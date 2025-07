Nagyon szomorú hír érkezett Magyarországról

Havi alapon visszaesett, éves szinten nőtt a kiskereskedelem Magyarországon. A makrogazdasági elemzők szerint minden várakozást alulmúló adat érkezett.

Májusban csalódást okozó adat érkezett a kiskereskedelemből

– kommentálta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Májusban a hazai kiskereskedelmi forgalom volumene 1,3%-kal elmaradt az előző havitól, részben semlegesítve az áprilisi emelkedést - jelentette a KSH. Éves alapon 2,1%-os a májusi bővülés, amihez elsősorban a nem-élelmiszer típusú boltok forgalma járult hozzá.

A kiskereskedelemben tehát valami hasonló történt, mint az iparban: a második negyedév nagyon erősen indult, majd egy erős fékezéssel visszakerültünk a márciusi, nem éppen magas szintre

– mondta Regős Gábor.

Az áprilisi reálkereset (ezt költik a háztartások májusban) 5,2 százalékkal nőtt, ez alapján lehetett volna bőven magasabb a növekedés a kiskereskedelmi forgalomban – igaz persze, hogy ez a bővülés csak a munkavállalókat érintette, a nyugdíjasok esetében az ellátás reálértéke nem növekedett, sőt még minimálisan csökkent is a novemberben várható kompenzációig – fogalmazott Regős.

Ugyanakkor a mai adat rámutat az óvatossági motívum tartós jelenlétére, illetve újbóli feléledésére is

– hangsúlyozza a közgazdász, a magyarok óvatosak, részben a gazdasági bizonytalanságok, a munkaerőpiacról érkező rossz hírek, részben pedig a magasan ragadt – és sok terméknél tovább növekvő – árszínvonal miatt.

Meglepően alacsony az élelmiszerboltok forgalmának növekedése, mindössze 0,5 százalék. Ez arra mutat rá, hogy az árak az árrésstop ellenére is sok esetben magasak, így a háztartások sok esetben meggondolják, hogy adnak-e annyit az adott termékért, nem keresnek-e olcsóbb, rosszabb minőségű terméket – bár a mai adat alapján összességében sem lefelé, sem felfelé vásárlásról nem beszélhetünk.

"A mai adat tehát egy újabb kedvezőtlen előjel a második negyedéves GDP szempontjából. A korábbiakban a fogasztás adta a GDP fő húzóerejét, ez a húzóerő is egyre inkább fékeződni látszik, így kérdés, hogy tudja-e még eléggé felfelé húzni az idén a gazdaságot" – vélte Regős. Az is látható, hogy mindenképpen szükség van a reálbérek növelésére, amihez viszont kérdés, hogy elég erős-e a mostani munkaerőpiac – az áprilisi adat viszont a béreknél meglepően erős volt, kérdés, hogy ez tartós marad-e. Szükséges ugyanakkor az óvatossági motívum oldódása is, ehhez viszont arra lenne szükség, hogy a gazdaságból kevesebb rossz és több jó hír érkezzen – zárta kommentárját.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint kiábrándító adatok érkeztek.

A magyar kiskereskedelmi forgalom volumene minden várakozást alulmúló teljesítményt nyújtott.

– emelte ki a szakértő.

A mai kiskereskedelmi adat az ipari teljesítménnyel együtt a gazdaságról alkotott összképet mindenképpen negatív irányba befolyásolja, hiszen úgy tűnik, hogy a jó rajt a második negyedévben csak egy egyszeri megugrás volt, és mindkét fontos szegmensben már májusra megérkezett a negatív korrekció.

Mindazonáltal, ha a hosszabb távú trendet nézzük, akkor továbbra is igaz az, hogy „két lépés előre, egy hátra alapon”, fűrészfogazással ugyan, de trendszerűen bővül a kiskereskedelmi forgalom volumene. Ez a növekedési pálya azonban egyáltalán nem nevezhető zökkenőmentesnek. Továbbra is nagy a volatilitás, amelyet vélhetően elsősorban az egyedi hatások mozgatnak, úgymint az állampapír-kifizetések, a vállalati bónuszok vagy éppen az extrém naptárhatások – sorolta Virovácz.

A második negyedév eddigi adatai alapján pedig ez még mindig jobb adat, mint az első negyedév, tehát a fogyasztás részéről továbbra is pozitív GDP-hozzájárulásra számíthatunk.

A részleteket nézve májusban nagyot zuhant az élelmiszerüzletek forgalma havi alapon

– mutat rá Virovácz. Egy százalék körüli visszaesést legutóbb tavaly szeptemberben regisztrált a KSH.

Úgy tűnik tehát, hogy hiába várt ki a kormányzat az árrésstop meghosszabbításával, a lakosság nem kezdett május folyamán felhalmozásba. Ez alapján tehát úgy tűnik, az volt a lakossági várakozás, hogy az intézkedést meghosszabbítják, így érdemi meglepetést és ezzel keresletet növelő hatást ez nem jelentett.

A nem élelmiszertermék jellegű kereskedelemben hasonlóan 1 százalékos volt a hó/hó visszaesés. Jelentősen zuhant a csomagküldő és internet forgalom kéthavi erős bővülést követően. De a belengetett gyógyszerár-csökkentés miatt vélhetően ezen üzletek forgalma is csökkent, ahogy a lakosság kivárásra játszhatott. A könyv, számítástechnika és egyéb iparcikkek esetében is nagy volt a zuhanás. Itt is talán a háztartási termékek árrésstopja miatti kivárás jelenhetett meg, bár itt a hónap utolsó harmadában már élt a kormányzati árintézkedés – sorolta a szakértő. Hozzátette:

za előző havi nagy megugrás után – és a csökkenő üzemanyagárak ellenére – az üzemanyagforgalom komoly zuhanást mutatott májusban áprilishoz képest.

Így ez a szegmens is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy májusban nagyot essen a kiskereskedelem összteljesítménye. "Összességében tehát minden téren kiábrándító teljesítményt látunk, ami újból teret enged a kételkedésnek, hogy vajon milyen erős lehet a második negyedévi kilábalás az első negyedévi visszaesés után a gazdaság egészében" – fogalmazott.

Az elmúlt két év fényében tehát mindenképpen kedvezőbb évet várhatunk 2025-ben a kiskereskedelemben, azonban a kilátások a friss adat alapján ismét romlottak. Az ING Bank idénre 2,5–3,5 százalék körüli éves átlagos növekedésre számít a szektorban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio