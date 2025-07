„Merülőrajt”, helyben toporgás: nehéz most jót mondani a magyar gazdaságról

Beke Károly 2025. július 03. 07:00

Az elemzők sorra frissítik makrogazdasági előrejelzéseiket a magyar gazdasággal kapcsolatban, és nehéz most sok pozitívumot találni. Beragadó növekedés, fokozódó inflációs nyomás, átmeneti nyugalom a forint piacán, ingatag költségvetési helyzet – ezek jellemzik most a megszólalásokat. Az ING Bank és a Raiffeisen Bank is legfeljebb egy százalékos gazdasági növekedést, a kormány céljánál magasabb, akár 5 százalék feletti deficitet és gyengébb forintot vetít előre a következő időszakra.