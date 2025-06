Sokaknak fájhat az újabb zsugorodás a boltokban

Tovább folytatódott a zsugorinfláció a boltokban a legutóbbi bejelentések szerint kávékapszulák, szeszesitalok és szaloncukrok is összementek, bár utóbbiak vélhetően nem nyáron fogják bosszantani a vásárlókat.

A zsugorodó termékekről azért tudhatunk meg információkat, mert a kormány előírta, hogy az ilyen eseteket a gyártóknak vagy forgalmazóknak be kell jelenteniük a hatóságok felé. A szabályozás azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között hoztak forgalomba, és jelenleg olyan üzletekben kaphatók, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett a boltok kötelesek a vásárlók számára is jelezni, ha egy termék kiszerelése csökkent. Egyetlen kivételt engednek: ha az adott üzlet az eredeti, nagyobb méretű változatot is legalább fél éven keresztül árusítja a kisebb mellett.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem teszik közzé az árakat,

így nem lehet pontosan nyomon követni, hogyan alakult az egyes termékek egységárának változása.

A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a rejtett áremeléseket, vagyis elősegítse, hogy a vásárlók észrevegyék, ha a megszokott termékek kiszerelése néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás doboz esetében nem mindig feltűnő, ha az eddigi 31 darab helyett csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül bele. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos csökkenés már lehet egy racionális üzleti döntés eredménye, és nem feltétlenül jelent trükközést. A zsugorinfláció azonban sokszor a gyártók költségcsökkentési törekvéseinek következménye, különösen olyan időszakokban, amikor a nyersanyagárak emelkednek.

Már nem decis ami eddig decis volt

A Maspex Spirit Kft. jelentette be több Royal vodka és likőr méretcsökkenését méghozzá egységesen 0,1 literről 0,09 literre. Ez 10 százalékos zsugorodás.

Az érintett termékek:

Alma, citrom, eper-citrom, feketeribizli, kaktusz, kávé, málna, meggy, mogyoró, sárgabarack és szilva likőrök (mindegyik 26%-os alkoholtartalommal, kivéve a kévés, amely 25 %-os),

Bitter likőr (30%-os alkoholtartalommal),

Royal Original vodka (37,5%-os alkoholtartalommal),

Zubrowka Biala vodka (37,5%-os alkoholtartalommal).

Tchibo Cafissimo kávékapszulák

A Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott Cafissimo kávékapszulák is kisebbek lettek. Az egy kapszulára eső súly csökkent:

8 gramm helyett 7,8 gramm (ez -2,5%-os csökkenést jelent) a következő termékek esetében:

Barista Caffè Crema,

Barista CC Colombia (10 és 96 kapszulás kiszerelésben),

Barista Espresso,

Barista Espresso Brasil (10 és 96 kapszulás kiszerelésben).

7,6 gramm helyett 7,4 gramm (ez -2,6%-os csökkenést jelent) a következőknél:

Caffè Crema vollmundig (10, 30 és 96 kapszulás kiszerelésben).

Spar instant kakaópor

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. instant kakaóporának mérete különösen nagy mértékben csökkent: a korábbi 800 grammos kiszerelés helyett most már csak 600 grammos csomagok kaphatók, ami 25%-os csökkenést jelent.

Bonbonetti szaloncukrok

A Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által forgalmazott szaloncukrok mérete egységesen csökkent. A korábbi 300 grammos kiszerelés helyett már csak 280 grammos csomagok érhetők el, ami 6,7%-os csökkenést jelent. Ez a változás minden ízesítésre vonatkozik

Tibi szaloncukrok

A Tibi szaloncukrok esetében a változás még szembetűnőbb. Az eddigi 330 grammos csomagok mostantól 280 grammos kiszerelésben kaphatók (-15,2 %).

A csökkenő méretű termékek Termék Bejelentő Terméktípus Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Bonbonetti Ét- és tejcsokoládéval mártott vegyes ízesítésű szaloncukrok Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott alma és körte ízű zselés szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott banán és málna ízű fondanszaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott citrom és narancs ízű zselés szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott karamell ízű szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott meggy ízű zselés szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Étcsokoládéval mártott rum ízű-kakaós szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Bonbonetti Tejcsokoládéval mártott kakaó-meggy ízű szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szaloncukor gramm 300 280 -6,7% Tibi Csokoládékrémes tejcsokoládés praliné szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Csokoládés alkoholos meggyes krémes étcsokoládés praliné szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Gyümölcs ízű válogatás - töltött praliné szaloncukrok Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Klasszikus válogatás - töltött praliné szaloncukrok Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Kókuszkrémes tejcsokoládés praliné szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Mogyoró és karamell krémes tejcsokoládés praliné szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Mogyorókrémes tejcsokoládés praliné szaloncukor Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Tibi Tejcsokoládé praliné szaloncukor Panna-Cotta ízű krém és eperrel ízesített zselé töltelékkel. Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Szaloncukor gramm 330 280 -15,2% Cafissimo Barista Caffè Crema 10 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Barista CC Colombia 10 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Barista CC Colombia 96 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Barista Espresso 10 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Barista Espresso Brasil 10 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Barista Espresso Brasil 96 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 8 7,8 -2,5% Cafissimo Caffè Crema vollmundig 10 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 7,6 7,4 -2,6% Cafissimo Caffè Crema vollmundig 30 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 7,6 7,4 -2,6% Cafissimo Caffè Crema vollmundig 96 kávékapszula Tchibo Budapest Kft. Kapszulás kávé gramm 7,6 7,4 -2,6% SPAR INSTANT KAKAÓPOR Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Kakaó gramm 800 600 -25,0% Royal Alma likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Bitter likőr 96x0,09L 30% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Citrom likőr 96 * 0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Eper-citrom likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Feketeribizli likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Kaktusz likőr 96*0.09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Kávé likőr 96x0,09L 25% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Málna likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Meggy likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Mogyoró likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Original vodka 96x0,09L 37,5% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Sárgabarack likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Royal Szilva likőr 96x0,09L 26% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Zubrowka Biala vodka 96x0,09L 37,5% MASPEX SPIRIT Kft. Alkohol liter 0,1 0,09 -10,0% Forrás: NKFH

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images