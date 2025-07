Kiszámoltuk: így vágta vissza GDP-prognózisát az NGM

Hónapok óta találgatják az elemzők, piaci szereplők, hogy mikor frissíti és hogyan a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei évre vonatkoz GDP-növekedési előrejelzését, tekintettel az elmúlt hónapokban beérkező inkább kedvezőtlen számokra, és a kilátásokat tovább veszélyeztető fejleményekre (vámháború körüli bizonytalanság, magyar gyárak felől érkező kellemetlen hírek, aszályos nyár okozta mezőgazdasági károk). A minisztérium szakértőinek lapunkban megjelent elemzéséből már erős és új következtetéseket lehet levonni. Nagyon úgy néz ki, hogy már annak is örülni fogunk, ha 2025-ben összességében lesz bővülés a magyar gazdaságban.

Csúnya valóság

A kormány négy hónappal ezelőtt módosította legutóbb a 2025-re vonatkozó növekedési előrejelzését. Akkor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentéséből kiderült, hogy az eredeti 3,4%-os GDP-bővülést 2,5%-ra várják. Már akkor jelezte sok szakértő, hogy ez is meglehetősen optimista feltételezés, és akkor még nem lehetett kalkulálni az amerikai elnök által elindított vámháború következményeivel.

Az azóta eltelt időszakban a friss makrogazdasági adatok beérkezésével a piaci elemzők, valamint nemzetközi intézmények, de a Magyar Nemzeti Bank is sorra rontotta le a 2025-re érvényes GDP-növekedési várakozását. A jegybank szakértői 0,8%-os növekedést jósolnak az idei évre, legutóbb a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet mondott be 0,5%-os számot.

Korábban pedig vezető hazai elemzőházak frissítették az idei évre vonatkozó várakozásukat és a kép csak rosszabb lett. Például az OTP elemzői a 2025-ös GDP-növekedési előrejelzést 0,6%-ra csökkentették a korábbi 1%-ról.

Azóta pedig csak még több kellemetlen fejlemény érkezett a magyar gazdaságról, elég ha a mezőgazdaság teljesítményét rontó aszályos kilátásokra gondolunk, vagy a hazai autóipari gyárindulások körüli kedvezőtlen hírekre.

Ez bizony szembejött a kormánnyal

Mindezen információk fényében már csak az volt a kérdés, hogy a kormány mikor jelenti be hivatalosan is, hogy rosszabb növekedés várható 2025-ben. Ennek az első lépése történt meg tulajdonképpen szerdán, amikor is a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértői a Portfolio-n publikált elemzésükben mutatták be az aktuális gazdasági folyamatokat, körülményeket, és több lényeges megállapítást tettek, ezeket idézzük szó szerint:

A mezőgazdaság vesszőfutása 0,3-0,6 százalékponttal mérsékelhette az idei második negyedévi GDP-t.

A szolgáltatások és az építőipari aktivitás kedvező alakulása várhatóan nem tudja ellensúlyozni a mezőgazdaságban, illetve az iparban tapasztalt visszaesést, ezért a nemzetgazdaság összességében stagnálás közeli teljesítményt nyújthat a második negyedévben éves alapon.

Az idei GDP-növekedés a korábbi prognózisoknál ugyan mérsékeltebbnek ígérkezik.

Fokozatosan gyorsulva mind a harmadik, mind a negyedik negyedévben 1-2% körül alakulhat az éves alapú GDP-bővülés mértéke.

A fentiekből pedig lényeges következtetéseket tudunk levonni arról, hogy mit gondol aktuálisan a magyar gazdaság idei kilátásairól az NGM. Az első negyedévben az év/év alapon számolt változás stagnálást mutatott, a jelek szerint a tárca a második negyedévre is hasonló gazdasági teljesítményt vár, míg a harmadik és negyedik negyedévben 1-2% körüli értéket.

Ez lényeges változás a márciusban prezentált növekedési számokhoz képest, az akkori előrejelzések ugyanis arról szóltak, hogy az idei második félévben a magyar gazdaság visszatér a 3,5-4% körüli növekedési számokhoz, ahogy az az alábbbi ábráról leolvasható.

Ehhez képest lényegesen visszavágta a minisztérium a második, a harmadik és a negyedik negyedév éves alapú növekedési számait:

Q2: 1,5% feletti korábbi növekedési előrejelzését 0% közelire,

Q3: 3,5% körüli korábbi növekedési előrejelzését 1-2%-ra,

Q4: 4% feletti korábbi növekedési előrejelzését 1-2%-ra,

Az NGM korábbi, 2025 márciusában kiadott növekedési előrejelzése. Forrás: NGM prezentáció

Vagyis a minisztérium kvázi lefelezte a növekedési előrejelzését, ha negyedévekre bontjuk a számokat.

Ezekből az új, frissített növekedési pályát tartalmazó számokból egyúttal megközelítő becsléseket is lehet tenni arra vonatkozóan, hogy a kormány összességében milyen évre számít 2025-ben.

Különböző feltételezések mellett különböző eredmények adódnak, de ami a lényeg:

az NGM új várakozásai alapján legjobb esetben is 1%-os gazdasági növekedés adódna a 2025-ös évre, de a rosszabb forgatókönyvek bekövetkezése esetén csupán 0,5%-os GDP-növekedésre lenne képes a magyar gazdaság.

Érdekes lesz látni, hogy a kormány mikor lép hivatalosan is, és teszi közzé új növekedési prognózisát. Egyelőre annyit tudunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti Kormányinfón elmondott válaszaiból, hogy a féléves költségvetési adatok megérkezése után kaphat erről részletesebb képet a kormány, és ezt követően lehet szó új makrogazdasági pályáról. A féléves részletes államháztartási adatok kedd délelőtt megjelentek, közben pedig az NGM szakértői is részletes elemzést közöltek a témában, ezért feltehetően már nem kell sokat várni arra, hogy az illetékes tárca ismertesse az új számokat. Ebből pedig kiderülhet, hogy a 2025-re várt repülőrajt meddig és mikorra halasztódik.

Mi lesz így a büdzsével?

Az NGM szakértői a szerdán megjelent cikkükben úgy fogalmaznak, hogy "az idei GDP-növekedés a korábbi prognózisoknál ugyan mérsékeltebbnek ígérkezik, ám ez önmagában nem billenti ki az idei költségvetést". "A bevételi oldal fogyasztási adó centrikus szerkezete, valamint a fokozatosan bővülő belső kereslet stabil kapaszkodót jelent. 2026-ra tekintve a lanyhább külső kereslet visszafoghatja a kibocsátást, de a költségvetésben közel négyszeresére növelt tartalék érdemi ütközőzónát teremt, ezzel is erősítve a fiskális ellenállóképességet" - tették hozzá.

Legutóbb is az történt, hogy márciusban a növekedési előrejelzés rontásakor nem emelte meg a kormány az idei költségvetési hiánycélt (akkor még maradt 3,7%-on a GDP arányában). Időközben azonban ezt is módosította részben a rosszabb makrogazdasági pályára hivatkozva, és emelte meg az NGM az idei deficit-várakozását 4,1%-ra. Ez alapján tehát azt feltételezhetjük, hogy az új GDP-növekedési szám közlésekor a minisztérium nem emeli tovább az idei deficit-várakozását, egyelőre.

Korábbi cikkünkben azonban már erre is készítettünk becsléseket. Ha azt feltételezzük, hogy a minisztérium a GDP-növekedési előrejelzését 1% környékére szállítja le az idei évre vonatkozóan, akkor az adódhat, hogy a hiány-várakozását 0,7 százalékponttal kellene megemelnie, amivel a GDP-arányos új hiánycél valahol 4,8% körül lenne. Értelemszerűen, ha az új előrejelzés 0,5%-ról szólna, akkor még ennél is nagyobb lenne az új deficit-prognózis, valahol 5% körül.

