Nem csak az amerikai maginfláció emelkedett nagyot, de valósággal felrobbant az amerikai termelői infláció a vámok hatására. Ennek pedig a mostani piaci helyzetben nagyon fontos hatása lehet. Amerikai inflációs és piaci hatások elemzése következik.

Júliusban az amerikai termelői infláció 3,3 volt, az előző havi 2,3% után (várakozás: 2,5%). A termelői maginfláció 3,7% volt, az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,9%). Havi alapon 0,9%-os volt az emelkedés mindkét mutató esetében.

Az új munkanélkülisegély-kérelmek száma az előző heti 226 ezer fő után 224 ezer főre csökkent.

A Portfolio fizetős tartalmaiban az adatközléseken túlmutató elemzéseket kínálunk. Megmutatjuk, hogyan értelmezi a piac az adott számokat, milyen összefüggések rajzolódnak ki a makrogazdasági háttér alapján, és milyen mozgásokra lehet számítani a főbb eszközosztályoknál – legyen szó részvényekről, kötvényekről, devizákról vagy nyersanyagokról. Előfizetőink naprakészen követhetik, hogyan illeszkednek az új adatok a nagyobb gazdasági képbe, és milyen következtetéseket vonhatunk le belőlük a következő napok piaci mozgásaira nézve is.