Nagyot ugrott az amerikai maginfláció

A várakozásoknál is magasabb volt az amerikai maginfláció júliusban, miközben a fő inflációs adat nem változott az előző hónaphoz képest. A maginfláció alapján egy olyan szcenárió kezd el körvonalazódni, amit nagyon szeretnének elkerülni a befektetők. Részletes amerikai inflációs elemzésünk következik.

Júliusban az amerikai infláció éves alapon 2,7% volt az előző havi 2,7% után (várakozás: 2,8%).

A maginfláció 3,1% volt az előző havi 2,9% után (várakozás: 3%).

