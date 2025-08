Gigabírság a versenyhivataltól: 1,4 milliárd forintba került a kartellezés

A GVH összesen 1,4 milliárd forint bírságot szabott ki egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek kartellezése miatt - közölte a versenyhivatal.

Egy részben megismételt eljárásban 547,8 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa három olyan vállalkozásra, amelyek vitatták a versenyhatóság korábbi döntését. Az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek elismerték a feltárt tényállást és a megismételt eljárásban már együttműködtek a GVH-val. Magát a kartellezés elkövetését a bíróság is megerősítette, de három cég esetében a bírság mértékét újraszámoltatta - írja a versenyhivatal.

A Gazdasági Versenyhivatal 2020 elején összesen több mint 1,6 milliárd forint bírságot szabott ki 10 vállalkozásra képalkotó diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő összejátszásért - közölte a GVH.

Az eredeti ügyben több vállalkozás is együttműködött a GVH-val, három önként jelentette be a jogsértő magatartását és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Ezért ezek a cégek bírságcsökkentésben is részesültek. Ezen vállalkozások a kiszabott bírságokat – több mint 861 millió forintot – azóta be is fizették a központi költségvetésbe.

Három vállalkozás – GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., Premier G. Med Egészségügyi Kft. és a Medirex Zrt. – ugyanakkor a törvényben biztosított jogorvoslati jogukkal élve megtámadták a GVH határozatát. A bírósági eljárásban a Kúria megerősítette a GVH döntését, miszerint a tiltott piacfelosztás, a kartellezés megtörtént, így indokolt a bírság kiszabása, azonban ismételt eljárásra kötelezte a Versenyhatóságot.

A kezdeti védekezést követően az érintett cégek a megismételt eljárásban már együttműködést tanúsítottak, nem vitatták a tényállást és a jogorvoslati jogukról is lemondtak. (A jogsértés elismerésére nem volt lehetőségük, hisz azt az alapügy vonatkozásában a Kúria megerősítette.) Az együttműködésük eredményeként a cégek számottevő bírságcsökkentésben részesültek - emelte ki a versenyhivatal.

A GVH Versenytanácsa végül összesen 547,8 millió forint bírságot osztott szét a három vállalkozás között (GE Hungary 238,8 millió Ft, Premier G. Med 202,3 millió Ft, Medirex 106,7 millió Ft). A döntéssel az eredeti kartell-ügyben valamennyi bírsággal sújtott vállalkozás együttműködés keretében vállalta a bírság befizetését a központi költségvetés bírság számlájára.

Így a GVH döntései összesen a már korábban befizetett bírságokkal együtt 1 408 800 000 Forint bevételt jelentenek a központi költségvetésnek.

Az ügy kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal ismét felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy megéri együttműködni a nemzeti versenyhatósággal. A GVH – a versenytörvényben foglaltaknak megfelelően – számos együttműködési lehetőséget biztosít a cégek számára, mind fogyasztóvédelmi, mind versenyjogi ügyek esetében. A megfelelő együttműködési formák kiválasztásával jelentősen csökkenthető a kiszabott bírság és akár teljesen el is kerülhető a pénzbeli szankció, illetve jelentősen csökkenthető az ügyek időbeli, akár években mérhető elhúzódása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio