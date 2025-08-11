Ez Budapest aranytartaléka – Óriási lehetőség rejlik a fővárosi rozsdaövezetekben

Budapest egyedülálló kihívással és egyben páratlan lehetőséggel néz szembe: a város szövetébe mélyen beágyazódott, hatalmas kiterjedésű barnamezős területek sorsával. Az egykori ipari és vasúti területek ma a magyar főváros legnagyobb belső aranytartalékát jelentik. Területük együttesen közel 30 négyzetkilométert tesz ki, ami önmagában egy közepes méretű magyar városnak felel meg. Újrahasznosításuk ezért nem csupán ingatlanfejlesztési kérdés, hanem a főváros jövőbeli karakterét alapjaiban meghatározó, több évtizedes stratégiai feladat. A kérdés az, hogy a város és az állam képes-e kezelni ezeknek a területeknek a komplex problémáit, és a múlt örökségéből fenntartható, élhető városrészeket kialakítani. Vagy inkább engedi, hogy az ad hoc egyéni érdekek formálják e térségek sorsát, miközben jelentős részük a további leépülés veszélyének van kitéve.

Négyrészes cikksorozatunkban feltárjuk a budapesti rozsdaövezetek kihívásait és lehetőségeit:

az első részben a történeti előzményeket, a barnamezős területek elhelyezkedését és a hazai fejlesztési projektek tanulságait tekintjük át;

a második részben a kormányzati rozsdaövezeti politika irányait és a jelenlegi helyzet gyakorlati problémáit elemezzük;

a harmadik részben sikeres nemzetközi példákon keresztül vizsgáljuk a lehetséges modelleket, azok sikereit és kihívásait;

a záró részben konkrét javaslatcsomagot fogalmazunk meg a jövőre nézve, külön kitérve a Rákosrendező sorsát övező vitákra is.

Miért kulcskérdés a rozsdaövezetek sorsa?

A belső tartalékterületek rehabilitálásával megállítható a város fenntarthatatlan, zöldmezőket felemésztő, az agglomeráció irányába tartó terjeszkedése (urban sprawl), amivel csökkenthető a közlekedési kényszer és hatékonyabbá tehető a meglévő infrastruktúra kihasználása.

Ez azért is előnyös, mivel a területek többsége az úgynevezett átmeneti övezetben (a belvárosok és a külvárosok közötti alulhasznosított területeken) helyezkedik el, amely a belvároshoz való közelsége és meglévő közösségi közlekedési kapcsolatai (HÉV-, vasút-, villamosvonalak) miatt tökéletesen alkalmas a TOD (Transit-Oriented Development), azaz a közlekedési csomópontok körüli sűrű, vegyes funkciós beépítés megvalósítására. Rehabilitációjuk ezért nemcsak öncélú, hanem a város egészének érdeke is: a jól sikerült revitalizációk javítják a környező városrészek megközelíthetőségét és minőségét, az új alközpontok pedig szolgáltatásaikkal segíthetik a funkcióhiányos külső kerületeket.

A nagyívű fejlesztésekre azért is van égető szükség, mert regionális viszonylatban a hasonló méretű fővárosok között Budapesten épül messze a legkevesebb lakás.

Ezt a folyamatot tetézi, hogy az épülő, gyakran kis alapterületű lakások többsége is megfizethetetlen árú a lakosság számára, így sokan spekulatív, vagy befektetési céllal vásárolják meg őket. Ezzel párhuzamosan a bér- vagy szolgálati lakások kínálata elenyésző, a két tényező együtt pedig súlyos lakhatási válsághoz és a főváros népességének drasztikus fogyásához, az agglomerációba való nagymértékű kiköltözéshez vezet.

A rozsdaövezetek stratégiai fejlesztése lehetőséget teremthet a területileg kiegyensúlyozottabb és változatosabb lakáskínálat kialakítására, amely a különböző családtípusok igényeit jobban kielégítve érdemi alternatívát nyújthat az agglomerációs kiköltözéssel szemben.

Ezért a barnamezős területek rehabilitációja a fenntartható városfejlesztés szempontjából alapvető prioritás, mivel stratégiai fejlesztésükkel megoldást kínálhatunk a város legsürgetőbb problémáira, a lakhatási és a klímaválságra.

A jelenleg megvalósuló lakóparkok azonban gyakran a beépítés maximalizálására törekszenek anélkül, hogy a szükséges kiszolgáló infrastruktúra párhuzamosan kiépülne, miközben a legnagyobb, jellemzően állami tulajdonú vasúti területek pedig az elavult infrastruktúra és a rendezetlen viszonyok miatt parlagon hevernek.

A rozsdaövezetek történelmi kialakulása

Először tisztázzuk a fogalmakat: a legszélesebb, nemzetközileg is elfogadott kategória a barnamezős terület (brownfield). Budapesten is ez a legátfogóbb fogalom, amely olyan, korábban jellemzően ipari, közlekedési vagy honvédelmi célra használt területeket jelöl, amelyek mára felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá váltak.

Budapest mai barnamezős térségeinek kialakulása több mint egy évszázados történelmi folyamat eredménye. A kiegyezést követő iparosodási lázban jöttek létre a főváros első nagy iparnegyedei, mint a Ganz-gyárak vagy a csepeli Weiss Manfréd Művek. Elhelyezkedésüket olyan logisztikai szempontok határozták meg, mint a Duna-part és a kiépülő vasúthálózat közelsége. Ennek köszönhetően a gyárak mellett maguk a pályaudvarok és rendező-pályaudvarok is az akkori város szélén, zöldmezős beruházásként jöttek létre, a város pedig a következő évtizedekben egyszerűen körbenőtte őket. Ennek a kettős folyamatnak az eredményeként alakultak ki a város nagy ipari tengelyei, mint a Váci út vagy a Soroksári út. A szocialista tervgazdálkodás tovább duzzasztotta ezeket a területeket, majd az 1989-es rendszerváltás sokkterápiaként érte a magyar ipart.

A ZWACK Unicum mai napig működő üzeme a Soroksári úton (Forrás: a cikk szerzőjének fotója)

Míg Nyugat-Európa számos városában a dezindusztrializáció egy több évtizedes, menedzselt folyamat volt, addig Budapesten a változás rendkívül gyorsan történt, a helyzetet pedig súlyosbította a kaotikus és átgondolatlan privatizáció, amelynek során az egykor egységes gyártelepeket feldarabolták, létrehozva egy zavaros, felaprózódott tulajdonosi struktúrát.

Ezzel párhuzamosan a vasúti szállítás átalakulása és a technológiai fejlődés következtében Budapest több nagy kiterjedésű vasúti területei elvesztették eredeti funkciójukat, melyek így a vasútüzem fokozatos visszaszorulásával használaton kívülivé váltak, ezáltal tipikus rozsdaövezetté alakultak át.

Bár a rendszerváltást követően a piac fokozatosan felfedezte a belvároshoz közeli, jó közlekedési adottságú, nem szennyezett barnamezős területeket (ahol sorra épültek irodaházak és lakóparkok),

a rozsdaövezetek jelentős része máig kihasználatlanul, fejlesztések nélkül hever parlagon.

Budapest rozsdagyűrűi

A Fővárosi Önkormányzat Barnamezős Kataszterének 2023-as adatai szerint

Budapesten közel 2800 hektárnyi barnamezős terület található, de tágabb értelemben a barnamezős térségek akár 70 négyzetkilométert is elfoglalhatnak.

A területek egy jellegzetes „rozsdagyűrűt” alkotnak a történelmi belváros és a külső kerületek között, azonban az egyes zónák korántsem homogének.

Forrás: BFVT

Észak-Pest (Újpest, Angyalföld)

A főváros legnagyobb, közlekedésileg legkedvezőbb adottságú volt ipari területe, amit a 3-as metró kiépülésének köszönhetően már a rendszerváltást követően hamar megtaláltak a piaci befektetők. A Váci út menti irodafolyosó kialakulásával a piacvezérelt funkcióváltás itt a legsikeresebb, a befektetők és a város érdekei itt találtak összhangra a legjobban.

Észak-Buda (Óbuda, Aquincum)

Több kisebb területből áll, ezek közül kiemelkedik az egykori Hajógyár és a Gázgyár területe, ahol ugyan a fejlesztések legfőbb kihívását az ipari műemlékvédelem és a kármentesítés jelenti, ennek ellenére számos innovatív projektnek ad otthont a terület.

Dél-Buda (Lágymányos, Albertfalva, Kelenföld)

Az utóbbi évek egyik legintenzívebben fejlődő területe, ahol az egykori ipari területeken gombamód szaporodnak az irodaházak és a lakóparkok. A dinamikus fejlődést azonban infrastrukturális hiányosságok és a beépítés mértékével kapcsolatos érdekellentétek kísérik.

Délkelet-Pest (Kőbánya és környéke)

Budapest legrégebbi, rendkívül heterogén ipari övezete. A fejlesztési potenciált az értékes ipari műemléki vagyon és a magas zöldfelületi arány adja, ugyanakkor itt található az egykori Ganz-MÁVAG terület szinte megoldhatatlan, felaprózódott tulajdonosi struktúrájú problémája is.

Különleges színfolt a rendszerváltás után betelepült kínai közösség által a rozsdaövezetben létrehozott, organikusan fejlődő Monori Center, amely a saját infrastruktúrával egyfajta „várossá vált a városban”. Ezzel éles kontrasztban olyan meghiúsult önkormányzati tervek állnak, mint a Mázsa téri sportközpont terve, melynek helyén a mai napig hatalmas üres terület vár beépítésre.

Dél-Pest (Ferencváros, Észak-Csepel)

Sokan ezt tekintik a legnagyobb ígéretet hordozó térségnek. A nehézipari és logisztikai múlt miatt itt a legsúlyosabb a környezetszennyezés és a legbonyolultabbak a tulajdonviszonyok. Bár a Közvágóhíd környéke a város egyik fontos fejlesztési övezete, a területet továbbra is hatalmas, kihasználatlan állami területek, a jelenlegi formájában a fejlesztési célokat akadályozó, fejlesztésre váró vasúti infrastruktúra, elavult ipari területek, vásártelepek, valamint a Ferencvárosi rendezőpályaudvar hatalmas területe jellemzi.

Belvárost övező vasúti területek

A legértékesebb, ugyanakkor jelen állapotában legnehezebben fejleszthető rozsdaövezeteket a nagy budapesti fejpályaudvarok (Nyugati, Keleti, Déli) környezetében található vasúti területek jelentik.

Előzetes vizsgálatok alapján a vasúti területekből több mint 200 hektár lenne részben vagy teljesen hasznosítható, ami a városfejlesztés szempontjából kulcspozíciót jelent. Ugyanakkor a megújulás előtt jelentős akadályok tornyosulnak: az elavult vasúti technológia miatt a pályák és üzemi létesítmények ma is túlzott területet foglalnak, miközben az állami szerepvállalás, valamint a MÁV elavult vagyongazdálkodása nem képes érdemben kezelni az átalakítás komplexitását.

A fejlesztések helyszínei

A barnamezők térbeli eloszlása és a fejlesztések eltérő üteme egy városi polarizációt eredményez. A piac a "könnyű prédára" vadászik, ezért a jó lokációjú, kevésbé szennyezett területek gyorsan átalakulnak. Eközben a hatalmas, de komplex problémákkal terhelt területek évtizedek óta várnak fejlesztésre. Ez a "cherry-picking" jelenség mélyíti a városrészek közötti különbségeket.

Számos, elméletileg jól fejleszthető barnamezős terület várakozó helyzetben van, megfelelő piaci konjunktúrára vagy állami beavatkozásra várva. Ilyen kiemelt potenciállal rendelkező helyszín

a leendő Diákváros területe, ahol a tervek szerint a védett Nagyvásártelep épülete is kulturális szerepet kapna,

területe, ahol a tervek szerint a védett Nagyvásártelep épülete is kulturális szerepet kapna, vagy a Rákosrendező helyszíne, melyhez a Fővárosi Önkormányzat sző nagy álmokat.

A Nagyvásártelep területe több beruházót is lázba hozott, azonban az eddigi tervek meghiúsultak (Forrás: a cikk szerzőjének fotója)

A hazai rozsdaövezeti fejlesztések tanulságai

A kizárólagos állami beavatkozás – Millenáris Park és Széllkapu

A II. kerületi Millenáris az egyik legismertebb sikertörténet. Példaértékű módon őrizte meg és integrálta az ipari örökséget, a régi gyárcsarnokok új funkciót kapva a park központi elemeivé váltak. A 2020-ban a Széllkapu Parkkal tovább bővült projekt egy rendkívül népszerű, élettel teli közteret hozott létre egy korábban elzárt területen, javítva a környék életminőségét. Bár a projekt felértékelte környezetét, egyben rávilágít a modell korlátaira is: a park városszövetbe való illeszkedése korlátozott, a zöldfelület alá épített nagykapacitású mélygarázs számos kritika tárgyát képezi, a fenntartása pedig folyamatosan jelentős közforrásokat igényel.

A „véletlen” állam-piac partnerség – Millenniumi Városközpont

A IX. kerületi projekt a köz- és magánszféra együttműködésének egyik legsikeresebb hazai példája. Sikerének kulcsa egy meghiúsult világkiállításnak köszönhető: az állam a rendezvényre készülve már az 1990-es évek elején elvégezte a területrendezés legköltségesebb lépését, a Duna-parti teherpályaudvar kiürítését és kármentesítését. Ez a kulcsfontosságú állami előkészítés teremtette meg a feltételeket a később fokozatosan bekapcsolódó magánberuházások számára. Az állam által létrehozott kulturális intézmények (Nemzeti Színház, MÜPA) és a HÉV melletti közpark katalizátorként hatottak a környező iroda- és lakófejlesztésekre.

A Milleniumi városközpont területe a hazai PPP konstrukciók ritka példája (Forrás: a cikk szerzőjének fotója)

Mesterterven alapuló új városnegyed – BudaPart

A XI. kerületi, tisztán piaci alapú projekt erőssége az egységes, egy kézben tartott, átfogó mesterterv alapján történő fejlesztés, amely a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett a minőségi közterek kialakítására és a Duna-parti kapcsolat megteremtésére.

A BudaPart erőssége, az egységes mesterterv által történő beruházás (Forrás: a cikk szerzőjének fotója)

A projekt azonban rámutat a pusztán piaci modell sérülékenységére: a közszféra részéről az ígéreteken túl nem történt érdemi beavatkozás a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, amely így nem tart lépést az itt megjelenő több tízezer új lakóval és dolgozóval. Ez a példa mutatja meg leginkább, hogy

a magyar jogrendszerből hiányoznak a „value capture” (értéknövekmény-lefölözés) típusú eszközök, amelyekkel a közszféra a fejlesztés által generált értéknövekedés egy részét vissza tudná csatornázni a szükséges közcélú infrastruktúra finanszírozásába.

Értékőrző magánberuházás – Graphisoft Park

A Graphisoft Park a ritka hazai példák egyike, ahol megőrzött ipari örökség korszerű funkcióval párosul. A projekt példaértékűen ötvözi a történeti ipari környezetet a modern irodai infrastruktúrával, bár mérete és specializált funkciója miatt nem tekinthető klasszikus városrész-léptékű rehabilitációnak.

A koordinálatlan fejlesztések terepe – Közvágóhíd és környéke

A IX. kerületi Vágóhíd utca és környéke a felemás eredményű, koordinálatlan fejlesztések iskolapéldája. Annak ellenére, hogy a területen jelentős magánberuházások valósulnak meg, ezek nem állnak össze egységes, élő városrésszé, mivel a fejlesztők „projektszemléletben” és nem „városrész-szemléletben” gondolkodnak.

Az urbanisztikai, illetve élhetőségi, szakmai sztenderdek hiányára kirívó példa a volt Közvágóhíd műemléki együttes karakterének felszámolása a sűrű beépítés érdekében. Ez jól mutatja, hogy megfelelő szabályozás és urbanisztikai koncepció nélkül a profitérdeket kimaxoló, az élhetőségre, infrastrukturális tényezőkre, vagy az építészeti értékekre fittyet hányó fejlesztések jöhetnek létre, melyek önmagukban nem teremtenek élhető és vonzó városnegyedeket.

A Közvágóhíd helyén épülő lakópark építésével a történeti épületállomány lerombolásra került (Forrás: a cikk szerzőjének fotója)

A konzerválódó ipari funkció – Csepel Művek

Arra is vannak példák, amikor az egykori gyáróriás területe megmarad egy átmeneti, vegyes használatú állapotban, ahol az ipari termelés és a logisztika konzerválja a meglévő állapotot. Ez hosszú távon gátolja a terület valódi, funkcióváltó rehabilitációját, azonban a kisebb helyiségekben megjelenő különböző funkciók érdekes, organikusan fejlődő városfejlesztést mutatnak be, amelynek integrálása és fejlesztése így egy más típusú megközelítést igényelhet a jövőben.

A fejlesztések tanulsága

A budapesti már megvalósult barnamezős projektek legfontosabb tanulsága a stratégiai, célorientált partnerségek kultúrájának a hiánya. A gyakorlatból hiányoznak azok a nagyléptékű, sikeres projektek, amelyek a két véglet – a „tiszta közszféra” (Millenáris) és a „tiszta magánszféra” (Közvágóhíd) – között helyezkednek el.

Hiányzik az a modell, ahol a közhatalom egy átfogó vízió mentén aktívan szab feltételeket és kereteket a magánberuházások számára, cserébe vállalva bizonyos infrastrukturális fejlesztéseket.

A jövő sikere nem a tiszta piaci logikában, hanem a közérdeket érvényesítő, hosszú távú, intézményesített partnerségi modellek megteremtésében rejlik.

Cikksorozatunk következő részében a budapesti rozsdaövezetek rendszerszintű kihívásait vesszük górcső alá, azonosítjuk a szereplők érdekeit és pozícióit, valamint elemezzük a kormányzat elmúlt években indított rozsdaövezeti programjainak eredményeit.

