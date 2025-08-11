Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak

A találkozó előkészületei közben Kijev csalódottan reagált, mivel nem kapott meghívást, és jelezte: nem fogad el olyan megállapodást, amelyet távollétében kötnek. Európai vezetők szintén sürgetik Ukrajna bevonását, míg amerikai források szerint még mérlegelik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását.

A háttérben Oroszország délen és keleten is teret nyer a harctéren, bár gazdaságát magas, 9,4%-os infláció, alacsony olaj- és gázbevételek, valamint jelentős költségvetési hiány terheli, ezt most egy csapásra megoldhatja a találkozó

– vélik a CNBC-nek nyilatkozó elemzők.

A szakértők szerint Moszkva várhatóan azonnali szankciókönnyítést és ukrán területi engedményeket szeretne elérni. A Kreml gazdasági együttműködési lehetőségeket is lát Alaszkában és az Északi-sarkvidéken.

Donald Trump egyelőre nem fokozta a szankciókat, inkább harmadik országok – például India – figyelmeztetésével próbál nyomást gyakorolni, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 11. Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

A piaci reakció vegyes volt: az európai és amerikai tőzsdék emelkedtek a béketárgyalások hírére, az európai védelmi részvények azonban estek. A Rheinmetall árfolyama közel 4%-ot, a Hensoldt 1,5%-ot, a Renk 3,3%-ot esett, míg az olasz Leonardo és a francia Thales is gyengült. Az arany ára 1%-kal csökkent, 3364 dollárra unciánként.

A TS Lombard elemzője, Christopher Granville szerint a visszaesés hosszabb távon „win-win” helyzet lehet a védelmi szektor számára. Ha a béketárgyalások kudarcot vallanak, folytatódik a készletek feltöltése, ami új megrendeléseket hoz.

Ha pedig megállapodás születik, egy megerősödött orosz hadsereggel szemben az európai országok kénytelenek lesznek növelni a védelmi kiadásokat.

Granville úgy véli, mindkét forgatókönyv a védelmi részvények felértékelődését vetíti előre, ezért a mostani árfolyam-visszaesés vételi lehetőséget kínál. A piac időről időre beárazza ezt a kockázatot, de a jelenlegi gyengülés szerinte jó beszállási pont.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát egyszerre bír jelentős geopolitikai és gazdasági tét súllyal, miközben az ukrán fél nélkül zajló előkészületek diplomáciai feszültséget és bizonytalanságot keltenek a békefolyamat valódi kimenetelét illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images