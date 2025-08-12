  • Megjelenítés
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
Gazdaság

Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után

Portfolio
A Barclays Plc szerint a forint akár 5,5%-kal is erősödhet, ha a jövő évi választáson a magyar ellenzék legyőzi a 16. éve kormányzó Fideszt - írja a Bloomberg.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forintról is lesz szó a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáján.
Információ és jelentkezés

A választások közeledtével egyre inkább a közgazdászok figyelmének középpontjába kerül, hogy ki nyerhet jövő tavasszal. A kormányok gazdaságpolitikája pedig érdemben befolyásolja a gazdasági, pénzügyi helyzetet. Erről írt legfrissebb elemzésében a Barclays elemzőház.

"Bár Orbán Viktor 2010 óta sorozatban négy választást nyert meg, a Tisza Párt kényelmes előnye a közvélemény-kutatásokban arra utal, hogy a jövő áprilisi voksoláson reális esély van a kormányváltásra" – írták elemzésükben a Barclays szakértői, Sheryl Dong és Marek Raczko.

A Barclays szerint egy Magyar Péter vezette Tisza-kormány segítené a forint erősödését, mivel megnyithatná az utat az Európai Unió által befagyasztott források felszabadítása előtt.

Ez az egyik első elemzés, amely konkrét befektetési stratégiát vázol fel a politikai váltásra való felkészüléshez a Bloomberg szerint – ami egészen a tavalyi évig még valószínűtlen forgatókönyvnek számított.

„Orbán euroszkeptikus kormányának távozása kedvező hátteret biztosíthatna a forintnak és a magyar államkötvényeknek, hasonlóan ahhoz, ahogyan a piac reagált a 2023-as lengyel parlamenti választások után” – írták Dong és Raczko.

A Bloomberg kiemeli, a forint már idén is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 11 havi csúcsot ért el, 394,8 forint/euró árfolyamon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bukarest románia piac zöldség gyümölcs
Gazdaság
Óriási infláció tarolja le Romániát
Pénzcentrum
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility