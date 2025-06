600 alatt a benzin, 400 alatt az euró – Meddig tarthat a jó sorozat?

Heves hullámzás után ismét 600 forint alá süllyedt az üzemanyagok ára a hazai benzinkutakon, miután az iráni-izraeli konfliktus eszkalációját gyors tűzszünet követte. A geopolitikai feszültség rövid időre megdobta az olaj világpiaci árát és a hazai benzinárakat is, ám a piac villámgyorsan kiárazta a háborús prémiumot. A forint eközben három hónap után újra 400 alá erősödött az euróval szemben, ez is hozzásegített ahhoz, hogy meredeken csökkenjen a benzin ára. Két fő kérdés merül fel: a jövőben is a mostani szinten alakulhat a Brent ára, illetve a forint ereje is kitarthat a következő hetekben? Ami pedig talán ennél is fontosabb: érdemes most külföldre menni tankolni?