Eddig még soha nem látott grafikonokon mutatjuk: a napelemeid néha többet termelnek, mint Paks

Major András 2025. július 07. 17:12

A magyar villamosenergia-hálózat irányítója (MAVIR) új, látványos grafikonokat tett közzé, amelyek mostantól valós időben mutatják meg, hogyan alakul a hazai áramtermelés – a háztartási és céges napelemeket is beleértve. Az új ábrákból az is kiderül: napos időben ezek a rendszerek már a Paksi Atomerőműnél is több áramot termelnek.