Perzselő hőhullám éri Magyarországot, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe

A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is.
A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra - fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra - indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget.
Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
Utazás, vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.
Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.
A nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, így ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt.
Ne feledjük: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőterhelésre. Gondoskodjunk róluk, és figyeljünk egymásra - a hőségben az odafigyelés és a megelőzés életet menthet
- áll a közleményben.
Az aktuális hőségriasztásokkal és egyéb veszélyjelzésekkel kapcsolatos információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők. Az applikáció használata segít felkészülni a szélsőséges időjárási helyzetekre, így mindenki időben megteheti a szükséges óvintézkedéseket - közölték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
