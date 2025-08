Csak figyelmesen a boltokban: 10 százalékkal lett kisebb két kedvelt Milka csokoládé

Tovább folytatódott a zsugorinfláció a boltokban, a legutóbbi bejelentések szerint édességek, tésztaszószok, szalámik és aszalt gyümölcsök mérete is csökkent. A legtöbbeknek vélhetően két Milka csokoládé 10 százalék feletti méretcsökkenése fáj majd.

Az úgynevezett zsugorodó termékekről azért állnak rendelkezésre információk, mert a jogszabályok előírják a gyártók és forgalmazók számára, hogy ezeket az eseteket be kell jelenteniük az illetékes hatóságoknak. A rendelet azokra az előre csomagolt árucikkekre terjed ki, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra, és jelenleg olyan üzletek kínálatában szerepelnek, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. A boltoknak ezen felül kötelező a vásárlók tudomására is hozni, ha egy termék kiszerelése csökkent. Kivételt csak akkor tehetnek, ha legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan árusítják a korábbi, nagyobb kiszerelésű változatot is.

Fontos ugyanakkor, hogy a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait,

így az egységárak pontos változását nem lehet nyilvánosan követni.

A szabályozás célja az, hogy gátat szabjon a burkolt áremeléseknek, vagyis segítse a vásárlókat abban, hogy felismerjék, ha a megszokott termék mennyisége enyhén csökkent. Például egy mosókapszulás csomag esetében nem mindig tűnik fel elsőre, ha a korábbi 31 kapszula helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 van benne. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos kiszereléscsökkenés már lehet indokolt üzleti lépés, és nem feltétlenül minősül megtévesztésnek. A zsugorinfláció gyakran a gyártók költségcsökkentési stratégiájának része, különösen akkor, amikor az alapanyagárak megemelkednek.

Kisebb Milka csokoládék

A Mondelez Hungária Kft. bejelentése szerint a Milka Favourites csomag súlya 158 grammról 141 grammra csökkent (-10,8%), míg a Milka Party Mix 159 gramm helyett már csak 143 grammot tartalmaz (-10,1%).

Ezek mellett a Bonbonetti által forgalmazott Roshen 2Crack Cracker kekszek két változata – a kakaós-mogyorós töltelékű és a vaníliás tejkrémes – is kisebb lett: 235 grammról 190 grammra (-19,1%) zsugorodtak.

A Vadász Csokoládé Kft. szaloncukrai közül az Édes és keserű és a Feketeerdő ízesítésű változat is 350 grammról 300 grammra (-14,3%) módosult. Ebben az esetben azonban a gyártó felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi termékméretet folyamatosan vezetik ki 2026. március 15-ig, az új méret pedig 2025. október 15-től kerül a boltok polcaira.

Aszalt gyümölcsök

A Lidl jelentette be, hogy az Alesto Selection termékei közül a szárított ananász és a szárított mangó is azonos mértékben, 125 grammról 100 grammra (-20%) csökkent.

Tésztaszószok

A Mars Mo. Értékesítő Bt. által forgalmazott Dolmio Bolognai szósz és annak Hagymás & Fokhagymás változata is kisebb lett. A 750 grammos kiszerelés 675 grammra (-10%), míg az 500 grammos 450 grammra (-10%) csökkent.

A szalámi és a kefir is kevesebb lett

A Lidl Hazánk Kincsei sorozatához tartozó Csemege nemespenészes szalámi és Paprikás nemespenészes szalámi is érintett: a 500 grammos kiszerelés 350 grammra (-30%) csökkent.

A legnagyobb mértékű csökkenést ebben az elmúlt hetek bejelentéseinél a Hazánk Kincsei Zselici kefir esetében regisztrálták: 330 grammról 200 grammra (-39,4%) csökkent a termék mennyisége.

A csökkenő méretű termékek Termék Bejelentő Terméktípus Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) 2Crack Cracker keksz kakaós-mogyorós töltelékkel Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keksz gramm 235 190 -19,1% 2Crack Cracker vanília ízesítésű tejkrémmel töltött kakaós keksz Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keksz gramm 235 190 -19,1% Alesto Selection Szárított ananász Lidl Magyarország Bt. Szárított gyümölcs gramm 125 100 -20,0% Alesto Selection Szárított mangó Lidl Magyarország Bt. Szárított gyümölcs gramm 125 100 -20,0% Dolmio Bolognai Szósz MARS MO. ÉRTÉKESÍTŐ BT. Tésztaszósz gramm 750 675 -10,0% Dolmio Bolognai Szósz MARS MO. ÉRTÉKESÍTŐ BT. Tésztaszósz gramm 500 450 -10,0% Dolmio Bolognai Szósz Hagymás&Fokhagymás MARS MO. ÉRTÉKESÍTŐ BT. Tésztaszósz gramm 750 675 -10,0% Dolmio Bolognai Szósz Hagymás&Fokhagymás MARS MO. ÉRTÉKESÍTŐ BT. Tésztaszósz gramm 500 450 -10,0% Hazánk Kincsei Csemege nemespenészes szalámi Lidl Magyarország Bt. Szalámi gramm 500 350 -30,0% Hazánk Kincsei Paprikás nemespenészes szalámi Lidl Magyarország Bt. Szalámi gramm 500 350 -30,0% Hazánk Kincsei Zselici Kefir Lidl Magyarország Bt. Kefír gramm 330 200 -39,4% Milka Favourites Mondelez Hungária Kft. Édesség gramm 158 141 -10,8% Milka Party Mix Mondelez Hungária Kft. Édesség gramm 159 143 -10,1% Pure Joy Vegan Puding Csokoládé TE-DI TRADE Kft. Édesség gramm 150 140 -6,7% Vadász Édes és keserű szaloncukor Vadász Csokoládé Kft. Szaloncukor gramm 350 300 -14,3% Vadász Feketeerdő szaloncukor Vadász Csokoládé Kft. Szaloncukor gramm 350 300 -14,3% Forrás: NKFH

