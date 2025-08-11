  • Megjelenítés
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak

Portfolio
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken Alaszkában ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lezárásáról, de elemzők szerint az esemény már most a Kreml diplomáciai győzelme. Moszkva számára jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal – írja a CNBC.

A találkozó előkészületei közben Kijev csalódottan reagált, mivel nem kapott meghívást, és jelezte: nem fogad el olyan megállapodást, amelyet távollétében kötnek. Európai vezetők szintén sürgetik Ukrajna bevonását, míg amerikai források szerint még mérlegelik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását.

A háttérben Oroszország délen és keleten is teret nyer a harctéren, bár gazdaságát magas, 9,4%-os infláció, alacsony olaj- és gázbevételek, valamint jelentős költségvetési hiány terheli, ezt most egy csapásra megoldhatja a találkozó

– vélik a CNBC-nek nyilatkozó elemzők.

A szakértők szerint Moszkva várhatóan azonnali szankciókönnyítést és ukrán területi engedményeket szeretne elérni. A Kreml gazdasági együttműködési lehetőségeket is lát Alaszkában és az Északi-sarkvidéken.

Donald Trump egyelőre nem fokozta a szankciókat, inkább harmadik országok – például India – figyelmeztetésével próbál nyomást gyakorolni, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat.

A piaci reakció vegyes volt: az európai és amerikai tőzsdék emelkedtek a béketárgyalások hírére, az európai védelmi részvények azonban estek. A Rheinmetall árfolyama közel 4%-ot, a Hensoldt 1,5%-ot, a Renk 3,3%-ot esett, míg az olasz Leonardo és a francia Thales is gyengült. Az arany ára 1%-kal csökkent, 3364 dollárra unciánként.

A TS Lombard elemzője, Christopher Granville szerint a visszaesés hosszabb távon „win-win” helyzet lehet a védelmi szektor számára. Ha a béketárgyalások kudarcot vallanak, folytatódik a készletek feltöltése, ami új megrendeléseket hoz.

Ha pedig megállapodás születik, egy megerősödött orosz hadsereggel szemben az európai országok kénytelenek lesznek növelni a védelmi kiadásokat.

Granville úgy véli, mindkét forgatókönyv a védelmi részvények felértékelődését vetíti előre, ezért a mostani árfolyam-visszaesés vételi lehetőséget kínál. A piac időről időre beárazza ezt a kockázatot, de a jelenlegi gyengülés szerinte jó beszállási pont.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát egyszerre bír jelentős geopolitikai és gazdasági tét súllyal, miközben az ukrán fél nélkül zajló előkészületek diplomáciai feszültséget és bizonytalanságot keltenek a békefolyamat valódi kimenetelét illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

