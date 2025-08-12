Ezek a tényezők gátolják a budapesti barnamezős területekben rejlő potenciál kiaknázását

A budapesti barnamezős területekben rejlő hatalmas potenciál kiaknázását komplex, egymással szorosan összefüggő problémák gátolják. Bár a fejlesztések fő mozgatórugója a magántőke, a tisztán piacvezérelt megközelítés önmagában képtelen kezelni azokat a mélyen gyökerező kihívásokat, amelyek ezeket a területeket jellemzik. A helyzet egy önmagát erősítő negatív spirálként, egyfajta fejlesztési csapdaként írható le, ahol a több évtizedes amortizációt az egymás hatását kölcsönösen erősítő, rendszerszintű akadályok okozzák.
A fejlesztési csapda elemei
Elavult infrastruktúra
Bár a barnamezős területek 85%-a rendelkezik valamilyen kötöttpályás kapcsolattal, ez az elméleti előny a gyakorlatban gyakran hátránnyá válik. A meglévő vasúti hálózat az XIX. és XX. századi, jellemzően ipari fókuszú működés mára elhanyagolt és túlterjeszkedő hagyatéka. Ahelyett, hogy a terület közlekedési és fejlődési gerincévé válna (ahogy a Váci úti irodafolyosó esetében a 3-as metró), a vasút jelenlegi állapotában fizikailag elvágja egymástól a városrészeket, és hatalmas területeket foglal el feleslegesen.
Ehhez társul az egykori ipari területek belső infrastruktúrájának (utak, közművek) teljes alkalmatlansága a modern városi funkciók befogadására. Ezen hiányosságok pótlása több tíz-, vagy akár százmilliárd forintos közberuházásokat igényelne, amely állami vagy fővárosi szerepvállalás nélkül elképzelhetetlen.
Kármentesítés költségei
A barnamezős területek több mint fele potenciálisan szennyezett, a kármentesítés pedig olyan jelentős költségtétel, amely alapvetően meghatározza a fejlesztési lehetőségeket.
Egyes becslések szerint például csak Rákosrendező esetében több tízmilliárd forintot is felemészthet a terület megtisztítása, amely jól érzékelteti a probléma nagyságrendjét. Mivel sem egy közpark kialakítása, sem a megfizethető lakások biztosítása nem generál akkora bevételt, amely fedezné ezeket a kiadásokat, a fejlesztőkre erős piaci nyomás nehezedik, hogy olyan projekteket valósítsanak meg, amelyek a lehető legnagyobb profitot hozzák, még ha ez városépítészeti, szociális vagy környezeti szempontból nem is optimális. A „ki fizeti a kármentesítést?” kérdését tehát nagymértékben eldönti a „mi épül a területen?” kérdését is.
Tulajdonviszonyok
Az egykori Ganz-Mávag gyárterületének fragmentált tulajdonosi szerkezete klasszikus példája annak, hogyan béníthatják meg a fejlesztéseket a felaprózott tulajdonviszonyok. Az ilyen helyzet a kollektív cselekvés problémájához vezet: egy racionálisan gondolkodó tulajdonosnak ilyen körülmények között nincs valódi ösztönzője saját telkének költséges fejlesztésére, hiszen annak értéke nagymértékben függ a szomszédos területeken történő lépésektől. Az eredmény egy több évtizedes stagnálás, ahol mindenki a másikra vár. Ezt a gordiuszi csomót csak egy magasabb szintű szereplő (jellemzően az állam vagy az önkormányzat) tudja átvágni például kisajátítással, vagy telekcsere-programok elindításával.
Ipari örökség védelme
A területek mintegy egyharmadán található védett ipari épület, amelynek megőrzése és új funkcióval való megtöltése jelentős plusz költségeket ró a fejlesztőre. Ez gyakran ütközik a profitmaximalizálási szempontokkal, ennek köszönhetően a beruházók sokszor a legegyszerűbb, de a város számára kulturális és építészeti kárt okozó megoldást választják: a teljes bontást. Bár léteznek jó hazai példák az ipari örökség sikeres újrahasznosítására, tisztán piaci alapon ezen épületek felújítása a legtöbb beruházó számára nem rentábilis, így megőrzésük aktív állami vagy önkormányzati ösztönzőket igényelne.
A szereplők érdekrendszere és a koordináció hiánya
A fizikai és pénzügyi akadályok mellett a fejlesztések legnagyobb gátja az intézményi és kormányzati szintű koordináció hiánya. A folyamat komplex, sokszereplős, amelyet eltérő érdekek, korlátozott mozgástér és kölcsönös bizalmatlanság jellemez. A siker a kulcsszereplők közötti viszonyrendszeren múlik.
A magyar gyakorlat azonban a tisztán állami és a szabályozatlan piaci folyamatok között ingadozik, a kettő közötti partnerség (Public-Private Partnership) kultúrája hiányzik.
A beruházók
A barnamezős rehabilitáció tényleges hajtóerejét a magánbefektetők jelentik, tevékenységüket azonban a profitmaximalizálás és a gyors megtérülés logikája határozza meg. Jellemzően az alacsonyabb kockázatú, ún. „önjáró” területeket részesítik előnyben. A magas kockázatok (kalkulálhatatlan költségek, kiszámíthatatlan szabályozás) miatt a megvalósuló projektek során a beépítés maximalizálása gyakran nem jár együtt a közösségi infrastruktúra arányos kiépítésével. Ennek eredményeként intézményhiányos, az autóhasználatra épülő városrészek alakulnak ki, ahogy ez például Budafoki út, vagy a Vágóhíd utca térségében is megfigyelhető.
Az önkormányzatok
A fővárosi és kerületi önkormányzatok a fejlesztések leginkább kiszolgáltatott szereplői. A tőkehiány és a központi forráselvonások miatt mozgásterük folyamatosan szűkül. Bár alapvető érdekük lenne a területek fejlesztése, a csökkenő beleszólási lehetőségek és a lakossági ellenállás („Not in my backyard” effektus) gyakran passzív, sőt ellenérdekelt szerepbe kényszeríti őket.
Az egyik utolsó megmaradt alkupozíciót a településrendezési szerződés (TRSZ) jelenti (amennyiben a projektet nem minősítik át nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá). A gyakorlatban azonban a TRSZ sokszor kényszeralkuk sorozatává silányul, amelyben az önkormányzat a nagyobb beépítési sűrűségért cserébe gyakran aránytalanul alacsony közcélú vállalást kap.
A forráshiány miatt rendszerint hiányoznak az előzetes koncepcionális munkák (mestertervek, vagy összehangolt infrastrukturális elképzelések), így a fejlesztések gyakran elszigetelten valósulnak meg, ha egyáltalán keresztülmennek a helyi döntéshozói ellenszélben.
Az állam
Az állam kulcsszerepet játszhatna a jogbiztonság megteremtésében, a stratégiai infrastruktúra kiépítésében és a kármentesítés finanszírozásában. A gyakorlatban azonban a kormányzati szerepvállalást az átfogó stratégiai tervezés hiánya és az állami tulajdonú területek (a rozsdaövezetek közel negyede állami, főként MÁV tulajdonban van) felelőtlen kezelése jellemzi.
Hosszú távú keretek helyett a kormányzat ad hoc intézkedésekre szorítkozik. A politikai kapcsolatokkal rendelkező fejlesztők gyakran a kiemelt kormányzati beruházás státusszal kerülhetik meg az önkormányzatokat, ami aláássa a kiszámíthatóságot és a tisztességes verseny feltételeit.
A stratégiai tervezés hiánya (aminek eredményeként hiányoznak az átfogó, a közérdeket képviselő, előre lefektetett utcaszerkezettel, telekosztással és szabályozási keretekkel rendelkező mestertervek) oda vezet, hogy a magánfejlesztők gyakran nem is érdekeltek új, szervesen kialakított városrészek létrehozásában. Bár voltak stratégiai léptékű próbálkozások kormányzati oldalról (lásd: Diákváros ügye) ezek egy idő után a feledés homályába merültek.
Szakpolitikai kísérletek kormányzati oldalról
A problémákat felismerve a kormány az elmúlt években számos kezdeményezéssel igyekezett a barnamezős területek kérdését rendezni, azonban ezek sikere megkérdőjelezhető. Az első lépés a „barnamező-elsőbbség” elvének 2019-es törvénybe iktatása volt, amely kimondja: új zöldmezős terület csak akkor jelölhető ki beépítésre, ha nem áll rendelkezésre megfelelő barnamezős alternatíva. A gyakorlatban azonban az elv alkalmazása sok esetben elmarad.
A kormányzat ezt követő konkrét beavatkozási eszköze a 2020-ban létrehozott rozsdaövezeti akcióterület kategóriája volt. A rendszer lényege, hogy a kormány – a Rozsdaövezeti Bizottság véleményezését követően – rendeletben jelölhet ki olyan területeket, amelyek speciális státuszt kapnak. A törvény megkülönböztet „azonnali” és „közép- és hosszú távú” akcióterületeket.
A modell a kijelölt területeken megvalósuló beruházások számára két fő előnyt kínált:
- Bürokratikus könnyítés: A projekt automatikusan kiemelt beruházássá válik, ami gyorsítja az engedélyezést, és felhatalmazza a kormányt, hogy a helyi építési szabályzatoktól eltérő, egyedi feltételeket állapítson meg.
- Pénzügyi ösztönző: A modell eredeti vonzerejét egy célzott adókedvezmény jelentette: az itt épülő új lakások értékesítése esetén az áfa mértéke a normál 27% helyett 5% volt.
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a rendszer nem proaktívan jelöl ki stratégiai területeket, hanem reaktívan, már futó, nagy volumenű projekteknek (pl. Budapart, vagy a volt Közvágóhíd esete) biztosít azonnali akcióterületi státuszt.
Ezért a szakma jelentős része kritikával illeti a jogszabályt, mivel az nem egy integrált városfejlesztési eszközként, hanem a fejlesztőknek adható egyedi kedvezmények kereteként funkcionál, ami a közérdeket szolgáló, átfogó rehabilitáció helyett pont a "cherry-picking" jelenséget erősíti.
A modell hatékonyságát végül egy szinte egyidejű kormányzati lépés írta felül.
A koronavírus-járványra hivatkozva a kormány minden új lakásépítésre kiterjesztette a kedvezményes, 5%-os áfakulcsot. Ezzel a rozsdaövezetek már azelőtt elvesztették a nekik szánt egyedi pénzügyi versenyelőnyt, mielőtt a rendszer pozitív hatásai mérhetőek lettek volna.
Egy fejlesztőnek innentől kezdve kevésbé érte meg a barnamezők extra költségeit és kockázatait vállalni ugyanazért a kedvezményért, amit egy problémamentes zöldmezős beruházásnál is megkapott.
Erre a kormányzat egy újabb, a logikát megfordító lépéssel reagált: az 5%-os áfát a vevők számára tette visszaigényelhetővé az akcióterületeken. Ez a keresletoldali ösztönzésre való áttérés tökéletesen illusztrálja a téves szakpolitikai diagnózist: egy alapvetően kínálati oldali problémát (gigantikus kármentesítési és infrastrukturális költségek) próbál a kormányzat keresletélénkítő eszközökkel orvosolni, ami nem nyújt fedezetet a beruházót terhelő extra terhekre.
Ezt a keresletoldali logikát viszi tovább a 2025 szeptemberétől induló Otthon Start Program is, amely kedvező hitelt kínál az első lakásukat vásárlóknak.
Bár a program nagy valószínűséggel élénkíteni fogja a keresletet, a budapesti lakáspiac fő problémája a kínálati oldalon van.
A kínálat érdemi bővülése nélkül a megnövekedett kereslet csupán árfelhajtó hatású lesz, ami így a nem befektetés célú keresletet még inkább az agglomeráció felé terelheti.
Az ösztönzőrendszer ezen kanyargós evolúciója egy reaktív, esetenként ellentmondásos politikai döntéshozatal képét mutatja, amelyben a kormányzat rövid távú gazdasági és politikai nyomásokra reagálva, menet közben alakítja a szabályokat.
A cikksorozat következő részében nemzetközi kitekintést teszünk. Olyan sikeres európai nagyvárosok gyakorlatait vizsgáljuk meg, amelyek megmutatják, hogyan lehet a piaci érdekeket a közjó szolgálatába állítani, és a leromlott területeken hatékony, átgondolt városfejlesztést megvalósítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
