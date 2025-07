Stiglitz: A multinacionális cégek érdekeit helyezték előtérbe az embereké helyett

Az amerikai pénzügyminisztérium arról állapodott meg a többi G7-országgal, hogy a már elfogadott globális minimumadók nem vonatkoznak az amerikai vállalatokra. A G7 országok kormányai Donald Trump elnök erőteljes nyomása, valamint a washingtoni, londoni, brüsszeli és más székhelyű multinacionális cégek lobbizása előtt hajoltak meg – ahogy India és most, sajnos, Kanada is engedett a digitális adózás kérdésében.

Évekkel ezelőtt a nemzetközi közösség felismerte, hogy túl sok globális vállalat nem fizeti meg a rá eső adók méltányos részét, valamint egyes cégek nem fizetnek adót annak az országnak, ahol a gazdasági tevékenysége ténylegesen zajlik. Az OECD/G20-ak adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról szóló inkluzív keretrendszerében elfogadott 2021-es megállapodás két pillérből állt; azonban csak a második pillér, a globális minimum társasági adó került elfogadásra. (A másik pillér az országok között osztotta fel az adóztatási jogokat, és mind a fejlődő országok, mind az USA ellenállását kiváltotta.)

Bár globális konszenzus volt abban, hogy szükség van egy ilyen minimumra, az a változat, amelyet az Egyesült Államok Trump első elnöki ciklusa alatt fogadott el, más és gyengébb volt, mint amit a világ többi része elfogadott, lehetővé téve a multinacionális vállalatok számára, hogy az USA-ban vagy más magas adószintű államokban befizetett "többlet" összeggel "pótolják" azt, amit nem fizettek be az adóparadicsomokban.

Bár a második pillér messze nem tökéletes, az első kísérlet volt arra, hogy a multinacionális vállalatok nyereségére mindenhol 15%-os minimum adókulcs vonatkozzon, ami döntő lépésnek számít az országok közötti káros adóverseny megszüntetése terén.

Természetesen voltak kivételek és mentességek, amelyek a tényleges adókulcsot valamivel 15% alá csökkentették. Továbbá a 15%-os kulcs már így is alacsonyabb volt, mint a számos fejlődő ország által kivetett kulcs; magasabbnak kellett volna lennie, és a kivételeknek kisebbnek. A második pillérben kötött megállapodás mégis megállította a race to the bottom jelenséget, amelynek során az országok alacsonyabb adókulcsokat vezettek be, hogy a cégeket magukhoz vonzzák. A világ egésze számára ez a verseny nem hozott sok új beruházást; az igazi nyertesek a gazdag vállalatok voltak, amelyek zsebre tették a megtakarításokat, mivel egyes országokban szinte egyáltalán nem kellett adót fizetniük.

A G7-ek kormányai azonban ismét úgy döntöttek, hogy a multinacionális vállalatok érdekeit a fejlődő országok, a kis- és középvállalkozások (amelyek nem tudnak élni a multinacionális vállalatok számára oly jövedelmező trükkökkel) és saját polgáraik érdekei elé helyezik, akik ennek következtében magasabb adókat fognak fizetni.

Azáltal, hogy az amerikai multinacionális vállalatok mentesülnek a második pillér alól, ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy egyes cégek továbbra is élvezhessék a 0 vagy közel 0 százalékos adót az alacsony adókulcsú joghatóságokban vagy adóparadicsomokban, például Puerto Ricóban és a Kajmán-szigeteken elszámolt nyereségük után.

Ezáltal versenyképesebbek lesznek, mint a nem amerikai multinacionális vállalatok. Mivel a modern multinacionális vállalatok készek névleges székhelyüket oda áthelyezni, ahol a legkedvezőbb adóügyi elbánásban (és egyéb juttatásokban) részesülnek, miközben a tényleges gazdasági tevékenységet máshol végzik, az amerikai vállalatok kedvezményes elbánásban részesítése arra ösztönzi a cégeket, hogy hivatalos székhelyüket az Egyesült Államokba helyezzék át. Ez egy újabb szomorú példája a race to the bottom jelenségnek.

Az USA követeléseinek engedve a G7-ek körében elért megállapodás azt kockáztatja, hogy aláássa a minimumadó globális alkalmazását. Ez az úgynevezett OECD/G20 inkluzív keretrendszer egyediségét is nevetségessé teszi.

Azt a látszatot keltették, hogy az új globális keretet több mint 140 ország közösen dolgozta ki. Kétségtelen, hogy sok fejlődő ország panaszkodott arra, hogy ez a megállapodás nem volt tisztességes velük szemben, és hogy az erős országok nem hallgatták meg aggodalmaikat. Mostanra lehullt a lepel. A nem G7-országokat, köztük több tucat feltörekvő piaci és fejlődő országot arra kérik, hogy hagyják jóvá egyetlen ország által rájuk kényszerített döntést.

A második pillért meg kell erősíteni, nem pedig ki kell vágni. Jelenleg csak a nagy multinacionális vállalatokra vonatkozik (amelyek globális árbevétele 750 millió euró vagy annál nagyobb), és a 15%-os globális minimum adókulcs nagyon alacsony.

A nemzetközi társasági adózás reformjával foglalkozó független bizottság mindig is legalább 25%-os minimális adókulcsot javasolt.

Egyes becslések szerint a második pillér minimumadója évente 155-192 milliárd dollárnyi további globális társaságiadó-bevételt eredményezett volna. Bár ez jelentős összeg, a 25%-os minimum adókulcs évente több mint 500 milliárd dollár többletbevételt hozna. Egy olyan világban, ahol az egyenlőtlenség, a klímaváltozás és az alulfinanszírozott közszolgáltatások egyre súlyosbodó válságával kell szembenéznünk, ilyen jelentős forrásokat nem bevonni, költségvetési szempontból felelőtlen, erkölcsileg pedig védhetetlen lépésnek számít.

A második pillér jelentette a kiindulópontot – ez a társasági adó globális alsó határa, amely megfékezhette volna a race to the bottom jelenséget, és helyreállíthatta volna az adózási igazságosság bizonyos fokát. A G7-ek azon döntése, hogy az amerikai multinacionális vállalatok mentességet kapnak, még ezt a szerény alsó küszöböt is gyengíti, és rossz üzenetet küld a világ többi részének.

Éppen pár hete az ENSZ-ben globális konszenzus alakult ki a nemzetközi adóügyi együttműködés megerősítésének és a progresszív adórendszerek bevezetésének szükségességéről. Az országok nagy többsége megszavazta ezt, és támogatja a nemzetközi adóügyi együttműködésről szóló ENSZ-keretegyezmény irányába mutató tárgyalásokat. Az Egyesült Államok kormánya azonban nemrégiben elállt az ENSZ-tárgyalásoktól, mondván, hogy a javasolt ENSZ-egyezmény céljai „nincsenek összhangban az Egyesült Államok prioritásaival, és nemkívánatos túlkapást jelentenek”.

A nemrégiben megrendezett negyedik nemzetközi fejlesztésfinanszírozási ENSZ-konferencia (FfD4) záródokumentumának (Compromiso de Sevilla) elfogadásakor az USA volt az egyetlen nagy ország, amely nem volt jelen.

Ha az USA számára lehetővé válik, hogy megkerülje az amúgy is szerény második pillér szabályait, az nemcsak aláássa a multilateralizmust, hanem szembemegy a vállalt kötelezettségekkel is, és tovább mélyíti a globális adóügyi kormányzás egyenlőtlenségét.

Az OECD/G20 inkluzív keretrendszerének tagjainak el kell utasítaniuk a G7-ek által kötött megállapodást. Nem szabad megengedni, hogy az USA diktálja a globális politikát. Az USA hatalmas, de a globális GDP kevesebb mint 20%-át fedi le.

A Sevillában az FfD4-re összeülő országok vagy elfogadják, hogy az USA aláássa a multinacionális vállalatok méltányos adózásának elérésére tett minden erőfeszítésüket, vagy megkettőzik erőfeszítéseiket egy új, mindenkit lefedő nemzetközi adórendszer ENSZ-en belüli létrehozására. A világgazdaság és a bárhol élő emberek érdekében az utóbbit kellene választaniuk.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Joseph E. Stiglitz A Columbia Egyetem Nobel-díjas közgazdászprofesszora. 2001-ben kapta a közgazdasági Nobel-díjat. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 1995-ös jelentésének vezető szerzője, amely szervezet 2007-ben béke Nobel-díjat kapott. 1995-1997 között Bill Clinton amerikai elnök gazdasági tanácsadó testületét vezette. A Világbank alelnöke és vezető közgazdásza volt 1997-2000 között. Kutatásai többek között a jövedelmi egyenlőtlenségek, a klímaváltozás, a vállalati kormányzás (corporate governance) és a globalizáció kérdéseire irányulnak.



José Antonio Ocampo

Az ENSZ volt főtitkárhelyettese és Kolumbia volt pénzügyminisztere, a Columbia Egyetem professzora, az ENSZ Fejlesztéspolitikai Bizottságának tagja, valamint a nemzetközi társasági adózás reformjával foglalkozó független bizottság (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation) tagja.



Jayati Ghosh

A University of Massachusetts Amherst közgazdászprofesszora, a Római Klub Átalakuló Közgazdaság Bizottságának (Transformational Economics Commission) tagja és a nemzetközi társasági adózás reformjával foglalkozó független bizottság (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation) társelnöke.

