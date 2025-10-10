Kitört a gazdasági nukleáris háború, Trump már a válaszcsapást tervezi

Kína kereskedelmi minisztériuma új exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre csütörtökön, amely szinte példátlan lépés a globális gazdaságban. Minderre pedig Donald Trump amerikai elnök vasárnap délután újabb fenyegetésekkel reagált, ami komoly globális gazdasági háborús helyzethez vezethet.

Trump újabb vámokat vetne ki, és lemondaná találkozóját Hszi Csin-ping kínai államfővel. Már ez a konfliktusos hír elég volt ahhoz, hogy zuhanásba váltsanak az amerikai tőzsdék.

De miről is van szó? A kínai intézkedés előírja, hogy minden olyan termék, amelyben kínai eredetű ritkaföldfémek értéke eléri a termék 0,1 százalékát, csak pekingi engedéllyel exportálható.

Mivel Kína a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 90 százalékát adja, a döntés veszélyezteti a félvezetőgyártást, a chipipart, az elektromos autók, a napelemek és az AI-infrastruktúra ellátási láncát.

A WSJ-nek nyilatkozó elemzők szerint az új szabályozás gazdasági fegyverként szolgálhat az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon. A lépés közvetlenül fenyegeti a félvezetőipart, amely az amerikai gazdaság egyik fő növekedési motorja. Dean Ball, az amerikai Fehér Ház korábbi AI-tanácsadója szerint, ha Peking ténylegesen végrehajtja az intézkedést, az akár recessziót is okozhat az Egyesült Államokban. Dmitri Alperovitch, a Silverado Policy Accelerator társalapítója „gazdasági nukleáris háborúnak” nevezte a kínai lépést, amely szerinte az amerikai AI-ipar megsemmisítését célozza.

Donald Trump amerikai elnök válaszul bejelentette, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter dolgozik a lehetséges válaszlépéseken.

Trump kijelentette: „Masszív mennyiséget importálunk Kínából, lehet, hogy ezt le kell állítanunk.” A Fehér Ház szerint a kínai szabályozás váratlanul és előzetes értesítés nélkül érkezett, és célja a globális technológiai ellátási láncok feletti kontroll megszerzése.

Washingtonban több lehetséges válasz is napirenden van:

az importvámok további emelése,

Kína kizárása a nyugati chipgyártó berendezések beszerzéséből,

valamint a hazai ritkaföldfém-kitermelés felgyorsítása.

Az Egyesült Államok jelenleg 30–50 százalékos vámokat alkalmaz a kínai importárukra, míg Kína átlagosan 33 százalékos tarifát vet ki az amerikai exportra.

Peking legutóbbi döntése a tárgyalási pozíciójának erősítését szolgálja a Trump–Hszi találkozó előtt, amelyet várhatóan két héten belül tartanak Dél-Koreában.

Ugyanakkor péntek este az elnök már arról beszélt, hogy nem hajlandó találkozni Hszivel, ami komoly esést indított el a tőzsdéken.

A kínai kormány belső forrásai szerint az exportkorlátozás célja, hogy nyomást gyakoroljon Washingtonra a vámok és exportkontrollok teljes eltörléséért. A korábbi, áprilisi korlátozások már komoly fennakadásokat okoztak a globális ellátási láncokban, és hozzájárultak a júniusi ideiglenes amerikai–kínai „kereskedelmi tűzszünethez”. A mostani lépés azonban a katonai célokra is felhasználható termékekre is kiterjed, így új szintre emeli a gazdasági konfliktust, miközben az amerikai technológiai vállalatokat arra kényszerítheti, hogy még több forrást fordítsanak saját chip- és nyersanyaggyártási kapacitásaik kiépítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio