a befektetések megtérülését és a beruházási hajlandóságot javítja. Úgy vélik, az uniós javaslatok a társasági adókulcs emelésére kontraproduktívak lennének, hiszen érdemi többletbevételt nem hoznának, viszont rontanák Magyarország befektetői vonzerejét.



Végül az írás kitér arra is, hogy az újraelosztás és az adókedvezmények terén megfogalmazott brüsszeli bírálatok figyelmen kívül hagyják a viselkedési hatásokat, vagyis azt, hogy a magyar adórendszer épp a munkavállalásra ösztönöz. A célzott családi kedvezményeket és nyugdíj melletti foglalkoztatási mentességeket a szerzők hatékonynak tartják az egyenlőtlenségek csökkentésében, és szerintük ezek nem helyettesíthetők magasabb progresszív kulcsokkal. Emellett emlékeztetnek arra is, hogy a különadók alkalmazása válsághelyzetekben szükségszerű eszköz lehet, és a kormány a gazdaság fehérítésére, az adókikerülés visszaszorítására, valamint a fenntartható bevételnövelésre is tett érdemi lépéseket.

A jövőre kellene felkészülnünk

A gondok viszont nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is fenyegetnek, ami egész Európát válaszút elé állíthatja. Magyarországon a nyugdíjkiadások a következő évtizedekben tartósan a GDP 12 százaléka körül alakulnak majd, miközben a népesség öregszik, a foglalkoztatottak aránya pedig várhatóan 15–20 százalékkal csökken 2050-ig.

Ha az adószerkezet nem változik, a nyugdíjrendszer egyenlege hosszú távon negatív marad: évente közel a GDP 2 százalékának megfelelő hiány keletkezhet a távoli időhorizont második felében.

Ez általános uniós probléma, nem a magyar rendszer és helyzet sajátossága: a legtöbb tagállam esetében folyamatosan romló demográfiai helyzet mellett lesznek egyre magasabb a kiadások.

Állami nyugdíjkiadások 2022–2070 között (a GDP százalékában), valamint a csúcsév tagállamonként. A fekete vonal az adott év átlagos várható állami nyugdíjkiadásainak uniós átlagát mutatja, míg a kék vonal azt jelzi, hogy a legmagasabb nyugdíjköltségű tagállamban ez hány százalékát teszi ki a GDP-nek. 2022-2043 között – mint azt a zöld egyenesek mutatják – Olaszországban lesznek a legmagasabb a kiadások, majd 2044-2066 között Spanyolországban, míg 2067 után Litvániában. Forrás: Európai Bizottság.

Ebben a helyzetben a Bizottság világos reformjavaslatokat fogalmaz meg. Az első lépés a munkát terhelő adók fokozatos csökkentése lenne, de nem a fogyasztást terhelő adókra helyeznék át a bevételi hangsúlyt: hanem a demográfiai trendekkel párhuzamosan erősebb hangsúlyt helyeznének a környezetterhelő tevékenységek megadóztatására. Ezek az adók nemcsak új bevételi forrásokat jelenthetnek, hanem ösztönözhetik is a fenntartható viselkedést.

Ugyanakkor Brüsszel szerint szükséges lenne az adókedvezmények és mentességek szigorú felülvizsgálata:

a kedvezményes áfakulcsok például 2019-ben önmagukban 1,1 százalék GDP-arányos bevételkiesést okoztak az Európai Unióban.

A tőkejövedelmek adóztatása is a reformok kiemelt célterülete lehet az EU szerint. Jelenleg ezek sok tagállamban csak alacsonyabb kulccsal, vagy egyáltalán nem kerülnek adóztatásra. Ez a gyakorlat nemcsak a bevételek szempontjából aggályos, hanem társadalmi igazságossági szempontból is – érvel Brüsszel. A leggazdagabbak jövedelme gyakran nem munkából, hanem vagyonból származik, mégis sokkal kevesebb adót fizetnek, mint a középosztály.

A Bizottság ezért alternatív megoldásokat is vizsgál, például a nem realizált tőkenyereségek időszakos megadóztatását.

Magyarország számára mindezek a trendek és javaslatok különösen fontosak. A jelenlegi adórendszer ugyan működik, de kérdéses, mennyire készül fel a jövőre. A munkavállalók elöregednek, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága kérdéses, a fogyasztásra támaszkodó adópolitika pedig érzékeny az ingadozásokra. A jelentés szerint az ország különösen kiszolgáltatott a demográfiai változásoknak.

Az Európai Bizottság adópolitikai tükre egyértelmű: az idő nem a jelenlegi uniós tagállami rendszereknek dolgozik. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e reformok, hanem az, hogy mikor és milyen irányban. Magyarország számára a választás most nyitva áll – de az ablak lassan zárul. A strukturális feszültségek, ha nem kezelik őket időben, előbb-utóbb válságformát ölthetnek.

