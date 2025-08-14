  • Megjelenítés
 
Felrobbant az amerikai termelői infláció

Nem csak az amerikai maginfláció emelkedett nagyot, de valósággal felrobbant az amerikai termelői infláció a vámok hatására. Ennek pedig a mostani piaci helyzetben nagyon fontos hatása lehet. Amerikai inflációs és piaci hatások elemzése következik.

Júliusban az amerikai termelői infláció 3,3 volt, az előző havi 2,3% után (várakozás: 2,5%). A termelői maginfláció 3,7% volt, az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,9%). Havi alapon 0,9%-os volt az emelkedés mindkét mutató esetében.

Az új munkanélkülisegély-kérelmek száma az előző heti 226 ezer fő után 224 ezer főre csökkent.

