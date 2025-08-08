Augusztusban indulhat a BMW debreceni óriás naperőmű-projektje

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyta a BMW Manufacturing Hungary Kft. kérelmét saját célú kiserőmű (SCTE) létesítésére és villamosenergia-termelésére Debrecenben. Az engedély alapján a beruházás augusztus 18-án rajtolhat és 2026. február 28-ig fejeződhet be, amikor a létesítmény kereskedelmi üzembe áll.

Ahogy azt korábban megírtuk,

A 43 MW névleges teljesítményű, mintegy 510 000 négyzetméternyi (kb. 70 futballpályányi) napelemparkot



a gyár épületein és a telephely más területein alakítják ki. Éves kapacitása közel 45 GWh, ami húszezer háztartás éves villamosenergia-igényének felelne meg.

A MEKH engedélye alapján a beruházás 2025. augusztus 18-án indulhat, és 2026. február 28-án zárul, amikor a létesítmény kereskedelmi üzembe is lép. Az engedély 2050. december 31-ig érvényes, a tervezett élettartam pedig 2056. február 28-ig tart.

A létesítmény teljes mértékben a BMW gyár energiaigényét fogja kielégíteni, és úgynevezett visszwattos kialakítású lesz, vagyis nem táplál áramot az országos villamosenergia-rendszerbe. Ez a megoldás tehermentesíti a hálózat üzemeltetőjét, a MAVIR-t. A műszaki paraméterek szerint a beruházásban 4500 monokristályos Trina Solar napelemmodul, 15 Sungrow inverter és két Siemens Energy főtranszformátor kap szerepet. A várható energetikai hatásfok 20,7 százalék, ami jelentősen meghaladja a hazai naperőművek 16 százalék körüli átlagát.

Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója a szerződéskötéskor hangsúlyozta:

a vállalat történetének legnagyobb napelemparkja jön létre, amely újabb mérföldkő a debreceni telephely életében.

Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese pedig kiemelte, hogy "a beruházás példaértékű lépés a fenntartható jövő felé, és hozzájárul ahhoz, hogy a BMW magyarországi gyára már indulásától fosszilis energiaforrások nélkül működjön."

A BMW debreceni gyára több mint 400 hektáron épül, és kizárólag tisztán elektromos hajtású járműveket fog gyártani, köztük a Neue Klasse első modelljét, az új BMW iX3-at.

A MAVIR adatai szerint jelenleg közel 600 MW teljesítményű saját célú termelő erőmű üzemel Magyarországon, így a BMW-projekt a hazai SCTE-kapacitás jelentős bővülését jelenti majd.