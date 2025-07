Mikor lesz ebből kamatcsökkentés? Addig még sok víz lefolyik a Dunán

Szinte biztos, hogy kedden sem változtat az alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa. A jegybank az elmúlt hónapokban az új vezetéssel is kifejezetten óvatos hangnemet ütött meg, és az elemzők szerint sincs itt az ideje a lazításnak. Sőt, egyre több az olyan szakértő, akik az év végéig sem látnak teret a kamat csökkentésére, az árrésstopok várható eltörlése miatt pedig 2026-ban is könnyen lehet, hogy csak jelképes kamatvágásra lesz lehetőség.

Újabb kamattartás a láthatáron

Tavaly szeptemberben módosult utoljára a magyar alapkamat, vagyis immáron tíz hónapja 6,5% az irányadó ráta. Közben lezajlott a vezetőváltás az MNB élén, de az eddigi megszólalások alapján az „új” Monetáris Tanács is kifejezetten óvatos a lazítással kapcsolatban, a legtöbb esetben arra hívják fel a figyelmet, hogy megfontoltan lehet csak a kondíciókhoz nyúlni, az alapkamat tartósan a jelenlegi szinten tartása indokolt.

Éppen ezért sem meglepő, hogy lassan egy éve nem nyúlt az alapkamathoz a jegybank. Az elmúlt egy hónapban ráadásul megjelent a júniusi inflációs adat, ami alapján az áremelkedési ütem 4,6%-ra fokozódott, vagyis

nemhogy közelebb kerültünk volna egy lehetséges kamatcsökkentéshez, távolodtunk tőle.

Persze az MNB nem egy-egy adatból von le következtetéseket, általában hat-nyolc negyedévre előre vizsgálják a kilátásokat. Az inflációnál maradva a rövidtávú kilátások kedvezőek, hiszen a tavalyi magas bázis miatt a júliusi adat enyhülést hozhat, középtávon ugyanakkor az árrésstopokat előbb-utóbb ki kell vezetni, ami az elemzők szerint 2026-ban hozhat majd egy újabb megugrást az inflációban. Így összességében a szakértők úgy gondolják, hogy a mostani helyzetben

még megfontolni sem tudja a Monetáris Tanács a kamatvágást.

Erre utal, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül a 6,5%-os kamatszint tartását várják a keddi ülésen.

Varga Zoltán is azt emelte ki kérdésünkre, hogy sem a belső, sem a külső folyamatok nem teszik lehetővé a lazítást jelenleg, Az Equilor elemzője szerint a magyar infláció emelkedése mellett a vámháborúval kapcsolatos bizonytalanság is ebbe az irányba mutat.

Az előző hónapokhoz képest pozitívumként érdemes kiemelni, hogy a közel-keleti helyzet stabilizálódásával valamelyest enyhültek a geopolitikai feszültségek – kezdi értékelését Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató szakértője.

A júliusi kamatdöntő mottója akár lehetne ez is: nincs új a nap alatt

- véli Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint az elmúlt egy hónapban ugyanis nem tapasztaltunk olyan jellegű strukturális változást semmilyen téren, ami eltérítené a jegybanki döntéshozókat az előzőekben hangoztatott szigorú álláspontjuktól. A szakember az üzenetek tekintetében sem számít semmi újra, vagyis maradhat a stabilitás-orientált, kiszámítható, türelmes monetáris politikát hangoztató álláspont, amelyet tartósan pozitív reálkamatot és változatlan kamatszintet jelző iránymutatás kísér.

Az utóbbi hetek felemás folyamatai után az MBH Bank elemzői is azt gondolják, hogy folytatódik a kivárás. Szerintük ahhoz, hogy célra kerüljön vissza a drágulási ütem, mindenképpen arra van szükség, hogy a lakosság inflációs érzékelése és inflációs várakozásai jelentősen tovább csökkenjenek. Ebben segíthet a forint hónapok óta tartó stabilitása, illetve a bérkiáramlási ütem csökkenése, vagyis látszanak pozitív jelek, de ez még vélhetően kevés.

Jobbágy Sándor, a Concorde makroelemzője azt emelte ki, hogy a kamat várható tartása összhangban van a piaci várakozásokkal és segítheti a forint stabilitásának fennmaradását.

Az inflációs kilátásokat övező bizonytalanságok (árrésstopok, vámok, energia- és nyersanyagárak, aszály kihatásai) rövid távon a gyengélkedő hazai konjunktúra ellenére sem teszik lehetővé a monetáris lazítást rövidtávon – véli Nagy János, az Erste Bank elemzője.

Az inflációs adatok és az árfolyam alakulása sem indokolják a kamat változtatását. Csökkentését semmiképpen, de az emelésre sincs jelenleg ok – tette hozzá Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Lehet-e még idén kamatcsökkentés?

A fenti táblázatból az is látszik, hogy az idei kilátásokkal kapcsolatban is egyre inkább afelé tolódnak az elemzők, hogy nem lesz kamatvágás. A többség szerint egy 25 bázispontos lazítás még beleférhet az év vége előtt, azonban egyre többen vannak, akik azt gondolják, hogy még december végén is 6,5% lehet az alapkamat.

Koncz Péter várakozásai szerint a következő hónapokban nem fog gyorsulni az infláció, sokkal inkább egy oldalazás várható.

Ebben a környezetben talán beleférhetne egy kamatcsökkentés a jegybank számára,

azonban a nyilatkozatok alapján az MNB vezetése elköteleződött amellett, hogy kamatcsökkentés csak akkor valósulhat meg, ha ismételten jegybanki célsávon belül alakul a hazai infláció - véli a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Erre pedig szerinte csak 2026 első hónapjaiban lehet példa az árrésstopok fenntartása mellett.

A rossz növekedési számok miatt egyre nagyobb lesz a nyomás a jegybankon a kamatok csökkentésére. Kérdés, hogy ennek ellen tudnak-e állni

- hangsúlyozza Palócz Éva.

Az év második felében enyhülhet az átárazási tér a cégeknél a romló kereslet következtében, így továbbra is azt gondoljuk, hogy egy darab kamatvágásra lehet tér az idén – emeli ki Becsey Zsolt. Hosszabb távon bonyolódik a kép az Unicredit Bank elemzője szerint, hiszen az árréstopok elengedése és a jövő év első felében kicsúcsosodó fogyasztásösztönző kormányzati transzferek mind inflációt emelő hatásúak. Szerinte, ha a jegybank úgy fogja megítélni, hogy a kereslet vagy az inflációs előretekintő várakozások túl magasak nem fog tudni kamatot csökkenteni jövőre.

2025-ben az ING sem vár kamatcsökkentést, a jövő évvel kapcsolatban pedig Virovácz Péter szerint túl sok a kockázat.

A mai világban a jövő évi kamatpályát előre jelezni inkább fantasztikum, mint tudomány

- vélekedik.

Mivel az inflációs várakozások mérséklődése lassú folyamat, ezért elképzelhető, hogy év végén mégsem fog tudni elkezdeni kamatot csökkenteni az MNB, hanem csak jövőre, és akkor sem olyan mértékben, mint a mostani előrejelzésünk – hangsúlyozza az MBH Bank friss kommentárja

A jövőbeni infláció kapcsán figyelembe kell venni az árrésstopok kivezetésének várható hatását – emelte ki Regős Gábor is. A Gránit alapkezelő elemzője szerint ez a jövő év közepe felé történhet meg, akkor járnak le ugyanis az ágazati megállapodások (bankok, telekommunikáció) a díjemelési moratóriumról,

a kettő együtt pedig egy 1-1,5 százalékpontos lökést adhat az inflációnak.

Regős szerint a forint még nem elég erős ahhoz, hogy az inflációt fékezze, így ez önmagában lazítást nem indokol. Kérdés, hogy mi az a szint, ahol a jegybanknak már zavaró lehet az erős forint, a Gránit Alapkezelő szakembere szerint a 390 feletti szint még nem ilyen, arra pedig kevés az esély, hogy az alá erősödjön a magyar deviza.

