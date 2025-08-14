Itt vannak a részletek a ragadós száj- és körömfájás járvány károsultjainak támogatásáról

A tájékoztatás szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium egy komplex ötpontos intézkedési csomaggal segíti a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt bajba jutott gazdákat. A hitelezési moratórium, a bérgarancia támogatás, a kártalanítási forrás és a kedvezményes MFB-hitel mellett
augusztus 14-től új program segíti a kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozásokat.
A fertőzéssel sújtott megyékben működő gazdaságok és az exporttilalom által súlyosan érintett termelők év végéig nulla százalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében.
A kormány minden szükséges eszközt mozgósít annak érdekében, hogy a magyar állattartók átvészeljék a nehézségeket, és megerősödve folytathassák munkájukat
- írta a minisztérium. Az intézkedések célja kettős: egyrészt biztosítanák az állategészségügyi biztonságot és az élelmiszer-ellátási lánc zavartalanságát, másrészt fenntartanák velük a gazdasági stabilitást az állattenyésztési ágazatban.
Rámutattak, hogy az NGM augusztus 14-től új támogatási programmal segíti a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozásokat. A vonatkozó rendeletmódosítás értelmében a járvány által közvetlenül érintett mezőgazdasági vállalkozások - legyen szó a fertőzéssel sújtott megyékben működő gazdaságokról vagy az exporttilalom által súlyosan érintett termelőkről -
év végéig nulla százalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe az Agrár Széchenyi Kártya Programban.
Az új intézkedés célja, hogy a ragadós száj- és körömfájás járvány gazdasági hatásainak mérséklésében gyors és hatékony segítséget nyújtson. A programban való részvétel feltétele, hogy az érintett vállalkozások a KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat.
A Magyar Közlönyben tegnap megjelent részletek szerint
- a 100%-os kamat-, kezelési költség-, kezességi díj- és egyszeri költségtámogatás az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelre
a hatálybalépéstől (2025. augusztus 14.) 2025. december 31-ig megkötött új szerződésekre jár, a hitel teljes futamidejére.
- A támogatás igénybevételéhez csatolni kell a KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatot a ragadós száj- és körömfájás miatti érintettségről.
A támogatásra jogosultak körét az Üzletszabályzatban felsorolt TEÁOR’25 szerinti agrártevékenységet végző mezőgazdasági vállalkozások jelentik, amennyiben
- a vállalat székhelye vagy telephelye közvetlenül érintett vármegyében van
- vagy közvetlenül érinti őket az exportértékesítés tilalma.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
