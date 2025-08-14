A kínai elektromos autók bukása megmentette az európai gyártókat – másfél év alatt fordult a kocka

Nem hiába lobbiztak a francia autógyártók és a párizsi kormány az Európai Bizottságnál a kínai elektromos autók esetében egy szubvenciós vizsgálatért, majd a tiltott állami támogatások megállapítása után az ázsiai országból érkező e-járművek importjára kivetett büntetővámokért.
Miután lefeleződött a kínai elektromos autók importja, a francia gyártók termelése látványosan megugrott.
Az elektromos autók kereskedelmi mérlege Franciaországban jelentősen javult: a 2023-as 6,6 milliárd eurós deficit 4 milliárd euróra csökkent a legutóbbi 12 hónapban (2024 júniusától 2025 májusáig).
Ez közel 40%-os javulást jelent másfél év alatt a hivatalos külkereskedelmi statisztikák szerint.
A kedvező változást két tényező együttes hatása okozta: egyrészt az elektromos autók exportja 9%-kal nőtt az elmúlt 12 hónapban 2023-hoz képest, elérve a közel 3 milliárd eurót, másrészt az import 25%-kal csökkent ugyanebben az időszakban.
A Renault és a Stellantis egyaránt fokozta elektromos járműveik gyártását franciaországi üzemeikben. A Renault a Scenic és az "év autójának" választott R5 modellek gyártását indította be a douai-i Electricity telephelyen, míg a Stellantis a Peugeot e-3008 és e-5008 modellek gyártását kezdte meg Sochaux-ban.
Figyelemre méltó, hogy bár a külföldön értékesített "made in France" autók értéke nőtt 2023 óta, a darabszámuk csökkent.
Ez azt jelenti, hogy az exportált járművek átlagértéke emelkedett, mivel a Renault ZOE exportját magasabb minőségű családi SUV-k, például a Scenic és az e-3008 váltották fel.
A francia gyártás fellendülése mellett a kereskedelmi deficit csökkenésében jelentős szerepet játszottak a francia és európai protekcionista intézkedések is. A 2024 elején bevezetett, CO₂-kibocsátáshoz kötött vásárlási támogatás megállította a Kínában gyártott autók meredek emelkedését Franciaországban, mivel hátrányba hozta a magas CO₂-kibocsátású, távoli országokban gyártott járműveket. Ez egészült ki az uniós büntetővámokkal.
A kínai elektromos autók importja 60%-kal csökkent értékben, 2,7 milliárd euróról 1 milliárd euróra az elmúlt másfél évben.
Míg 2023-ban a kínai import értéke megegyezett a teljes francia exportéval ebben a szektorban, az elmúlt 12 hónapban már csak annak harmadát teszi ki. Másfél év alatt Kína elvesztette vezető importőri pozícióját Németországgal szemben.
A kínai gyártók a plug-in hibrid modellek exportjával próbálták kikerülni az akadályokat, amelyekre nem vonatkoznak a protekcionista korlátozások. Azonban ez a piac kisebb és kevésbé dinamikus, mint a tisztán elektromos piac, így a plug-in hibridek 225%-os importnövekedése közel sem kompenzálta a tisztán elektromos autók importjának visszaesését.
A jövőben nehezebbé válhat a kínai import nyomon követése, mivel a kínai márkák egyre több gyárat terveznek építeni az alacsony költségű európai országokban. 2025 végére a BYD várhatóan elindítja a termelést magyarországi telephelyén, a Chery pedig Barcelonában rendezkedett be.
