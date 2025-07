Olcsó keverékek okoznak fejfájást a gyógyszergyártóknak

A Novo Nordisk nehézségekkel küzd az Ozempic és Wegovy gyógyszerek piacán, miközben új vezérigazgatót nevezett ki a vállalat helyzetének stabilizálására - számolt be a Bloomberg

A Novo Nordisk A/S sikertermékeivel, az Ozempic-kel és a Wegovy-val globális gyógyszeripari óriássá vált, de négy évvel a Wegovy amerikai bevezetése után a dán gyártó növekedése lelassult.

Az Egyesült Államokban mintegy egymillió beteg használ olcsóbb utánzatokat.

A hanyatlás megfordítására a vállalat ezen a héten új vezérigazgatót nevezett ki, hogy visszanyerje ezeket a betegeket, és bizonyítsa, hogy továbbra is versenyképes az amerikai Eli Lilly & Co. riválisával szemben.

A gond akkor kezdődött, amikor a vállalat nem tudta kielégíteni a fogyasztói keresletet a fogyást elősegítő gyógyszerei iránt az USA-ban, így teret engedett a gyógyszerkeverő patikáknak. Ezek a patikák olcsóbb másolatokat készíthetnek és értékesíthetnek, amikor a márkaneves gyógyszerekből hiány van, és termékeiknek nem kell átesniük ugyanazon a szigorú engedélyezési folyamaton.

Bár idén elvesztették ezt a jogosultságot, amikor a hatóságok úgy ítélték meg, hogy a hiány megszűnt, a Novo gyors helyreállásra vonatkozó reményei kedden szertefoszlottak, amikor a gyógyszergyártó csökkentette értékesítési és nyereség-előrejelzéseit. A részvények 23%-kal zuhantak, ami a valaha volt legnagyobb egynapos esés.

A Novo a rossz hírekért a továbbra is működő utánzatgyártókat és a szélesebb körű versenyt okolja. A gyógyszergyártó piaci részesedést veszít az USA-ban a Lilly javára, amelynek Zepbound nevű elhízás elleni injekciója felülmúlta a Novo Wegovy-ját egy közvetlen összehasonlító vizsgálatban.

A vállalat helyzetének javításával megbízott új vezérigazgató Maziar Mike Doustdar, egy iráni származású osztrák állampolgár, aki több mint három évtizede kezdett a Novónál. Doustda Kelet-Európában és Törökországban dolgozott, és a Novo délkelet-ázsiai működését irányította Kuala Lumpurból, majd egy évtizede Zürichbe költözött.

Az USA-ban a Novo több komoly kihívással néz szembe.

Az utánzatgyártók jelentette fenyegetésen túl a készpénzes piacra való betörési kísérletei is megbicsaklottak idén, amikor összeomlott a Hims & Hers Health Inc. teleegészségügyi céggel kötött partnerség. Az orvosok körében egyre inkább konszenzus alakul ki arról, hogy az Eli Lilly Zepbound-ja hatékonyabb a fogyás szempontjából, mint a Wegovy, bár a klinikai adatok szerint ez utóbbi segíthet csökkenteni a szívrohamok és a stroke-ok számát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images