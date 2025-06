Tíz nap maradt, amíg a Magyarországnak legfájdalmasabb amerikai csapáshullám elkezdődhet

Szabó Dániel 2025. június 30. 10:00

Az Európai Uniónak tíz napja maradt, hogy elkerülje a Trump-féle vámháború újabb szakaszát, amely akár 50 százalékos vámokat is jelenthet az uniós exportőröknek. Az USA már megállapodott Kínával és az Egyesült Királysággal, de az EU-nak eddig nem sikerült egyezségre jutnia. A tét óriási: 2024-ben 532 milliárd euró értékű export ment Amerikába, amely a világfogyasztás közel harmadát adja. Brüsszel válaszlépéseken dolgozik, de a kockázatok mindkét fél gazdaságát sújtanák. Az EU ezért párhuzamosan új globális szövetségek kiépítésén is dolgozik, többek közt a csendes-óceáni CPTPP-országokkal, hogy mérsékelje az amerikai nyomásból fakadó függőséget. A háttérben Kína is nyomul az európai piacokon, ami miatt már szép csendben egy brutálisan kemény adok-kapok indult Brüsszel és Peking között. Magyarország egyelőre a legnagyobb vesztesnek tűnik.