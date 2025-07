Megmutatja Brüsszel Trumpnak, ki az az európaiak istene

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Az Európai Unió újabb válaszlépéseket készít elő Donald Trump augusztus 1-jére bejelentett, 30%-os importvámjai ellen: az Európai Bizottság egy részletes intézkedéscsomagon dolgozik, amely amerikai szolgáltatásokat, exportokat és mintegy 72 milliárd euró értékű termékcsoportot érintene. A listán szerepelnek repülőgépek (elsősorban a Boeing), autók, bourbon, mezőgazdasági termékek, valamint vegyipari és elektronikai áruk is.

A javasolt szankciókhoz még szükséges a tagállamok minősített többségének jóváhagyása, de Brüsszel célja világos: készen áll az arányos megtorlásra, ha nem sikerül megállapodásra jutni Washingtonnal.

Viszont nem áll meg a Bizottság ott, hogy a már korábban ismert terméklistára vet ki vámokat: most először készítenek elő konkrét intézkedéseket az amerikai szolgáltatásokkal szemben is – ez éles fordulat a korábbi, inkább tárgyaláspárti megközelítéshez képest.

Bár a végleges lista még nem ismert, az FT uniós forrásai szerint nem csak a technológiai szektor szereplőit célozza, hanem tágabb körben hatna az amerikai vállalatokra.

A dokumentum 206 oldalas, és a hírek szerint nem csak az árukra, hanem bizonyos exportellenőrzésekre is kiterjedhet, ha Trump tarifapolitikája élesedik.

A cél: politikai nyomásgyakorlás a Fehér Házra úgy, hogy közben Brüsszel nyitva hagyja a tárgyalás lehetőségét.

Donald Trump a hétvégén jelentette be a 30%-os új vámtarifák tervét, ugyanakkor később azt nyilatkozta, továbbra is nyitott a tárgyalásokra. „Mindig nyitottak vagyunk az egyeztetésre, Európával is. Jönnek is tárgyalni” – mondta újságíróknak a Fehér Házban. Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos hétfőn késő este egyeztetett Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel, a cél egy kölcsönösen előnyös kompromisszum megtalálása.

Ahogy arról már írtunk, és itt is említettük, az EU már kidolgozott egy 95 milliárd eurós kezdeti büntetőlista-tervezetet is, amelyet a tagállamokkal folytatott konzultációk után 72 milliárdra szűkítettek még május végén. A mostani szolgáltatási és exportellenőrzési tervek ezt egészítenék ki, ha a vámtárgyalások kudarcba fulladnak. A francia európai ügyekért felelős miniszter, Benjamin Haddad szerint

az EU-nak most erőt, egységet és határozottságot kell mutatnia, hogy elkerülje a transzatlanti kereskedelmi háború újabb eszkalációját.

A következő hetekben kulcsfontosságú lesz, hogy sikerül-e politikai kompromisszumot elérni, vagy a világ két legnagyobb gazdasága újra vámháborúba sodródik. Brüsszel eddig hangsúlyozottan erre törekedett, de Franciaország vezetésével egyre több ország akar revansot venni az amerikaikon.

