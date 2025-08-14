Kigyulladt buszok: azonnal lép a BKV

Kiemelték: az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.
Azt írták, a BKV Zrt. minden autóbusza - így a tűzesetekben érintett járművek is - rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.
"Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg" - közölték, hangsúlyozva:
a tűzesetek "nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik".
Hozzátették: dolgozóik mindent megtesznek azért, hogy a flotta beruházási források csökkenése miatti öregedése ellenére is magas színvonalú és biztonságos szolgáltatást nyújtson a BKV.
"A járművek állapotának és az utazás biztonságának garantálása a legfontosabb prioritás a cégnél, ezért a társaság haladéktalanul soron kívüli, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszára. A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó-berendezések működőképességére is. Az események pontos okait szakértők bevonásával folyamatban lévő vizsgálatok tárják fel" - írták.
Közölték azt is, a BKV üzemeltetésében lévő autóbuszok utastere elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet.
Műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain
- emelték ki.
Hozzátették: a buszok mindegyike automata tűzoltóberendezéssel van felszerelve, a rendelkezésre álló információk szerint ezek most is működésbe léptek, azonban a szerdai tűznél nem tudták megakadályozni, hogy a busz teljesen kiégjen.
Felidézték: szerdán egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500 ezer kilométert futott Karsan Atak gyulladt ki Budapest belvárosában; a buszon négyen utaztak, mindannyian, valamint a jármű vezetője is sértetlenül, még a tűz elterjedése előtt leszálltak a járatról. Másnap, csütörtökön 8 óra előtt a XI. kerületi Érdi út és Süveg utca kereszteződésében az 59-es villamospótló autóbusz motorterében lobbantak fel lángok, a tűz átterjedt az autóbusz hátsó felére is. Senki nem sérült meg, az utasok és a járművezető biztonságban elhagyta a buszt. Ez a jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú autóbusz, amelynek futásteljesítménye már megközelítette az 1,5 millió kilométert. Nem sokkal dél után pedig egy utasok nélküli, éppen ezen a napon 24 éves, több mint 1,3 millió kilométert futott Mercedes Citaro hátsó része füstölt, itt a járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett.
A BKV közölte azt is, tapasztalataik szerint az autóbuszok optimális maximális életkora 10 év, és bár a BKV mindent megtesz a járművek hosszú távú, biztonságos üzemeltetéséért, a közösségi közlekedés biztonságát és megbízhatóságát leginkább az új járművek folyamatos és ütemezett beszerzése szolgálja.
Hozzátették: a tűzesetekben érintett idős Mercedes-Benz Citaro autóbuszokat hónapokon belül új járművek váltják ki és a BKV flottájának megújítása a következő években is folytatódik a legidősebb autóbuszok selejtezésével.
Címlapképünk illusztáció. Forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
Trump: biztos jele lesz annak, ha kudarcba fullad a megbeszélés Putyinnal
25 százalék esélyt lát erre.
Kezdődik! - Emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben Magyarországon
Ismétlődik a korábbi trend.
Debrecenben nyit BYD autókereskedést az AutoWallis
Még idén megnyithat az új kereskedelmi pont.
Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor
Sokat sejtető lista.
Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón
Újabb szempont merült fel.
Hallgatni kell a fiatalokra, ez lehet a magyar agrárium egyetlen esélye
Az Alapvetés podcast műsorában Gyuricza Csabát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorát kérdeztük.
Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant
Bezuhant az infláció Lengyelországban.
Lenne megoldás a budapesti rozsdaövezetek fejlesztésére – A Rákosrendező-projektnél is beválhat a modell?
A kihívás nem elsősorban pénzügyi, hanem mélyen intézményi és politikai jellegű.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?