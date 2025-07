Drámai változások előtt állnak a dolgozók

Portfolio 2025. július 09. 12:02

Az OECD friss jelentése szerint a munkaerőpiacok továbbra is erősek, a foglalkoztatottság történelmi csúcson, a munkanélküliség rekordalacsony szinten van – de a gazdasági növekedést egyre inkább fékezik a geopolitikai kockázatok és a társadalom elöregedése. A következő évtizedekben drámaian csökkenhet a munkaképes korú népesség, miközben nőnek az állami kiadások, és lassulhat a termelékenység. Az OECD számításai szerint a népesség elöregedése miatt az egy főre jutó GDP éves növekedési üteme a korábbi 1%-ról akár 0,6%-ra is lassulhat 2060-ig – szakpolitikai beavatkozás nélkül ez gyakorlatilag minden országot érinteni fog. Az OECD szerint most van szükség ambiciózus reformokra, hogy a gazdaságok fenntarthatóak maradjanak.