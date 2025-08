Trump rájött, miért omlott össze a munkaerőpiac

Donald Trump amerikai elnök ma egy Truth posztban fejtette ki a véleményét arról, hogy mi köti össze az amerikai munkaerőpiacot az amerikai választásokkal.

Donald Trump amerikai elnököt sok mindennel lehet vádolni, de azzal talán nem, hogy ne merné kommentelni az aktuális gazdasági és politikai eseményeket. Pénteken egy nagyon rossz amerikai munkaerőpiaci adat érkezett, ráadásul a korábbi hónap adatait is lefelé revideálták. Erről itt írtunk bővebben:

Az elnök válasza nem maradt el, kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, de ami ennél is fontosabb, hogy mára megfejtette, hogy mi is történt valójában. De nem is vennénk el a szót, Donald Trump amerikai elnöktől. Posztjának szó szerinti fordítása (kiemelések tőlünk):

"A múlt heti munkaerőpiaci jelentést meghamisították, ugyanúgy, ahogy az elnökválasztás előtti számokat is meghamisították.

Ezért történt mindkét esetben hatalmas, rekordméretű visszamenőleges korrekció, a radikális baloldali demokraták javára. Ezeket a nagy módosításokat azért hajtották végre, hogy elfedjék és kiegyensúlyozzák azokat a HAMIS politikai számokat, amelyeket csak azért kohol­­tak, hogy egy nagyszerű republikánus sikert kevésbé tűntessenek fel ragyogónak!!! Kiváló utódot fogok választani. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek az ügynek. MAGA!"

Sajnos Trump elfelejtette megemlíteni, hogy annak is szerepe lehet a munkaerőpiaci adatokban, hogy a több, mint fél éve tartó kereskedelmi háború olyan mértékű bizonytalanságot okozott, hogy emiatt a cégek a beruházási és munkaerőpiaci döntésekeit is félretették, amíg elül a por.

