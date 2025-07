Alig lesz szükség emberre a földeken – Így alakíthatja át az AI az agráriumot

Az AI nemcsak a hatékonyságot növeli majd, hanem teljesen átalakíthatja az agrárszektor munkaerőpiacát is: eltűnhetnek a fizikai dolgozók, fölöslegessé válhat a szezonális munka, nagy számban lesz viszont szükség drónpilótákra, digitális agronómusokra és robottechnikusokra. Az AI-alapú robotok ráadásul – ellentétben az emberekkel – nem szenvednek hőgutát 50 fokban sem.

A mesterséges intelligencia (AI) gyorsan teret nyer a világ szinte minden ágazatában, és a mezőgazdaság sem kivétel. Bár az agrárium hagyományosan konzervatív iparágnak számít, ahol a technológiai áttörések bevezetése lassabban történik, a globális éghajlatváltozás, a munkaerőhiány, az élelmezésbiztonság kérdései és a gazdaságossági kényszerek egyre inkább kikényszerítik az új megoldások alkalmazását.

A robotok nem kapnak hőgutát

A mezőgazdaság jövője a globális klímaváltozás miatt is egyértelműen a gépek és emberek közötti új szereposztás felé halad. Sok országban már most is nehéz mezőgazdasági munkásokat találni, a hőség pedig még inkább elriasztja a potenciális munkaerőt.

Annál is inkább, hiszen a szabadban dolgozók, így a szüretelők, napszámosok, traktorosok egyre gyakrabban vannak kitéve extrém hőhullámoknak. Az emberi test pedig 35°C felett kevésbé képes hatékony hőleadásra, ami hőgutához, kiszáradáshoz, így a munkából történő kieséshez vezet. Hosszabb távon pedig a mezőgazdasági dolgozóknál nő a hőkimerülés, a bőrrák, a keringési problémák kialakulásának kockázata.

A hőség miatt egyre több helyen kell rövidebb műszakokat, hajnali, illetve késő esti órákban végzett munkát bevezetni, a munkáltatóknak pedig egyre komolyabb védőintézkedéseket kell tenniük (pihenőhelyek, árnyékolás, ivóvíz biztosítása), ami költségnövekedéshez vezet.

A FAO napokban publikált jelentése szerint a főbb növénykultúrák – köztük a búza, a kávé, a bab vagy a banán – az éghajlatváltozás miatt 2100-ra elveszíthetik termőterületeik felét, és addigra akár napi 6-8 órás mezőgazdasági munka is veszélyessé válhat a világ számos pontján, különösen a trópusokon és mediterrán éghajlaton.

A robotok és autonóm gépek viszont nem szenvednek hőgutát, és éjjel is tudnak dolgozni. Nincs szükségük pihenőidőre, vízre, árnyékra sem. Terjedésük ezért és a világszerte egyre akutabbá váló munkaerőhiány miatt a mezőgazdaságban igen gyors léptékű.

Az elmúlt években az AI-alapú szüretelő robotok (pl. alma, eper, paradicsom) már kereskedelmi forgalomban is megjelentek.

Mit csinál az AI a földeken?

Mivel az AI képes hatalmas adatmennyiségeket feldolgozni, műholdas és drónfelvételek, szenzoradatok, meteorológiai információk, talaj- és növényállapot-elemzések alapján optimalizálhatja a vetést, az öntözést, a trágyázást és a teljes növényvédelmi folyamatot. Mindez potenciálisan nemcsak a hozamokat növeli, hanem csökkenti a víz-, vegyszer- és üzemanyag-felhasználást is.

Egy AI által vezérelt rendszer például meg tudja jósolni, hogy egy adott területen mikor várható gombafertőzés, így célzottan lehet védekezni, minimalizálva a vegyszerhasználatot.

A jövő szántóföldjein a traktorokat, vetőgépeket, permetezőket és betakarítógépeket már nem emberek, hanem AI-vezérelte rendszerek irányítják. A gépek pedig centiméteres pontossággal képesek végezni a munkát, akár éjjel is, emberi felügyelet nélkül.

A gépek pedig centiméteres pontossággal képesek végezni a munkát, akár éjjel is, emberi felügyelet nélkül. A szüretelő robotok, különösen a zöldségek és gyümölcsök esetében szintén egyre kifinomultabb mozgásmintákat sajátítanak majd el, érzékelik a gyümölcs érettségi fokát, és függetlenül a formájától úgy szedik le, hogy ne sérüljön meg.

Figyel, szüretel, minimalizálja a pazarlást

Az AI a tehenészetekben, baromfi- és sertéstelepeken is megjelenik. A viselkedéselemző algoritmusok korán felismerik a betegségek tüneteit, a tehenek mozgásmintáiból következtetnek a szaporodási ciklusra vagy egy-egy állat stressz-szintjére. A takarmányozás teljesen automatizálhatóvá és az állatok egyedi szükségletei alapján optimalizálhatóvá válik, amivel párhuzamosan a pazarlás minimalizálódik, a termelés pedig nő.

Az AI nem csak a termelést, hanem az értékesítést és logisztikát is forradalmasíthatja.

Az algoritmusok ugyanis képessé válhatnak arra, hogy nagyon pontosan előrejelezzék a keresletet, optimalizálják a raktározási és a szállítási folyamatokat, így minimalizálva a veszteségeket és csökkentve az élelmiszer-pazarlást. Az intelligens rendszerek a polcokról érkező adatokat is figyelembe véve segítenek majd meghatározni, hogy a gazdálkodóknak mit és mennyit érdemes ültetni.

Milyen munkaköröket válthat ki az AI?

Fizikai munkások

A mesterséges intelligencia elterjedésének egyik leglátványosabb hatása a mezőgazdaságban a traktorosok, szüretelők, állatgondozók, azaz a fizikai munkaerő iránti igény csökkenése lesz.

A hagyományos szántóföldi munkák automatizálttá, a kézi szüretelés gépesítetté válik. Az állatok etetéséhez, itatásához, megfigyeléséhez sem lesz szükség emberi beavatkozásra.

Szezonális segédmunkások

Az egyszerű, ismétlődő, szabályalapú feladatokat – mint például palántázás, permetezés, takarítás – fokozatosan átveszik a gépek, különösen a nagyüzemi termelésben. Ez elsősorban a szezonális munkák piacát fogja átalakítani.

Raktározási és logisztikai szerepkörök

A drónokkal, szenzorokkal és mesterséges intelligenciával támogatott logisztikai rendszerek automatizálják a betakarított termény tárolását, szortírozását és szállítását. Így kevesebb élőmunkára lesz szükség az ellátási láncban is.

Új munkakörök

Mindezzel párhuzamosan, ahogy a többi ágazatban, úgy az agráriumban is számos olyan munkakör jön majd létre, amelyek ma még kezdetleges formájukban sem biztos, hogy léteznek.

Agrárinformatikusok és mezőgazdasági AI-specialisták

Egyre több olyan szakemberre lesz szükség, aki ért a gépi tanuláshoz, az adattudományhoz és képes ezeket a technológiákat az agráriumban alkalmazni, mert ismeri az ágazat működésének sajátosságait. Ők fejlesztik, felügyelik és optimalizálják majd az AI-rendszereket, valamint értelmezik az adatokból nyert következtetéseket.

Mezőgazdasági drónpilóták és szenzortechnikusok

Bár a drónok önállóan repülnek, kell valaki, aki karbantartja őket, feldolgozza az általuk közvetített adatokat és biztosítja a működésüket. Hasonlóképpen a talajnedvesség-érzékelők, kamerák és IoT-eszközök üzemeltetéséhez is új, speciális szaktudásra lesz szükség.

Digitális agronómusok

A hagyományos agronómiai tudás kiegészül a digitális és adatvezérelt döntéshozatallal. Az online világ vívmányaival dolgozó szakemberek képesek lesznek hozamtérképek, prediktív modellek és öntanulásra képes szoftverek alapján meghatározni a legjobb mezőgazdasági gyakorlatokat.

AI-rendszerkarbantartók, mezőgazdasági robottechnikusok

A gépeket és robotokat szervizelni, javítani kell. Az ehhez szükséges tudás azonban új szintet képvisel a hagyományos gépészmérnöki felkészültséghez képest: a szoftverek és hardverek szinergikus ismerete lesz az új kulcskompetencia.

Leszakadók a digitális térben

A jövő digitalizált mezőgazdaságában azonban nem lesz minden és mindenki felhőtlenül boldog. A fejlett technológiák bevezetéséhez ugyanis sok esetben olyan magas tőkeigényű beruházások kellenek majd, amelyeket sok kis- és közepes gazdaság nem engedheti meg magának. Ez a digitális egyenlőtlenség tovább mélyítheti a szakadékot a modern, tőkeerős gazdaságok és a hagyományosan termelő kisgazdaságok között.

Az AI bevezetésével eltűnő munkák helyén létesülő új pozíciók betöltéséhez más típusú tudás kell, mint korábban. Kérdés, hogy a munkaerőpiac kínálati és képzési oldala képes lesz-e lépést tartani ezzel az átalakulással, és mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem vállalkoznak az új típusú kompetenciák elsajátítására vagy képtelenek arra.

Újraíródnak az etikai szabályok is

Megkerülhetetlen lesz ebben az ágazatban is az adatkezelés, védelemmel kapcsolatos szabályozás részletes kidolgozása, az ágazati etikai kódexek újraírása.

Aki időben reagál, versenyelőnyt szerezhet magának, legyen szó termelőről, agráripari vállalkozásról vagy munkavállalóról. Az AI nem csupán a hatékonyságot javítja, hanem valószínűleg teljes mértékben újraértelmezi a mezőgazdasági munkát, ahol az ember szerepe egyre inkább a stratégiai döntésekben és a technológia menedzselésében jelenik meg a fizikai folyamatok helyett.

A kérdés ma már nem az, hogy érdemes-e bevezetni az AI-t a mezőgazdaságban, hanem az: miként lehet úgy használni, hogy abból minél többen profitáljanak, és minél kevesebben maradjanak le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images