Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után

A választások közeledtével egyre inkább a közgazdászok figyelmének középpontjába kerül, hogy ki nyerhet jövő tavasszal. A kormányok gazdaságpolitikája pedig érdemben befolyásolja a gazdasági, pénzügyi helyzetet. Erről írt legfrissebb elemzésében a Barclays elemzőház.

"Bár Orbán Viktor 2010 óta sorozatban négy választást nyert meg, a Tisza Párt kényelmes előnye a közvélemény-kutatásokban arra utal, hogy a jövő áprilisi voksoláson reális esély van a kormányváltásra" – írták elemzésükben a Barclays szakértői, Sheryl Dong és Marek Raczko.

A Barclays szerint egy Magyar Péter vezette Tisza-kormány segítené a forint erősödését, mivel megnyithatná az utat az Európai Unió által befagyasztott források felszabadítása előtt.

Ez az egyik első elemzés, amely konkrét befektetési stratégiát vázol fel a politikai váltásra való felkészüléshez a Bloomberg szerint – ami egészen a tavalyi évig még valószínűtlen forgatókönyvnek számított.

„Orbán euroszkeptikus kormányának távozása kedvező hátteret biztosíthatna a forintnak és a magyar államkötvényeknek, hasonlóan ahhoz, ahogyan a piac reagált a 2023-as lengyel parlamenti választások után” – írták Dong és Raczko.

A Bloomberg kiemeli, a forint már idén is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 11 havi csúcsot ért el, 394,8 forint/euró árfolyamon.

